F.Bahçe için yol çok uzun

Çünkü bu artık bir tür gelenek oldu. İki sezondur, maçların başında oyuna bir türlü kendilerini veremiyorlar ve beklenmedik goller yiyorlar. Burak’ın attığı golde de aynısı oldu, top uzaklaştırılmıştı ki herkes seyrederken bir tek top pozisyon yarattı ve Burak da cezayı kesti.

Trabzonspor öyle görünüyor ki bu sezon son beş yılını unutturacak bir kapasiteye sahip. Yine fal açmadan söyleyeyim ki bu kapasite yukarıyı zorlamayı sağlayabilir ama şampiyonluk için çok daha fazlası lazım. Teknik direktör Ersun Yanal da Fenerbahçe’nin zaaflarını teşhis etmiş, ona göre bir düzen kurmuş. Nitekim Trabzonlu oyuncular ilk yarıda golle sonuçlanabilecek beş atak yaptılar, Skrtel’in rolünü de kabul etmek lazım ama yeni bir takım oldukları için bu pozisyonları gole çeviremediler.

F.Bahçe’nin kadrosunun hala eksik olduğunu kabul etmek gerek. Giuliano, Soldado ve Ekici, sağlam ve hazır olduklarında bu ilk onbirde olacaklar ki bu da takımın dörtte birine tekabül edecek. Tabii şu anda takım oyunu içinde nasıl bir performans gösterecekleri meçhul ama geçmiş istatistiklerine bakarsak bazı şeyleri değiştirebilecek oyuncular.

BİREYSEL PARLAMALAR

Şu andaki oyun düzeni ile şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe’nin gol atabilmesi bireysel parlamalarla mümkün: Alper’in devrenin sonunda attığı gol gibi. Penaltının kazanılması da aynı şey. Trabzonlu oyuncu koluyla müdahale etmese arkasındaki oyuncu çıkartabilecek durumdaydı. Evet basıyorlar, ortalar geliyor filan ama son hareketi yapabilecek oyuncu yok. Ceza sahasına yapılan ortaların yarısından fazlasının rakip kalecinin kucağına gitmesi de bir başka sorun. Valbuena bu takımın bir şeyleri değiştirmek için çabalayan tek oyuncusu. Ama bizimki gibi hakemlerin desteğiyle oynanan çok faullü bir ligde onun da yapabileceklerinin bir sınırı var. Sezonun başında oyuncuların ve yeni bir hocanın zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak Fenerbahçe’nin sorunu zamandan daha çok oyuncu yapısı. Aykut Kocaman zamana ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Ben sadece şunu sormak isterim: Zamanı ne yapabilecekleri zaten bilinen, kapasiteleri sınırlı oyuncular için mi kullanmalı, yoksa geleceği kurtarmak için daha genç bir takım için mi kullanmak gerekli?

Fenerbahçe taraftarının yüreğini soğutacak tek şey şu: Bu takım, son iki sezondakinden farklı olarak yenilmeyi kabul etmek istemiyor, çabalıyor, arıyor. Ama Mabut vermeyince, Mahmut ne yapsın?

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

Maçın adamı benim için iki kişi. Biri sahadaydı: Valbuena. Gücünü son kırıntılarına kadar kullandı. İkincisi sahanın dışında: Ersun Yanal. Fenerbahçe’yi iyi analiz etmiş.