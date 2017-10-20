Robert Pattinson’dan seksi ve vahşi performans

Yeni sezona merhaba dediğimiz ve yılın beklenen filmlerini karşılamaya hazırlandığımız şu zamanlarda, beyazperdenin en verimsiz haftalarından birinde olsak da Cannes’da alkışlarla karşılan yeni Safdie kardeşler projesi “Soygun”, kuşkusuz haftanın en iyisi! Bilimkurgunun her hali bana gelir diyenlere “Uzaydan Gelen Fırtına” ve sadece küçük izleyicilere seslenen animasyon “Bak Şu Leyleğe”, haftanın diğer seçenekleri...

Soygun

(Good Time)

Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie

Oyuncular: Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Benny Safdie

2017-ABD-101’/SUÇ, DRAM, GERİLİM

Safdie kardeşlerin Cannes’da övgülere boğulan son filmleri “Soygun”, acemi bir soygun işine girişen Connie ve Nick isimli iki kardeşin banka soygunu girişimlerinin Nick’in yakalanmasıyla son bulması ve Connie’nin kardeşini hapishaneden kaçırmak için verdiği uğraşın karanlık hikâyesini anlatıyor. Robert Pattinson’un kariyerindeki (şimdilik) en seksi ve vahşi performansında görmek ve Safdie kardeşlerin sinemasına bir kez daha hayran kalmak için kaçırmayın!

UZAYDA DÜŞMAN VAR

Uzaydan Gelen Fırtına

(Geostorm)

Yönetmen: Dean Devlin

Oyuncular: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish

2017-ABD-109’/BİLİMKURGU, AKSİYON, GERİLİM

Gezegende eşi benzeri görülmemiş doğal afetler yaşandığı bir dönemde dünya liderlerinin ortak kararıyla kurulan uydu bağlantısının bilinmeyen güçler tarafından ele geçirilmesi ve Dünya’nın tehlike altına girmesini konu alan “Uzaydan Gelen Fırtına”, türünde yeni hiçbir şey söyleyemeyen, sadece aksiyona dayalı bir film. “Stargate”, “Independence Day/Kurtuluş Günü gibi bilimkurgu klasiklerinin senaryosunu yazmış Dean Devlin’in ilk yönetmenlik denemesi de olan filmin tek kozu Gerard Butler, ki o da çok işlemiyor ne yazık ki...

ÇİRKİN SERÇE YAVRUSU

Bak Şu Leyleğe

A Stork’s Journey

Yönetmen: Toby Genkel, Reza Memari

2017-ALMANYA, BELÇİKA-85’/ANİMASYON, AİLE

Bu haftanın animasyonu, leylek olduğunu düşünen ve bunu leylek ailesine kanıtlamak için Afrika’ya kadar uzanan yola giden küçük bir serçe olan Richard’ın yolculuğunu konu alıyor. Avrupa yapımı filmi, yalnızca küçük izleyicilere öneririz.