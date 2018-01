Spielberg’ün 2018 Oscar'ı

The Post

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie

2017-ABD-115’/BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH

Steven Spielberg’in yeni Oscar oyuncağı “The Post”, iki yıl önce “Spotlight” ile Oscar kazanmış Josh Singer’ın Liz Hannah ile birlikte yazdıkları senaryodan uyarlandı. 6 dalda Altın Küre adaylığıyla Oscar’a yolunu da garantileyen film, Amerikan halkının Vietnam Savaşı’na bakış açısını önemli ölçüde etkileyen Pentagon belgelerinin ortaya çıkarılma sürecini anlatıyor ve başrollerindeki Meryl Streep ve Tom Hanks’e milyonuncu Oscar adaylıklarını getirecek görünüyor.

TRENDE GERİLİM

Yolcu

(The Commuter)

Yönetmen: Jaume Collet Serra

Oyuncular: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson

2018-ABD, İNGİLTERE-104’/AKSİYON, SUÇ, DRAM

2005’te çektiği “House of Wax” ile Hollywood’un dikkatini hızlıca çeken ve “Orphan”, “The Shallows” gibi korkularıyla başarısını sürdüren İspanyol yönetmen Jaume Collet Serra’nın son filmi, sıradan bir hayat süren Michael’ın her gün işe giderken kullandığı trende başına gelen gizemli olayları konu alan bir gerilim.

AİLEYE İŞ KARIŞTIRMA

Zirve

(The Summit)

Yönetmen: Santiago Mitre

Oyuncular: Ricardo Darin, Dolores Fonzi, Erica Rivas

2017-ARJANTİN, FRANSA, İSPANYA-114’/DRAM, GİZEM, GERİLİM

Arjantin’in başkanı Hernan Blanco, Latin Amerika siyasi zirvesine katılır. Zirveye yön vermeye çalışan güçlerin Hernan’dan beklentileri vardır. Zirvede, kızı Marina da ona eşlik etmektedir. Geçmişi kurcaladıkça kızıyla arasındaki huzursuzluk da artacaktır. Ülkesi için oldukça önemli kararlar alması gereken bu kritik dönemde bir de karanlık aile sırlarıyla uğraşmak zorunda kalan Hernan için hayat zorlaşmıştır. Geçen yıl festivallerin en çok konuşulan filmlerinden olan “Zirve”, sıkı bir gerilim izlemek isteyenler için birebir.

RUHLAR KAPANDA

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar

(Insidious: The Last Key)

Yönetmen: Adam Robitel

Oyuncular: Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell

2018-ABD, KANADA-103’/KORKU, GERİLİM

Özellikle ilk iki filmiyle korku sinemasında başarılı bir yer edinen “Insidious” serisinin 4.sü aynı başarıyı sürdüremiyor ne yazık ki. İblis uzmanı Elise Rainier’ın çocukluğunun geçtiği eve gideceğimiz yeni filmde, Elise’in Anahtar Surat’la olan mücadelesine tanık oluyoruz.

BU KİMYA TUTAR MI?

Aramızdaki Sözler

The Mountain Between Us

Yönetmen: Hany Abu Asad / Oyuncular: Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney / 2017-ABD-112’ / AKSİYON, MACERA, DRAM

Özellikle 2005’te çektiği ve eleştiriler kadar ödüller de toplayan “Paradise Now” ile tanıdığımız İsrailli yönetmen Hany Abu Asad’ın Hollywood’a iyice ısındığı son filmi, bir uçak kazasından sonra zor durumda olan iki yabancının hayatta kalma mücadelesini anlatan bir gerilim. Eleştiriler fazlasıyla ortalama ama bu yolculukta birbirlerine tahammül etmek zorunda kalan yabancılar rolünde, Kate Winslet ve Idris Elba arasındaki kimya ne kadar tutmuş izleyip birlikte göreceğiz.

DAHA ÇOK ACI

Daha

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Tuba Büyüküstün

2017-TÜRKİYE-115’/DRAM

Türkiye edebiyatının en özgün yazarlarından Hakan Günday’ın ‘Daha’ adlı romanı yalnızca biz okurlarda değil, Onur Saylak’ta da ‘bundan ne güzel film olur’ duygusu uyandırmış ve aktör bu tutkuyla ilk uzunu için kamera arkasına geçmiş. Aslında Saylak’ın yönetmenlik denemesi ilk değil, Günday tutkusu da. İki yıl önce Doğu Yaşar Akal ile birlikte çektikleri “Orman” adlı kısanın senaryosunda yine Günday’ın imzası vardı. Romanı okuyanları çok da şaşırtmayacak ama birebir de aynısı olmayan bir uyarlama var bu sefer karşımızda. Ahmet Mümtaz Taylan pek çok yerde çok büyük oynasa da Hayat Van Eck’in taze ve tutkulu oyunculuğu onu temizliyor. “Daha” gerçekten de çok güçlü ve etkileyici bir ilk film; bize yeni bir yönetmen ve şahane bir aktör kazandırıyor.

YILDIZ TABLOSU

Aile Arasında ***

Arif V 216 ***

Dönme Dolap (Wonder Wheel) **

Eyvah Annem Dağıttı! 2 (A Bad Moms Christmas) *

Ferdinand *

Godard ve Ben (Le Redoutable) ***

İçimdeki Güneş (Let The Sunshine In) ****

İngiltere Benim (England is Mine) **

Korkusuzlar (Only The Brave) ***

Maide’nin Altın Günü *

Martıların Efendisi *

Mucize (Wonder) **

Pes Etme (Stronger) *

Star Wars: The Last Jedi ****

The Party ***