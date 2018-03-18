Sevgilinize sarılın, baharı hissedin

Ben baharın geldiğini Bebek’te, İnşirah Yokuşu’nun başındaki beyaz köşkün bahçesinde bulunan manolya ağacı açtığında anlarım. Vakit geçmeden sevgilinizle el ele tutuşun, o ağacı izlemeye gidin. Toprağı, köklerini hissedin; sevgilinize sarılın, bir bahar daha göreceğiz diye şükredin.

Benim için baharın başlangıcı Bebek’teki dev manolya ağacının açmasıdır.

İnşirah Yokuşu’nun hemen başında, ilkokulun yanındaki beyaz köşkün bahçesindeki manolya ağacı, benim görebildiğim kadarıyla kendi türünün dünyadaki en güzel örneklerinden biridir.

Evet, bu ağaçla bir gönül ilişkim var ama bu, yargılarımı etkilemiyor. Gittiğim yerlerde açmış bir manolya görürsem zihnimde onunla kıyaslarım.

İstanbul’da yaşayanlar gidip görebilirler, gidemeyenler için de arkadaşımız Murat Şaka bir fotoğrafını çekti.

Kışın yaprakları dökülen bir cins bu. Bilimsel adı ‘Magnolia liliiflora’. ‘Mulan manolyası’ da deniliyor.

Bitki ansiklopedilerinde bu kadar büyüyebilecekleri belirtilmemiş ama o büyümüş.

Tabii uzak akrabası ‘Magnolia grandiflora’ kadar büyümesine olanak yok. Hele de İstanbul’da onlarla boy yarışına girişemez. Ama çiçek açmış haliyle ‘benim’ diyen ‘grandiflora’yı susuz gönderir, iddialıyım.

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Bu söyleyeceğimin hiçbir bilimsel temeli olmadığını biliyorum elbette ama bu iki türün gelişmesi, güzelliklerini insanlara sergilemelerindeki cömertlikle ters orantılı.

Büyük yeşil yapraklı olanlar nazlı nazlı çiçek açar, insanlara güzelliklerini gıdım gıdım verirler. ‘Liliiflora’lar öyle değildir, her şeylerini bir an önce ortaya sererler, gönlü geniş ağaçlardır.

Bu yüzden de çabuk yorulurlar, büyümeye üşenirler.

Baharın geldiğini her şeyden önce o pembe-beyaz çiçeklerin Bebek’teki ağacın her yanını basmasıyla anlarım. Çiçekler, yerini taze yeşil yapraklara bırakana kadar da sık sık oradan geçmeye çalışırım.

Rüzgâr zaman zaman çiçekleri yola döker, basmaya kıyamazsınız.



Fotoğraf: Murat ŞAKA

İçinde kök beslemeyen toprak, toprak mıdır?

Her bahar başlangıcında Bebek’teki bu anıtsal ağaç çiçeklendiğinde bunu yazarım. İsterim ki daha önce duymayanlar da gidip görsünler.

Ben de tekrar tekrar görmeye doyamam. Bahçedeki köşkün eski ve yeni sahipleri nezaket gösterip beni davet de ettiler, o güzelliği bahçenin içinden de görme olanağım oldu.

Radikal’de yazmıştım, bir keresinde o ağacın altından geçerken arabanın radyosunda İspanyolca bir şarkı çalıyordu: ‘Yo soy la tierra de tus raices (Köklerinin

toprağıyım)! Fıkır fıkır bir Latin şarkısı. Rosana söylüyor, adı ‘El Talisman’.

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İçinde bir kök beslemeyen toprak, toprak mıdır?

Tersinden de sorabiliriz. Köklerini bir toprağın içine salmadan, onunla bütünleşmeden hangi ağaç büyüyebilir ki?

Bizlerin de ihtiyaç duyduğumuz toprak aşk olmalı.

Başlangıçta bizi sadece heyecanlandıran kişiyi içine alarak, büyütüp besleyebilecek bir toprak!

Kökle toprak birleştikçe, birbirinden ayrılmaları imkânsız hale geldikçe yaşamın derin anlamına da ulaşabiliyoruz.

Kök ve toprak olabilmeyi başardığımızda da güzel çiçekler açabiliyor dünyamızda.

O ağacın bu kadar özel olmasının bir nedeni de bir ilkokulun bahçesine doğru dallarını uzatmış olmasıdır belki de diye düşünürüm.

İlk kez âşık olduğumda ilkokul 1. sınıftaydım. Ankara Maltepe Deneme İlkokulu!

Görünce kalbimi yerinden fırlatan İncigül tabii ki sınıfın en tembel öğrencisi olan bana bakmıyordu. (Okumayı birinci sınıfta, okullar tatile girmeden sadece iki hafta önce söktüğümü yazmış mıydım daha önce?)

O dalların altında yaşanan sessiz aşklar

Hepimiz ilk aşklarımızı ilkokulda yaşarız. O ilk aşklar hiçbir zaman ifade edilemiyor belki ama benim manolyam, dallarının altında hangi sessiz aşkların yaşandığını gayet iyi biliyor olmalı.

Belki de üzerindeki her çiçek, anlatılamamış, sessizliğe mahkûm edilmiş o masum aşklardan alıyor güzelliğini.

Belki de yola döküverdiği her taç yaprağı, ilan edilmemiş bir aşk için akıttığı gözyaşları.

Vakit geçmeden sevgilinizle el ele tutuşun, o ağacı izlemeye gidin.

Toprağı, ağacı, köklerini hissedin, sevgilinize sarılın, bir bahar daha göreceğiz diye şükredin.





Bir kokteyl: Manolya

Hem manolyaların çiçeklenmesini hem de baharın gelişini kutlarken değişik bir tat arayanlara Manolya kokteylini önereceğim. Kim bilir, belki Bebek’teki barmenler, semtimizin güzel manolyasını görmeye gelen hemşerilerimiz için mönülerine bu kokteyli de eklerler. Tarif, doğal olarak iki kişilik. Bir shot bardağı Burbon viskisi, bir shot bardağı Grand Marnier ve iki-üç damla şeker şurubunu şeykıra koyup buzla çalkalayın. Tepeleme buz konulmuş ‘old fashioned’ bardaklara

paylaştırıp üzerine soda ekleyin. Portakal kabuğu ‘twist’ ile süsleyin. Alkollü içkileri tüketirken fazlasının sağlığa zararlı olduğunu, alkolün aynı zamanda şeker olduğunu hep aklınızda tutun.