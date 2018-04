Ölüm bile ayıramaz bizi!

Karanlık Sır

(Marrowbone)

Yönetmen: Sergio G. Sanchez

Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor Joy, Charlie Heaton

2017-İSPANYA-110’/KORKU, DRAM, GERİLİM

2007’nin en iyi korku filmlerinden “The Orphanage”ın senaristi Sergio G. Sanchez bu kez kamera arkasına geçiyor ve kendi yazdığı senaryodan çektiği bu gerilim ve korku filminde, bir arada kalabilmek için annelerinin ölümünü herkesten saklayan dört kardeşin hikâyesini anlatıyor. Hayatımıza 2003’te Peter Pan olarak giren İngiliz aktör George MacKay’in kült gerilim “The Witch”ten de hatırlayacağınız Anya Taylor Joy’un başrolünü paylaştığı “Karanlık Sır”, sıkı korku arayanlara iyi gelebilir.

HALUK BİLGİNER'Lİ ALMAN KOMEDİSİ





Eski Kocam(ız)

(The Odd Couple – Forget About Nick)

Yönetmen: Margarethe von Trotta

Oyuncular: Haluk Bilginer, Ingrid Bolsø Berdal, Katja Riemann

2017-ALMANYA-100’/KOMEDİ

Alman sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Margarethe von Trotta’nın Haluk Bilginer’i başrole taşıdığı film, eski eşi ve sevgilisi arasında kalan bir adamın başına gelen komik olayları anlatıyor. Von Trotta’nın 2003’te çektiği “Rosenstrasse”de de birlikte Pamela Katz’ın kaleminden çıkan senaryo oldukça zayıf, yurt dışından gelen eleştiriler de pek iç açıcı değil.

NORVEÇ USULÜ ANİMASYON





Louis & Luca: Büyük Peynir Yarışı

(Louis & Luca: The Big Cheese Race)

Yönetmen: Rasmus A. Siverstsen

2015-NORVEÇ-78’/ANİMASYON, KOMEDİ, AİLE

Norveçli animasyon yönetmeni Rasmus A. Siverstsen’in yönettiği ve yalnızca çocuklara seslenen 2015 yapımı animasyon, memleketi ve komşu köyü arasında yapılan Geleneksel Peynir Yarışı’na katılan Louis Magpie’nin maceralarını konu alıyor.

YILDIZ TABLOSU

12 Savaşçı (12 Strong) *

Black Panther ****

Başlat: Ready Player One (Ready Player One) ***

Çocuklar Sana Emanet *

En Karanlık Saat (Darkest Hour) ***

Foxtrot **

Gerçek Kesit: Manyak *

Hafıza (Rememory) **

Kar ****

Kaybedenler Kulübü Yolda *

Kelebekler ****

Kızıl Serçe (Red Sparrow) *

Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation) *

Öldürme Arzusu (Death Wish) *

Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)

Phantom Thread *****

Savaştan Sonra (Mudbound) ***

Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin) ***

Suyun Sesi (The Shape of Water) ****

The Insult: Hakaret (The Insult) ***

Thelma *****

Tomb Raider **

Velayet (Custody) **