Omletle aşk yaşamak

Ne zamandan beri iyi bir omlet yemek istiyorum ama layıkıyla yapan bir mekân bulamadım. Bilen varsa beri gelsin, bana adresi versin. Bunun karşılığında ben de size dünyanın en lezzetli omletinin tarifini verebilirim. Hazır mısınız?

Ben hayatımdaki en lezzetli omleti Paris’te yemiştim. Patates, peynir ve tütsülenmiş etle yapılmıştı. İçi sulu, dışı kıvamında pişmişti. Bir daha öylesini bulamadım.

Eğer siz de böylesine lezzetli bir omlet yapmak istiyorsanız, kullanacağınız patatesin Niğde çevresinden olmasına dikkat edin. Peynir için biraz paraya kıyıp ya Bergama ya da Kargı tulumunu tercih edin. Tütsülenmiş et için önerim Boşnakların kuru eti olacak. Bu basit ama çok lezzetli yemek, Fransız mutfağının gözdelerinden. Bunun sebebinin de Napolyon olduğu söylenir. Şöyle ki; askerleriyle güney seferine çıkan Napolyon için, konakladığı yerde bir aşçı patatesli omlet yapar. Yemeği çok beğenen Napolyon, ertesi gün çevre köylerdeki tüm yumurtaları toplatıp askerleri için de omlet yaptırır.

Londra’daki bazı otellerin mönüsünde, ‘Arnold Bennett usulü omlet’ yazdığını görürsünüz. Bu, ünlü yazarın Savoy Hotel’de yaşarken aşçılara yaptırdığı özel bir omlettir. Şöyle yapılır: Tavaya önce yumurta kırılır, yumurtaların beyazı pişince üstüne meşe odunun dumanında tütsülenmiş morina balığı parçaları, krema ve rendelenmiş parmesan peyniri konur.

Ben ‘tortilla’ denen İspanyol omletini de çok severim. Kızarmış patates, soğan, dolmalık biber, jambon ve peynirle yapılan bu çok özel omleti pek çok yemeğe değişmem. Omlet yaratıcılığa açık bir yemektir. Neredeyse her malzemeyle yapmak mümkündür. Mesela kuzu ciğeri, soğan, maydanoz, tuz ve karabiberli harçla yapılan omletten, Cumhuriyet dönemi başlangıcını anlatan kitaplarda övgüyle bahsedilir. Haşlanmış iç bezelyeyle yapılan omlete de, o dönem mutfaklarında sıkça rastlanırmış.

Çorbası bile olur

Priscilla Mary Işın’ın yayına hazırladığı, Mehmed Reşad imzalı ‘Fenn-i Tabâhat’ adlı kitapta, omlet çorbası tarifine rastlamak beni oldukça şaşırttı. Tarif şöyle: “Her biri bir yumurtadan iki omlet yapılıp tavadan çıkarılmalı. Soğuyunca birbiri üzerine koyup incecik doğranmalı. Dokuz kepçe tuzlu et suyunda bir taşım kaynatarak üzerine maydonoz koyup servis edilmeli.”

Ünlü gurme Brillat-Savarin, en sevdiği yemeklerden birinin, tonbalıklı omlet olduğunu itiraf etmekten çekinmez. Onun omleti; tonbalığı, sazan yumurtası, yabani sarmısakla yapılıyordu. Savarin, bu muhteşem omletin yanında yıllanmış iyi bir şarap içilmesini önermişti. Bense omlete soğuk biranın daha çok yakışacağına inanıyorum.

Ben dünyanın en lezzetli omletinin de şöyle yapılması gerektiğini söyleyebilirim: Önce parmak kalınlığında doğranmış patatesleri, soğanı, kurutulmuş domatesi ve küçük küçük doğranmış isli etleri, ördek yağında bir güzel kızartın. Daha sonra bir tavaya ördek yağı koyun, iki tane ördek yumurtası kırın. Yumurtalar suluyken hazırladığınız içi tavaya ekleyin. Omleti mektup zarfı gibi katlayıp altını üstünü kurutmadan kızartın. Üstüne eski kaşar rendeleyerek afiyetle yiyin.