Performansları aklınızdan çıkmayacak

Yorgos Lanthimos’un 10 dalda Oscar adayı olan saray entrikası filmi “Sarayın Gözdesi”, kadın oyuncu dallarında kapışacak Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Delves’in performanslarıyla aklınızdan çıkmayacak.
Jacques Audiard’a Venedik’ten En İyi yönetmen Ödülü getiren western komedisi “Sisters Biraderler”, ilkini sevenlerin kaçırmaması gereken “Lego Filmi 2” ve Almanya’nın Oscar adayı “Asla Gözlerini Kaçırma”, haftanın diğer seçenekleri…
Oscar’ın da gözdesi
SARAYIN GÖZDESİ
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Delves
2018-İRLANDA, İNGİLTERE, ABD-119’
DRAM, BİYOGRAFİ, KOMEDİ
IMDB: 7.9 METACRITIC: 9 HÜRRİYET: 8
İLK BAKIŞTA: En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 10 dalda Oscar adayı olan fil-min üç kadın oyuncusu da kadın oyuncu dallarında karşı karşıya geliyorlar.
NE ANLATIYOR: 18. yüzyılın başlarında İngiltere’de hüküm süren Kraliçe Anne’in, kraliyet entrikaları, ihtirasları, kıskançlıkları ve ihanetleri içeren iğneleyici hikâyesini…
SON KARAR: Defalarca gördüğümüz bir saray entrikası hikâyesinden bu kadar güçlü bir film ortaya koymak Lanthimos’un harcı tabii. Ama asıl alkış, Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Delves’in unutulmaz performanslarına.
Audiard’dan western komedisi
SISTERS BİRADERLER
Yönetmen: Jacques Audiard
Oyuncular: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed
2018-FRANSA, İSPANYA, ROMANYA, ABD-121’
AKSİYON, KOMEDİ, SUÇ
IMDB: 7.8 METACRITIC: 7.8 HÜRRİYET: 7
İLK BAKIŞTA: Özellikle 2009’da çektiği ve modern sinemanın en iyilerinden sayı-lan “Yeraltı Peygamberi/A Prophet” filmiyle tanıdığımız Jacques Audiard’ın Patrick DeWitt’in aynı adlı kitabından uyarladığı filmi, Venedik Film Festivali’nden En İyi yö-netmen Ödülü ile döndü.
NE ANLATIYOR: 1850’li yılların Oregon’unda geçen film iki farklı doğaya sahip yörenin en şöhretli ve tanınmış tetikçileri Eli Sisters ve Charlie Sisters Kardeşler’in Commodore’dan aldıkları emir doğrultusunda Hermann Kermit’in peşine düşerek onu öldürmeye çalışmalarını konu ediniyor.
SON KARAR: Audiard’ın John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal ve Riz Ahmed gibi şahane aktörleri bir araya getirmesi bile filme gitmeniz için yeterli bizce.
Legoların çilesi bitmedi
LEGO FİLMİ 2
Yönetmen: Mike Mitchell
2019-DANİMARKA, NORVEÇ, AVUSTRALYA, ABD-106’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
METACRITIC: 6.4 HÜRRİYET: 5.5
İLK BAKIŞTA: 2014’te izlediğimiz “Lego Filmi”nin devamı olan film, “Shrek: Sonsu-za Dek Mutlu/Shrek Forever After” (2010), “Trolls”(2016) gibi ortalama animasyonlarla tanıdığımız Mike Mitchell’a emanet.
NE ANLATIYOR: Lego şehri Brickburg sakinleri yeni bir tehditle karşı karşıyadırlar. Uzaydan gelen Lego Duplo istilacıları her şeyi hızla paramparça etmektedirler. İstilacıları yenme ve Lego evrenine huzur getirme sorumluluğu Emmet, Lucy, Batman ve dostlarını keşfedilmemiş dünyalara, her şeyin müzikal olduğu bir galaksiye bile götürecektir.
SON KARAR: İlk film gerçekten de orijinal bir fikirden yola çıkıyor ve yılın en iyi animasyonlarından biri olmayı başarıyordu. İkincisi de, özellikle yetişkin çocuklar için eğlenceyi garantiliyor ama ilkinin parlaklığını taşımıyor.
Gözlerini aç ve gör
ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA
Yönetmen: Josie Rourke
Oyuncular: Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch
2018-ALMANYA, İTALYA-188’
BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH
IMDB: 7.4 METACRITIC: 6.9 HÜRRİYET: 6
İLK BAKIŞTA: 2006’da çektiği ve Oscar kazandığı “Başkalarının Hayatı” filmiyle bir anda parlayan ve ardından “The Tourist/Turist” gibi bir Hollywood faciasına katkıda bulunarak kariyerini de yerle bir eden Alman yönetmen Donnersmarck’ın son filmi, görüntü ve yabancı film dallarında Oscar adayı.
NE ANLATIYOR: Kurt ve Ellie üniversitede tanışır tanışmaz birbirlerine aşık olurlar. Ellie’nin babası, Profesör Seeband kızının erkek arkadaş seçiminden memnun değildir ve bu ilişkinin bitmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Fakat bilmedikleri şey, Kurt ile Seeband’ın yaşamlarının zaten çok uzun yıllar önce Profesör’ün işlediği korkunç bir suç nedeniyle bağlantılı olduğudur.
SON KARAR: Gerçek olaylara dayanan filmin Oscar’larda şansı düşük olsa bile, Donnersmarck’ın köklerine geri döndüğünü görmek sevindirici.
BUNLAR DA VAR
MUCİZE UĞUR BÖCEĞİ
Yönetmen: Ding Shi/Çin, Animasyon
Çocuklara yönelik olan bu animasyon, Altın Kanyon adındaki vadedilmiş cenneti bulmaya çalışan hayvanların hikâyesini anlatıyor.
SİRAYET
Yönetmen: Onur Aldoğan/Türkiye, Korku
Hicran, gördüğü psikolojik tedavi sonrası İstanbul dışındaki evlerinde yaşamaya karar. Kızı Gizem, annesinin komşularından gelen bir telefon sonucu okuldan üç yakın arkadaşı ile birlikte acil olarak annesinin yanına gider.
BABAMIN KEMİKLERİ
Yönetmen: Özkan Çelik/Türkiye, Dram
Yaşadığı kötü bir olay nedeniyle çocuk denecek yaşta köyünü terk eden Ömer, yıllar sonra bir gün annesinin son isteğini yerine getirmek için, babasının kemiklerini almak için köyüne doğru yola çıkar.
NEW YORK IN NEW YORK
Yönetmen: Muammer Koçak, Serdar Gözelekli/DRAM, SUÇ, GERİLİM
Dilber’in kocasını bir kaza sonucu öldüren New Yorklu fotoğrafçı Dylan, vicdan çektiğinden Dilber’i bulup özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonunda, evin büyük oğlu Mürtüz de peşlerine takılır ve amansız bir takip başlar.
Performansları aklınızdan çıkmayacak
Yorgos Lanthimos’un 10 dalda Oscar adayı olan saray entrikası filmi “Sarayın Gözdesi”, kadın oyuncu dallarında kapışacak Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Delves’in performanslarıyla aklınızdan çıkmayacak.
Jacques Audiard’a Venedik’ten En İyi yönetmen Ödülü getiren western komedisi “Sisters Biraderler”, ilkini sevenlerin kaçırmaması gereken “Lego Filmi 2” ve Almanya’nın Oscar adayı “Asla Gözlerini Kaçırma”, haftanın diğer seçenekleri…
Oscar’ın da gözdesi
SARAYIN GÖZDESİ
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Delves
2018-İRLANDA, İNGİLTERE, ABD-119’
DRAM, BİYOGRAFİ, KOMEDİ
IMDB: 7.9 METACRITIC: 9 HÜRRİYET: 8
İLK BAKIŞTA: En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 10 dalda Oscar adayı olan fil-min üç kadın oyuncusu da kadın oyuncu dallarında karşı karşıya geliyorlar.
NE ANLATIYOR: 18. yüzyılın başlarında İngiltere’de hüküm süren Kraliçe Anne’in, kraliyet entrikaları, ihtirasları, kıskançlıkları ve ihanetleri içeren iğneleyici hikâyesini…
SON KARAR: Defalarca gördüğümüz bir saray entrikası hikâyesinden bu kadar güçlü bir film ortaya koymak Lanthimos’un harcı tabii. Ama asıl alkış, Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Delves’in unutulmaz performanslarına.
Audiard’dan western komedisi
SISTERS BİRADERLER
Yönetmen: Jacques Audiard
Oyuncular: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed
2018-FRANSA, İSPANYA, ROMANYA, ABD-121’
AKSİYON, KOMEDİ, SUÇ
IMDB: 7.8 METACRITIC: 7.8 HÜRRİYET: 7
İLK BAKIŞTA: Özellikle 2009’da çektiği ve modern sinemanın en iyilerinden sayı-lan “Yeraltı Peygamberi/A Prophet” filmiyle tanıdığımız Jacques Audiard’ın Patrick DeWitt’in aynı adlı kitabından uyarladığı filmi, Venedik Film Festivali’nden En İyi yö-netmen Ödülü ile döndü.
NE ANLATIYOR: 1850’li yılların Oregon’unda geçen film iki farklı doğaya sahip yörenin en şöhretli ve tanınmış tetikçileri Eli Sisters ve Charlie Sisters Kardeşler’in Commodore’dan aldıkları emir doğrultusunda Hermann Kermit’in peşine düşerek onu öldürmeye çalışmalarını konu ediniyor.
SON KARAR: Audiard’ın John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal ve Riz Ahmed gibi şahane aktörleri bir araya getirmesi bile filme gitmeniz için yeterli bizce.
Legoların çilesi bitmedi
LEGO FİLMİ 2
Yönetmen: Mike Mitchell
2019-DANİMARKA, NORVEÇ, AVUSTRALYA, ABD-106’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
METACRITIC: 6.4 HÜRRİYET: 5.5
İLK BAKIŞTA: 2014’te izlediğimiz “Lego Filmi”nin devamı olan film, “Shrek: Sonsu-za Dek Mutlu/Shrek Forever After” (2010), “Trolls”(2016) gibi ortalama animasyonlarla tanıdığımız Mike Mitchell’a emanet.
NE ANLATIYOR: Lego şehri Brickburg sakinleri yeni bir tehditle karşı karşıyadırlar. Uzaydan gelen Lego Duplo istilacıları her şeyi hızla paramparça etmektedirler. İstilacıları yenme ve Lego evrenine huzur getirme sorumluluğu Emmet, Lucy, Batman ve dostlarını keşfedilmemiş dünyalara, her şeyin müzikal olduğu bir galaksiye bile götürecektir.
SON KARAR: İlk film gerçekten de orijinal bir fikirden yola çıkıyor ve yılın en iyi animasyonlarından biri olmayı başarıyordu. İkincisi de, özellikle yetişkin çocuklar için eğlenceyi garantiliyor ama ilkinin parlaklığını taşımıyor.
Gözlerini aç ve gör
ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA
Yönetmen: Josie Rourke
Oyuncular: Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch
2018-ALMANYA, İTALYA-188’
BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH
IMDB: 7.4 METACRITIC: 6.9 HÜRRİYET: 6
İLK BAKIŞTA: 2006’da çektiği ve Oscar kazandığı “Başkalarının Hayatı” filmiyle bir anda parlayan ve ardından “The Tourist/Turist” gibi bir Hollywood faciasına katkıda bulunarak kariyerini de yerle bir eden Alman yönetmen Donnersmarck’ın son filmi, görüntü ve yabancı film dallarında Oscar adayı.
NE ANLATIYOR: Kurt ve Ellie üniversitede tanışır tanışmaz birbirlerine aşık olurlar. Ellie’nin babası, Profesör Seeband kızının erkek arkadaş seçiminden memnun değildir ve bu ilişkinin bitmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Fakat bilmedikleri şey, Kurt ile Seeband’ın yaşamlarının zaten çok uzun yıllar önce Profesör’ün işlediği korkunç bir suç nedeniyle bağlantılı olduğudur.
SON KARAR: Gerçek olaylara dayanan filmin Oscar’larda şansı düşük olsa bile, Donnersmarck’ın köklerine geri döndüğünü görmek sevindirici.
BUNLAR DA VAR
MUCİZE UĞUR BÖCEĞİ
Yönetmen: Ding Shi/Çin, Animasyon
Çocuklara yönelik olan bu animasyon, Altın Kanyon adındaki vadedilmiş cenneti bulmaya çalışan hayvanların hikâyesini anlatıyor.
SİRAYET
Yönetmen: Onur Aldoğan/Türkiye, Korku
Hicran, gördüğü psikolojik tedavi sonrası İstanbul dışındaki evlerinde yaşamaya karar. Kızı Gizem, annesinin komşularından gelen bir telefon sonucu okuldan üç yakın arkadaşı ile birlikte acil olarak annesinin yanına gider.
BABAMIN KEMİKLERİ
Yönetmen: Özkan Çelik/Türkiye, Dram
Yaşadığı kötü bir olay nedeniyle çocuk denecek yaşta köyünü terk eden Ömer, yıllar sonra bir gün annesinin son isteğini yerine getirmek için, babasının kemiklerini almak için köyüne doğru yola çıkar.
NEW YORK IN NEW YORK
Yönetmen: Muammer Koçak, Serdar Gözelekli/DRAM, SUÇ, GERİLİM
Dilber’in kocasını bir kaza sonucu öldüren New Yorklu fotoğrafçı Dylan, vicdan çektiğinden Dilber’i bulup özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonunda, evin büyük oğlu Mürtüz de peşlerine takılır ve amansız bir takip başlar.