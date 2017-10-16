Bizi eğlenceli bir derbi bekliyor

ÖNCE yarısından çoğu boş tribünler ile ilgili bir not: Fenerbahçeli taraftarların, bir gün önceki C. Palace-Chelsea bulup, izlemelerinde yarar var.

Tüm maçlarını kaybetmiş bir takımın taraftarlarının, kağıt üzerinde de kaybedeceği kesin görünen bir maçta tribünleri nasıl doldurduklarını ve o takımın mucizeyi hangi destekle gerçekleştirdiğini izlerlerse, belki şapkalarını önlerine koyup düşünürler: Tuttukları takım, kendi sahasındaki maçlarda neden yalnız kalıyor?

“Yenilsen de yensen de taraftarın seninle” içi boş bir slogan belli ki.

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Fenerbahçe, teknik direktörünün istediği gibi oynamaya yeni başlıyor. Beşiktaş maçında da bunu yapmışlardı, Akhisar’da eski günlere döndüler, dün belli ki vücut saatleri yeniden ayarlanmıştı.

Her topa atak yaptılar, kaybettikleri topu kazanmak için olağanüstü mücadele ettiler ve doğru paslarla hızla atağa çıktılar.

Ozan’ın Dirar’a, Soldado’nun Giuliano’ya maçın hemen başında attıkları iyi paslar sonuç vermedi ama Dirar’ın orta sahadan kaptığı topla hızlı çıkışı Ozan’ın saçlarının dağılması ve gol ile sonuçlandı.Giuliano’nun golü de benzeri bir hızlı çıkışın sonucu oldu. Hasan Ali’nin golü ise Giuliano’nun Dirar’a attığı muazzam topuk pasıyla gerçekleşti.

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Maçı izleyen Tudor ne düşündü merak ediyorum. Fenerbahçe’nin orta sahada basarak aldığı toplarla hızlı çıkarak gol attığını görünce, 3’lü defanstan vazgeçecek mi? Yoksa böyle korkulu rüyalar görmemek için 4’lü defansa geri mi dönecek?

Elbette şunu da düşünmüş olmalı: “Benim takımım bu sallanan defansı 6’lık yapar, bildiğim oyunu oynayayım, tarihe geçerim belki!”

Malatyaspor’un pozisyonları ve kolay golünü izleyen Kocaman’ın saçlarının derbiyi düşününce beyazlaşacağını da söyleyebiliriz. Derbi için çözülmesi gereken bir denklem bu. Bana öyle geliyor ki çok eğlenceli bir derbi izleyeceğiz!

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Hakem için bir not: Sahanın bir yerinde faul çaldığınız pozisyonların benzeri, ceza sahası içinde olsa penaltı çalar mıydınız?

Yanıtı herkes biliyor, hayır, çalmazdı! O zaman rakibin rüzgarıyla, küçük bir darbeyle yuvarlananlar için neden faul çalıyorsunuz?

MAÇIN ADAMI: OZAN TUFAN

Onun kendine güveninin olduğunu biliyoruz. Belki artık taraftar da artık güvenir. Valbuena ve Giuliano’nun da hakkını teslim edeyim ama Ozan benim için maçın adamıdır.