Youtuber’ların şifreleri (1)

Alex Torso, Youtube adıyla French Guy Cooking ve “English with Lucy” kanalıyla dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerine seslenen Lucy Earl’den bahsediyorum.

Brand Week 2017 için kısa bir süreliğine İstanbul’dalardı; perşembe günü gerçekleşen United Nations of Youtubers paneli öncesinde bir araya geldik.

Başarılı Youtuber’lar olarak, kanalları onların hayatlarını kazanmalarını sağlayan bir “tam zamanlı iş” konumunda. Peki bu dünyanın şifreleri neler? Dijital dünyada çok insana ulaşmanın sırrı nedir? Nitelikli içerik üreticileri olarak, nasıl çalışıyor ve nasıl yaşıyorlar?

İki gün boyunca size sohbetimizi aktarmaya çalışacağım.

Sosyal medya iş yapış, düşünüş ve yaşayış şekillerimizi değiştirdi. İnternet, bugün devasa bir yazılı ve görsel kütüphane olduğu kadar popülizmin yönettiği bir dünyada sıradan, yalan içeriğin yaygınlığı ile insanlığı tüketen bir mecra aynı zamanda. Sosyal medyanın bağımlılık yaratan yönü, sürekli “online” yaşamanın psikolojiye olumsuz etkileri artık günlük yaşamı yönetiyor. Dijital platformların yalan haber yayma imkanı vermesi ve manipülasyona açık yapısı ise en büyük tehlikeleri.

Tabii popülizm çağında yaşıyor olmamız, bazı evrensel kuralları değiştirmiyor: Hâlâ nitelikli içerik iş yapıyor. Şişirme sayılar, çalıntı, kopya işlerle ilerleyenlerin illa bir aşamada önü kendiliğinden tıkanıyor.

Yaratıcı ve orijinal işlerin gerçek karşılığının alındığı bir dünya burası. Üstelik yaptığınız işe anında geri bildirim aldığınız, hızlı ve belki de gerçek dünyadan daha sert bir paralel evren. Başarılı Youtuber’lar sadece dijital dünyaya değil, genel olarak her anlamda başarının anahtarını veriyorlar bana kalırsa, o yüzden hikayelerini sanal dünya çerçevesinde değerlendirmemek lazım.

Lucy Earl, çok yönlü düşünebilen akıllı bir genç kadın. Üniversitede aldığı pazarlama eğitiminden sonra anadili İngilizce olmayanlara yönelik dil eğitimi veren bir İngilizce öğretmeni olmak istediğine karar veriyor, gerekli eğitimleri alıyor ve öğretim hayatına başlıyor.

İlk olarak öğrencilerine gramer öğretmekte zorlandığını fark ediyor ve Youtube’da bu işin pratik yöntemlerini araştırırken bu alanda büyük bir eksik olduğunu görüyor.

2016 yılında English with Lucy isimli bir kanal kuruyor ve sadece bir sene içinde yüzbinlerce abonesi olan, milyonlarca kez tıklanan bir Youtuber’a dönüşüyor.

Kanalında “Bir İngiliz gibi konuşmak için kelimeleri nasıl söylemelisiniz”den en çok yapılan gramer yanlışlarına, onlarca eğlenceli kısa eğitim videosuyla İngilizce öğrenmek isteyenlere pratik bir seçenek sunuyor.

Alex Torso ise farklı bir alanda, yemek dünyasında “kendi kendini eğitmiş bir şef” olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bir mühendis. Birkaç yıl önce Jamie Oliver’ın Youtube kanalında yer vermek için açtığı şef yarışmasında üçüncü oluyor ve Oliver’la çalışıyor. Şimdi ise kendi kanalı French.

En önemli kelime: Güven

Lucy Earl, internetin en çok “öğrenme biçimlerimizi değiştirdiğini” söylüyor. Eksik olduğumuz bir konuyu saptayarak ilgili bilgi ve kaynağa ulaşacak kadar zengin içeriğe erişimimizin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yine de gelecekte videolarla eğitimin gerçek bir öğretmenle çalışmanın yerini almayacağını ekliyor.

Ulaştıkları veya ürettikleri içeriğe onları en çok bağlayan kavram, kendi işlerinde de en hassas oldukları konu, “güven”. Earl, “Bir kez izleyicinizin güvenini kaybederseniz, geri kazanması neredeyse imkansız” diyor.

Kurulan ilişkinin niteliği kişisel çünkü. Ellerinde telefonlarıyla kanallarını izleyenler, karşılarında doğrudan onlarla konuşan biri görüyor ve kurulan ilişki, arkadaşlarıyla kurdukları yakın ilişkiye benzer.

Arkadaşlarınız sizi hayal kırıklığına uğrattığında her nasıl güveniniz zedeleniyorsa, Youtuber-takipçi arasında da benzer bir durum söz konusu.