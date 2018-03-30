Spielberg ile çocuksu fantastik dünyaya dönüş





Başlat: Ready Player One

Ready Player One

Yönetmen: Steven Spielberg / Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn / 2018-ABD-140’ / AKSiYON, MACERA, BİLİMKURGU



Steven Spielberg’ün geleneksel dramalarına katkısını bir kaç ay önce ‘The Post’ta izlemiştik. Şimdi sıra, yönetmenin en hakim olduğu fantastik dünyada. Ernest Cline’nın romanından uyarlanan film, yok olmanın eşiğinde olan ve insanların çareyi sanal gerçeklik evreni Oasis’te bulduğu bir dünya tasvir ediyor. Oasis’i kuran Halliday öldüğünde servetini Oasis’te sakladığı dijital paskalya yumurtasını bulan insana devredeceği için, tüm dünya rekabet dolu bir yarışmaya girer. Hiç şans verilmeyen genç kahraman Wade Watts de bu yarışmaya katılmaya karar verir ve kendini zorlu bir hazine avında bulur. Yönetmenin ilk dönemlerindeki çocuksu naifliği de taşıyan ve bir çeşit 80’lere övgü de sunan ‘Başlat: Ready Player One’, haftanın en eğlenceli seçeneği de...

Dövüşmeye devam

Kickboxer: Misilleme

Kickboxer: Retaliation

Yönetmen: Dimitri Logothetis / Oyuncular: Alain Moussi, Christopher Lambert, Mike Tyson, Jean Claude Van Damme / 2018-ABD-110’ / AKSİYON, DRAM

İki yıl önce başlayan ‘Kickboxer’ üçlemesinin ikinci filminde, Kurt’un maceraları devam ediyor. İlk filmin senaristi olarak tanıdığımız Dimitri Logothetis, bu kez kamera arkasına geçiyor ve mafya tarafından kaçırılarak hapsedilen Kurt’un özgürlüğüne kavuşabilmesi için kendinden daha güçlü Mongkut ile dövüşmesini anlatıyor. Alain Moussi’ni bir kez daha Kurt rolünde izleyeceğimiz filmin Christopher Lambert, Mike Tyson ve Jean Claude Van Damme sürprizleri olduğunu hatırlatalım.

11 Eylül’den kalanlar

12 Savaşçı

12 Strong

Yönetmen: Nicolai Fuglsig / Oyuncular: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Pena / 2018-ABD-130’ / AKSiYON, DRAM

11 Eylül’ün ardından Mitch Nelson liderliğindeki bir ABD Özel Kuvvetleri biriminin Afganistan’a gönderilmesinin hikâyesini anlatan bu aksiyon dramın başrolünde, sinemanın Thor’u Chris Hemsworth var.

Karanlık ve görkemli bir büyüme filmi

Thelma

Yönetmen: Joachim Trier / Oyuncular: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen / 2018-NORVEÇ, FRANSA, DANİMARKA-116’ / AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU

‘Oslo, 31. August’ ve ‘Louder Than Bombs’ ile kariyerinin basamaklarını sağlam ve güçlü adımlarla çıkmaya devam eden Joachim Trier, bu kez fantastik ögelerle süslü bir büyüme hikâyesi anlatıyor. Kasabadaki hayatını ve dindar ailesini geride bırakarak Oslo’ya, üniversitede biyoloji okumaya giden çekingen Thelma’nın aşkla tanışması ve geçmişindeki sırlarla yüzleşmesini anlatan film, adını aldığı kahramanı kadar tuhaf, fantastik ve büyüleyici. Senaryosu ve oyuncularıyla yılın en iyilerinden biri olmayı hak eden film, mutlaka perdede görmeniz gereken bir deneyim. Kaçırmayın!

Karaçelik’ten aile kara komedisi

Kelebekler

Yönetmen: Tolga Karaçelik / Oyuncular: Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin / 2018-TÜRKİYE-117’ / DRAM, KOMEDİ

30 yıl ayrı kaldıktan sonra, baba üç çocuğunu köydeki evlerine çağırır. Nedenini bilmezler. En büyükleri, Cemal, onları alır ve bu garip köye doğru yola çıkarlar. Yıllardır bir araya gelmeyen ve birbirini çok az tanıyan üç kardeş köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler. ‘Gişe Memuru’ ve ‘Sarmaşık’ filmlerinin başarılı yönetmeni Tolga Karaçelik’e Sundance’ten ödül de getiren ‘Kelebekler’, yılın en iddialı yerli yapımlarından.