‘Artık 18 yaşındasın. Beni çocuk istismarından şikâyet edemezsin’

Bir akşam A., siteden kız arkadaşları ve onlardan birinin 34 yaşındaki erkek kuzeni S.Y. ile yemeğe gitti. Arkadaşı A.’ya S.’yi tanıştırırken, “Sana göz kulak olur” demişti.

A. hayatında ilk kez o gece içki içti. Eve dönüşte A. içki yüzünden baygındı. Adam arabasını sahilde tenha bir yere çekti ve A.’ya tecavüz etti. Ertesi sabah A. uyandığında bacaklarında kan izleri vardı.

Adam bu arada kuzenini çağırıp, “A. ile birlikte oldum. Bilinci yerinde değildi. Söylemezseniz anlamaz” dedi.

A. aptal değildi, her şeyin farkındaydı.

A. adamın evli, karısının da hamile olduğunu öğrendi. Adamın A.’nın yaşadığı sitede bir ‘bekâr evi’ vardı ve siteden pek çok kadınla birlikte olmuştu.

A. olacakları babası duyacak diye çok korktu. “Tutucu, namusu her şeyin üstünde tutan insanlar” diye tanımladığı ailesi onu öldürür diye düşündü.

Ertesi gün adam, A.’ya “Bakire olduğunu bilmiyordum. Dışarıdan rahat bir kız gibi görünüyorsun. Benim hayatımda bir sürü kadın olur. Karım da senin gibi bakireydi, üstüme kaldı. Sen de benimle devam edeceksin, yoksa baban öğrenir” dedi.

Adamın kirli işlerle uğraştığı, kaçakçılık yaptığı, bıçaklandığı, kurşunlandığı, hapse girip çıktığı rivayet ediliyordu. Korkusundan adamın isteklerine boyun eğdi. Adam A.’yı sürekli yanında dolaştırıyor, “Başkalarının yanında durumu fark ettirmeyeceksin” diyordu. A. iyi davranmazsa adamın tehditleri kesilmiyordu: “Kapına geliyorum. Seni öldüreceğim. Yüzüne kezzap atacağım.” Ardında delil bırakmamak için A.’ya zorla “Aşkım, sevgilim” diye başlayan mesajlar attırıyordu.

“EVLENECEKSİNİZ, NAMUSUN TEMİZLENECEK”

Adam, bir yıl boyunca tehditle ve zorla içki içirerek bu kız çocuğuna defalarca tecavüz etti.

2017’nin şubat ayında, adamın zorlamasıyla A. okulu bıraktı. Dersleri iyi, puanı yüksekti. Okulu açıktan bitirdi, diplomasını aldı. “Okuluma mal oldu, güzel bir okuldan mezun olmak varken, liseyi açıktan bitirdim” diyor.

18 yaşına basınca adam A.’ya “18 oldun. Beni şikâyet edemezsin artık. Seni kadına döndürdüm, şimdi ne b. yiyorsan ye” dedi ama hayatından çıkmadı. Hakaretleri, tehditleri sürdü.

Adam çevresine A.’yı, “Bunun kızlığını ben bozmadım. Kız zaten o yolun yolcusuydu, üstüme kaldı” diye tanıtmıştı.

Adamın kuzeninin eşi ise A.’nın yanındaydı. “3 çocuğum var, bu vebalin altına giremem. Mahkemede her şeyi anlatırım” diyordu.

A., sosyal medyadan adamın eşinin abisine ulaştı ve olan biteni anlattı, fotoğrafları, ses kayıtlarını ona yolladı. Ertesi gün evlerine gitti. “Kızım gel gidelim, şikâyetçi ol, bu adamı süründürelim” dediler. O sırada adam ve eşi geldi. A. olanları anlatırken adam arkadan sürekli, “Bittin sen, öldüreceğim” diye tehdit etti ama inkâr edemedi.

Polisi aradılar. A. polislere, “Bu adam bana 16 yaşımda tecavüz etti” dedi. Adamı aldılar. A. şikâyetçi oldu, karakoldan çıkarken adamın teyzesi geldi ve “Evleneceksiniz, namusun temizlenecek. Şikâyetini geri çekmezsen gidip babana söyleriz” dedi. A. şikâyetini geri çekmedi ama adam serbest kaldı.

Ertesi sabah adam A.’yı alıp zorla karakola götürdü. A. yukarı çıktı, polislere, “Aşağıda bekliyor, şikâyetimi geri çekmemi istiyor” dedi. Polisler “Sakın çekme. Böyle vakalarla çok karşılaşıyoruz. Git şimdi ona ‘Şikâyet dilekçem yollanmış. Geri alamıyorum’ de” dedi. A. adama söyleyince, “Cumartesi günü kim dosya yolluyor? Geri çık yukarı” dedi. Polisler, “Şikâyetini geri almıyoruz. Bu basit bir şey değil” dediler.

Ertesi gün A. babasına olanları anlattı. Babası ağlayarak, “Hadi yürü karakola gidiyoruz” dedi. Babası bankadan 8 bin TL kredi çekip avukat tuttu. Savcılığa gidildi.

Dosya Gebze ve Kartal arasında mekik dokuyup durdu, savcı bir aylık tatile çıktı, savcılığa ne zaman gitseler tatmin eden bir yanıt alamadılar. Ortada hâlâ iddianame yok, Ağır Ceza’da hâlâ dava açılmadı. Elde sadece uzaklaştırma kararı var.

Bu arada A.’ya adamın, “Fotoğrafların ve videoların var. Onları ortaya dökünce herkese rezil olacaksın” tehditleri, kardeşlerinin, “Bittin sen, kaçacak yer ara” mesajları sürüyor. Ve çocuk istismarcısı bu adam elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşıyor.