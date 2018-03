Yeni Lara Croft Alicia

Tomb Raider

Yönetmen: Roar Uthaug / Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins / 2017-İNGİLTERE, ABD-118’ / AKSİYON, MACERA

Perdede Angelina Jolie ile özdeşleşen Lara Croft, bu kez Alicia Vikander’le hayat buluyor. Hollywood’un yeni ithal yönetmenlerinden Norveçli Roar Uthaug’a emanet olan yeni Tomb Raider filmi, babasını kaybettikten sonra amaçsız bir hayat süren 21 yaşındaki Lara’nın kendini efsanelere konu olmuş Japonya yakınlarında mistik bir adada buluşuyla aksiyona dönüşüyor.

Stalin komedisi

Stalin’in Ölümü

The Death of Stalin

Yönetmen: Armando Iannucci / Oyuncular: Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Olga Kurylenko / 2017-İNGİLTERE, FRANSA, BELÇİKA-106’ / KOMEDİ

Fabien Nury ve Thierry Robin’in çizgi romanından, politik taşlamanın ve kara komedinin ustası Armando Iannucci tarafından uyarlanan film, Joseph Stalin’in 1953’te bir sabah ölü bulunması sonrası yaşanan trajikomik olayları anlatıyor. İngiliz Bağımsız Film Ödülleri’nde yardımcı erkek oyuncu, kast, makyaj ve tasarım dallarında ödülleri kucaklayan “Stalin’in Ölümü”, sıkı bir komedi arayanları pişman etmeyecek.

Uçakta politik gerilim

Entebbe’de 7 Gün

7 Days in Entebbe

Yönetmen: Jose Padilha / Oyuncular: Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan / 2018-İNGİLTERE, ABD-106’ / GERİLİM, SUÇ

Yeni nesil RoboCop’un yönetmeni olarak tanıdığımız Brezilyalı Jose Padilha’nın bu gerilimi, 1976 yazında, Tel Aviv’ten Paris’e giden bir uçağın dört hava korsanı tarafından kaçırılması sonrası yaşananları anlatıyor.

Bruce Willis intikam peşinde

Öldürme Arzusu

Death Wish

Yönetmen: Eli Roth / Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue / 2018-ABD-107’ / AKSİYON, SUÇ, DRAM

“Cabin Fever” ve “Hostel” serisinin yaratıcısı Eli Roth’un Brian Garfield’ın kitabından uyarlanan son filmide, bu kez korkudan çok suç ve gerilimin birbirine karıştığı bir hikâye anlatıyor. Ailesini vahşi bir saldırıda kaybeden ve intikam için yanıp tutuşan bir doktorun yaşadıklarını anlatan ve Bruce Willis’in başrolünde olduğu “Öldürme Arzusu”, eleştirmenlerden çok ağır eleştiriler almış bir gerilim.

Kaan ve Mete yolda

Kaybedenler Kulübü Yolda

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin / Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir / 2018-TÜRKİYE / DRAM, KOMEDİ

İlkini 2011’de izlediğimiz ‘Kaybedenler Kulübü’nün senaristi de olan Mehmet Ada Öztekin, bu kez kamera arkasına geçiyor. Nejat İşler ve Yiğit Özşener’i bir kez daha Kaan ve Mete rollerinde izleyeceğimiz film, ilk filmi sevenlere önerilir.

YILDIZ TABLOSU



Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) *****

Black Panther ****

Coco ***

En Karanlık Saat (Darkest Hour) ***

Foxtrot **

Hafıza (Rememory) **

Kayhan *

Kızıl Serçe (Red Sparrow) *

Küçük Kahramanlar (Gnome Alone) *

Mekânlar ve Yüzler (Faces Places) *

Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) *

Phantom Thread *****

Savaştan Sonra (Mudbound) ***

Sessizliğin Kardeşleri **

Sofra Sırları ***

Suyun Sesi (The Shape of Water) ****

The Florida Project ***

The Insult: Hakaret (The Insult) ***

Uğur Böceği (Lady Bird) ***

Ziyaretçiler: Gece Avı (The Strangers: Prey at Night) *