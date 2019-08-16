Şeytan markayı geceleri giyer

Nisha Ganatra’nın senaryosunu yazdığı ve Emma Thompson ile başrolünü paylaştığı “Gece Kuşu”, yılın en iyi komedilerinden. 9 yıl sonra gelen devam filmiyle “Küçük Beyaz Yalanlar”, romantik komedi arayanlara çok satan roman uyarlaması “Sır Tutabilir misin?” ve animasyon severlere “Angry Birds Filmi 2”, haftanın diğer seçenekleri…
GECE KUŞU / LATE NIGHT
Yönetmen: Nisha Ganatra
Oyuncular: Emma Thompson, Mindy Kaling, Max Casella, Hugh Dancy
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Kanadalı kadın yönetmen Nisha Ganatra’nın yönettiği filmin eleştirmenlerce övülen senaryosu, filmin başrolünde de izleyeceğimiz Mindy Kaling’e ait. Emma Thompson’ın Meryl Streep’in “Şeytan Marka Giyer”deki Miranda’sını andıran Katherine rolüne katkısı filmin bir başka övgüsü.
NE ANLATIYOR: 30 yılı aşkındır televizyondaki söyleşi programı yapan Katherine Newberry, formatında yenilenme yapmadığı takdirde şöhretini kaybedeceğini anlayınca program yazarlarından kendisini tekrar komik ve güncel göstermelerini ister. Onun büyük hayranı olan Molly, yeni başladığı işinde kendini göstermek ve idolünün kariyerini eski haline getirmek için elinden geleni yapacaktır.
SON KARAR: Nisha Ganatra’nın oyunculuğunu seviyorduk, yazarlık alanında da ne kadar başarılı olduğunu da kanıtlamış oluyor. Emma Thompson’ın performansı için bile kaçırmamanız gereken bir komedi.
AŞKIMIN SIRRI SENDE SAKLI
SIR TUTABİLİR MİSİN? / CAN YOU KEEP A SECRET?
Yönetmen: Elise Duran
Oyuncular: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn
2019-ABD
KOMEDİ, AŞK
İLK BAKIŞTA: Sophie Kinsella’nın aynı isimli çok satan romanından uyarlanan film, Percy Jackson serisinin Annabeth’i olarak tanıdığımız Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario’nun eğlenceli performansıyla öne çıkıyor.
NE ANLATIYOR: Emma Corrigan’ın hepimiz gibi sırları vardı. Ama bir gün hepsini uçakta tanıştığı bir yakışıklıya anlatıverdi. Aslında sırlarımızı bir daha hiç görmeyeceğimiz birine anlatmamız oldukça doğal. Tabii onun bir yabancı olmadığını öğrenirsek işler biraz karışabilir.
SON KARAR: Kitabı okuyanlar kaçırmayacaktır. Romantik komedi arayanlar için de birebir.
YALANLAR BİTMİYOR
KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR DEVAM EDİYOR / NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Yönetmen: Guillauma Canet
Oyuncular: François Cluzet, Marion Cotillard, Gelles Lellouche
2019-FRANSA, BELÇİKA-135’
KOMEDİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Fransız oyuncu ve yönetmen Guillauma Canet’nin 2010’da çektiği “Küçük Beyaz Yalanlar” filminin devamında ekip yeniden bir araya geliyor.
NE ANLATIYOR: Yazlık evinde inzivaya çekilmek isteyen Max, doğum günü sürprizi olarak yıllardır görmediği eski arkadaşlarını karşısında bulunca işler karışır. Max, zorlama bir mutluluk için çabalarken, davetsiz misafirlerinin ise başlarına gelmedik kalmaz.
SON KARAR: İlk filmi sevenlere ve Fransız komedilerine aşina olanlara tavsiye edilir.
KUŞLAR KIZMAYA DEVAM EDİYOR
ANGRY BIRDS FİLMİ 2 / THE ANGRY BIRDS MOVIE 2
Yönetmen: Thurop Van Orman
2019-FİNLANDİYE, ABD-96’
MACERA, KOMEDİ, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Dünyanın en meşhur mobil cihaz oyunlarından “Angry Birds”ün 2016’da başlayan ve gişede başarı elde eden beyazperde macerası devam ediyor. Bu kez yönetmen koltuğuna “Adventure Time with Finn & Jake”, “Powerpuff Girls” gibi kült animasyon serilerinin yaratıcısı Thurop Van Orman oturuyor.
NE ANLATIYOR: Bir türlü uçamayan Angry Birds ve yeşil domuzcuklar güçlerini bir araya getiriyorlar. Kuş ve Domuzlar Adası’nı tehlikeye sokan yeni bir tehdit üzerine Red, Chuck, Bomb ve Mighty Eagle, Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı da aralarına alırlar.
SON KARAR: Orman’ın koreografi becerisi ve renk skalasını kullanışı seriye çok şey katıyor. Hikayesiyle cezbetmese de eğlenmek isteyen yetişkinlere de kapısını açık tutuyor.
BUNLAR DA VAR
ALCATRAZ
Yönetmen: Andrew Jones
2019 / ABD / SUÇ, GERİLİM
Silahlı bir soyguncunun ve bir gangsterin önderlik ettiği bir grup mahkûm, aldatıcı Alcatraz Adası’ndan kaçmaya çalışır.
KAÇIŞ OYUNU / PLAY OR DIE
Yönetmen: Jacques Kluger
2019 / BELÇİKA / KORKU
Oyun oynamayı çok seven Lucas ve Chloe, Paranoya adlı oyuna katılmaya karar verirler. İlk bulmacayı çözdükten sonra, ıssız bir ormanın içerisinde, terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar.
Şeytan markayı geceleri giyer
Nisha Ganatra’nın senaryosunu yazdığı ve Emma Thompson ile başrolünü paylaştığı “Gece Kuşu”, yılın en iyi komedilerinden. 9 yıl sonra gelen devam filmiyle “Küçük Beyaz Yalanlar”, romantik komedi arayanlara çok satan roman uyarlaması “Sır Tutabilir misin?” ve animasyon severlere “Angry Birds Filmi 2”, haftanın diğer seçenekleri…
GECE KUŞU / LATE NIGHT
Yönetmen: Nisha Ganatra
Oyuncular: Emma Thompson, Mindy Kaling, Max Casella, Hugh Dancy
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Kanadalı kadın yönetmen Nisha Ganatra’nın yönettiği filmin eleştirmenlerce övülen senaryosu, filmin başrolünde de izleyeceğimiz Mindy Kaling’e ait. Emma Thompson’ın Meryl Streep’in “Şeytan Marka Giyer”deki Miranda’sını andıran Katherine rolüne katkısı filmin bir başka övgüsü.
NE ANLATIYOR: 30 yılı aşkındır televizyondaki söyleşi programı yapan Katherine Newberry, formatında yenilenme yapmadığı takdirde şöhretini kaybedeceğini anlayınca program yazarlarından kendisini tekrar komik ve güncel göstermelerini ister. Onun büyük hayranı olan Molly, yeni başladığı işinde kendini göstermek ve idolünün kariyerini eski haline getirmek için elinden geleni yapacaktır.
SON KARAR: Nisha Ganatra’nın oyunculuğunu seviyorduk, yazarlık alanında da ne kadar başarılı olduğunu da kanıtlamış oluyor. Emma Thompson’ın performansı için bile kaçırmamanız gereken bir komedi.
AŞKIMIN SIRRI SENDE SAKLI
SIR TUTABİLİR MİSİN? / CAN YOU KEEP A SECRET?
Yönetmen: Elise Duran
Oyuncular: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn
2019-ABD
KOMEDİ, AŞK
İLK BAKIŞTA: Sophie Kinsella’nın aynı isimli çok satan romanından uyarlanan film, Percy Jackson serisinin Annabeth’i olarak tanıdığımız Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario’nun eğlenceli performansıyla öne çıkıyor.
NE ANLATIYOR: Emma Corrigan’ın hepimiz gibi sırları vardı. Ama bir gün hepsini uçakta tanıştığı bir yakışıklıya anlatıverdi. Aslında sırlarımızı bir daha hiç görmeyeceğimiz birine anlatmamız oldukça doğal. Tabii onun bir yabancı olmadığını öğrenirsek işler biraz karışabilir.
SON KARAR: Kitabı okuyanlar kaçırmayacaktır. Romantik komedi arayanlar için de birebir.
YALANLAR BİTMİYOR
KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR DEVAM EDİYOR / NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Yönetmen: Guillauma Canet
Oyuncular: François Cluzet, Marion Cotillard, Gelles Lellouche
2019-FRANSA, BELÇİKA-135’
KOMEDİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Fransız oyuncu ve yönetmen Guillauma Canet’nin 2010’da çektiği “Küçük Beyaz Yalanlar” filminin devamında ekip yeniden bir araya geliyor.
NE ANLATIYOR: Yazlık evinde inzivaya çekilmek isteyen Max, doğum günü sürprizi olarak yıllardır görmediği eski arkadaşlarını karşısında bulunca işler karışır. Max, zorlama bir mutluluk için çabalarken, davetsiz misafirlerinin ise başlarına gelmedik kalmaz.
SON KARAR: İlk filmi sevenlere ve Fransız komedilerine aşina olanlara tavsiye edilir.
KUŞLAR KIZMAYA DEVAM EDİYOR
ANGRY BIRDS FİLMİ 2 / THE ANGRY BIRDS MOVIE 2
Yönetmen: Thurop Van Orman
2019-FİNLANDİYE, ABD-96’
MACERA, KOMEDİ, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Dünyanın en meşhur mobil cihaz oyunlarından “Angry Birds”ün 2016’da başlayan ve gişede başarı elde eden beyazperde macerası devam ediyor. Bu kez yönetmen koltuğuna “Adventure Time with Finn & Jake”, “Powerpuff Girls” gibi kült animasyon serilerinin yaratıcısı Thurop Van Orman oturuyor.
NE ANLATIYOR: Bir türlü uçamayan Angry Birds ve yeşil domuzcuklar güçlerini bir araya getiriyorlar. Kuş ve Domuzlar Adası’nı tehlikeye sokan yeni bir tehdit üzerine Red, Chuck, Bomb ve Mighty Eagle, Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı da aralarına alırlar.
SON KARAR: Orman’ın koreografi becerisi ve renk skalasını kullanışı seriye çok şey katıyor. Hikayesiyle cezbetmese de eğlenmek isteyen yetişkinlere de kapısını açık tutuyor.
BUNLAR DA VAR
ALCATRAZ
Yönetmen: Andrew Jones
2019 / ABD / SUÇ, GERİLİM
Silahlı bir soyguncunun ve bir gangsterin önderlik ettiği bir grup mahkûm, aldatıcı Alcatraz Adası’ndan kaçmaya çalışır.
KAÇIŞ OYUNU / PLAY OR DIE
Yönetmen: Jacques Kluger
2019 / BELÇİKA / KORKU
Oyun oynamayı çok seven Lucas ve Chloe, Paranoya adlı oyuna katılmaya karar verirler. İlk bulmacayı çözdükten sonra, ıssız bir ormanın içerisinde, terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar.