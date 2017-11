Yemek dünyasının yeni incisi

Dünyadaki yeme-içme serüvenini, 1900’lü yılların başlarında yayımlanmaya başlayan ‘Michelin Rehberi’ yönlendirir. O yıllarda Andre ve Edouard Michelin kardeşlerin çıkardığı rehber kitapçık, özellikle kamyon şoförlerine yönelikti.

Yol üstündeki iyi otelleri ve lokantaları sürücülere öneren kitapçık, zaman içinde tam bir fenomene dönüştü. Dünyanın en ünlü şefleri omuzlarına Michelin yıldızlarını takabilmek için kıran kırana bir yarışa girdiler. Yıldızı kazananlar başarı merdivenlerinden hızla tırmandılar. Şöhrete,bol kazanca kavuştular. Yıldızı kazanmak kadar, onu korumak da çok önemliydi. Yıldızını kaybettiği için intihar eden şefler bile oldu. Bugün ‘Michelin Rehberi’ üç ayrı kategoride yayımlanıyor. Bir tanesi sadece yıldızlı restoranları ve şefleri tanıtıyor. Diğeri önerilen (yıldızsız) restoranlara yer veriyor. Bir diğeri ise yolculuk yapanlara rehberlik ediyor. Michelin’in özet öyküsü böyle.





Gizli müfettişler işbaşında

Türkiye’de de bu önemli yıldızlama sistemine sıkı bir rakip çıktı. Adı: ‘İncili Gastronomi Rehberi’. Bu rehber Hürriyet-Karaca işbirliğiyle hazırlandı.

Müfettişlerin, ‘Denetleme ve Danışma Kurulu’nun oylarıyla inci kazanan restoranlar, geçen hafta, Sofa Hotel’de düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Bu zor görevi, Müge Akgün başkanlığında, Zeyno Gürses, Sinan Hamamsarılar, Gamze İneceli, Cemre Narin ve Nilay Örnek’ten oluşan bir denetleme kurulu üstlendi. Bir de Türkiye’nin önde gelen damağı kuvvetli uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu kuruldu. Bu işin bir de gizli müfettişleri vardı. Bunların kimler olduğunu çok az kişi biliyor.

Uzun araştırmalardan sonra ilk önce İstanbul, Bodrum ve Çeşme’deki restoranlar saptandı. Gizli müfettişler bu mekânların kurallara uygun olup olmadığını, devamlılık gösterip göstermediklerini bir yıl boyunca denetlediler. Sonra da puanlarını verdiler. Bu ‘kılın kırk yarıldığı’ inceleme sonucunda, lezzet durakları en fazla 4, en az 1 inciyle değerlendirildi.

‘İncili Gastronomi Rehberi’ her sayısında biraz daha genişleyecek, başta turistik bölgeler olmak üzere, tüm Türkiye’deki restoranları kapsayacak. Burada en çok müfettişler yorulacak.

Durmadan restoran teftiş etmenin ne zor bir iş olduğunu en iyi ben bilirim. Kazananların listesine bakıp, “rehberde sadece lüks lokantalar yer almış” yargısına kapılmayın sakın. Bu mekânlar, 4 ve 3 inci kazananlar. 1 ve 2 yıldız alan o kadar çok esnaf lokantası var ki, görünce şaşıracaksınız.





Sistem

nasıl işliyor?

Bu rehberde yer alan restoranlar, bir sonraki denetimde sınıfı geçemezlerse verilen ‘inci’ ellerinden alınacak. Elinde hiç incisi kalmayanlar rehberden çıkarılacak. Türkiye’de ilk kez bu kadar titiz çalışmayla oluşturulan “İncili Gastronomi Rehberi” İstanbul Kitap Fuarı’nda satışa sunulacak.

Restoranlar arasında en yüksek ödül olan 4 inciyi, Şef Mehmet Gürs’ün ‘Mikla’ adlı restoranı aldı. Mehmet Gürs’ü yakından tanıdığım için bu ödülü hak ettiğini biliyorum. Türk mutfağı çağrışımlı mönüleriyle her zaman genç meslektaşlarına örnek olmuştur. ‘29’ restoran ise ikinci büyük ödül olan 3 inciyi kazandı.

Gecenin en çok alkışını ise Beyti Güler aldı. Tam 72 yıl meslekte olan Beyti Bey, heyecanından hâlâ bir şey kaybetmemişti.

Gecenin sürpriz konuğu ise, dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck oldu. Törene şef kıyafetiyle katılan Puck, kurucusu olduğu Spago Restoran’ın ödülünü aldı.

Artık lezzet konusunda yol gösterici ciddi bir rehberimiz var. Ben de program için seçimler yaparken bu rehberden yararlanacağım.

İNCİ İNCİ BİRİNCİLER...

Müfettişler, Denetleme ve Danışma Kurulu lezzet duraklarını en fazla 4, en az 1 inciyle değerlendirdi. İşte kazananlar...

4 inci: Mikla

3 inci :Neolokal, Şans, Klimanjaro, Nicole, Zuma, Yeni Lokanta, Ent Restoran, Beyti, Toi, Orfoz, Kantin,

Çiya, Antica Locanda, Kıyı Restoran, Hünkâr, Sunset, Divan Lokantası, Le Petit Maison, Lacivert, Ulus 29, Da Mario, Aqua Restoran Four Seasons at the Bosphorus, Shan Palace- Shangri-La, Bodrum Balıkçısı, Mandarin Oriental, Mürver Restoran, Novotel, Inari Sushi Omakase, Karaköy Lokantası, Il Riccio, Spago-St. Regis İstanbul.

2 ve 1 inciyle ödüllendirilen restoranları rehberde bulabilirsiniz.

Mehmet Yaşin, 3 inci alan Neolokal'den Maksut Aşkar’a ödülünü verirken.