Kartlar yeniden dağıtılırken

Aslında Quaresma iki dakika önce direkt kırmızıdan atılmalıydı, çünkü attığı tekmenin pozisyonla da, topla da alakası yoktu. Ama hakemin bu hoşgörüsünün değerini anlamadı, iki dakika sonra görmek için çırpındığı kartı gördü.

◊ Bu nasıl bir takım disiplini, bilemedim. Güneş’in çözmesi gereken bir sorun gibi görünüyor. Ama bunu çözecek hocanın sinirini kim yatıştıracak, o da ayrı bir soru!

- Neto’nun kırmızısına söyleyecek bir şey yok. Orta sahada durduk yerde aptalca kaptırılan top pozisyona dönüşürken, “belki hakeme yuttururum” diye bir faul yaptı, hakem yutmadı. İlk yarı boyunca Fenerbahçe’nin istediği gibi bir oyun oynandı.

- İki kenar bekinin orta sahaya korkusuzca çıkabiliyor olmalarında Babel ile Quaresma’nın arkalarındaki oyunculara yardım niyeti içinde olmamalarının da rolü vardı elbette.

OZAN’IN TALİHSİZLİĞİ

- Kocaman’ın vaat ettiği oyun yavaş yavaş şekilleniyor sanki. Başakşehir maçında sonucunu alamamışlardı ama Alanya maçı ileriye yönelik olumlu bir sinyaldi. Nitekim ilk yarı boyunca bir çok hızlı hücum fırsatı buldular, birinde penaltı kazandılar, Ozan’ın volesinin auta çıkması talihsizlik sayılabilirdi. Böyle hızlı bir atakta, dokuzuncu dakikada Hasan Ali’nin sıfıra kadar getirdiği topu kaleye neden vurduğunu da anlayamadım. Bir sert pas, gol olurdu.

- İkinci yarıdaki zorunlu Ekici-Topal değişikliği, oyuncu değiştirmekten öteye bir anlam taşıdı ve Fenerbahçe’yi günümüzden altı ay öncesine ışınladı. Topu ileriye taşımakta yine zorlanmaya başladılar, Beşiktaş baskısını kıramadılar, uzun süre dönen hiç bir topu alamadılar. Bu süre içinde Beşiktaş gol atamadıysa Talisca-Negredo değişikliğinin çok geç kalmış olmasındandır da diyebiliriz.

Alper-Valbuena değişikliğinden sonra boş alanları değerlendiren Fenerbahçe gole çok da yaklaştı, Ozan’ın üzerinde büyü vardı sanki, uzun yıllardır böyle kaçan bir gol görmemiştim.

Fenerbahçe’nin kazandığı penaltılara söylenecek bir şey yok. Ancak Cenk’e 70’de yapılan hareket de penaltı olmalıydı.

MAÇIN ADAMI: SOUZA

Hem orta sahada hem de stopere geçtikten sonra kusursuz oynadı. Galibiyetteki en önemli rol onundu. Beşiktaşlı hücumcular onu geçmekte çok zorlandılar.