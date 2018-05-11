Geçen haftanın bereketini aratan bu vizyon haftasında Onur Ünlü’nün son filmlerinden “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, Juliette Binoche’lu komedi “Eyvah Anne Oluyorum” ve gerilim arayanlara “10x10”, haftanın seçenekleri.
Kör bir aşk hikâyesi
Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Artman, Hare Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu
2018-TÜRKİYE-85’/POLİSİYE-KOMEDİOnur Ünlü’ye geçen yıl Adana’da En İyi Film Ödülü’nü getiren ve en son İstanbul’da yarışan “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, başrolünde Demet Evgar’ın olduğu bir polisiye komedisi. Ünlü’nün bir çok filminden de benzerlikler taşıyan filmde, cinayet masası dedektifi Salim’in gözlerinin tamamen kör olacağını öğrendikten sonra gelişen olayları izliyoruz. Salim, ilgilendiği davada öldürülen kişinin karısı Handan’ın da kör olduğunu öğreniyor ve ipuçlarının peşinde giderken ona aşık oluyor. Ünlü’nün alışıldık sürrealist dünyasını ve mizah anlayışını eksik etmediği film, “Cingöz Recai” ve “Gerçek Kesit: Manyak” felaketlerinin yanında adeta başyapıt kalıyor.
BİNOCHE’TAN ANNE KIZ KOMEDİSİ
Eyvah Anne Oluyorum
(Baby Bump(s))
Yönetmen: Noemie Saglio
Oyuncular: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson
2017-FRANSA-94’/KOMEDİ
Juliette Binoche’u başrole taşıyan bu Fransız komedisi aynı evde yaşayan ve birbirlerinden çok farklı anne ve kızın ilişkisini anlatıyor. Beklentinizi çok da yüksek tutmadan izleyebileceğiniz, hafif bir komedi.
KLOSTROFOBİSİ OLANLAR UZAK DURSUN
10x10
Yönetmen: Suzi Ewing
Oyuncular: Luke Evans, Noel Clarke, Olivia Chenery
2018-İNGİLTERE-88’/GERİLİM
Gittiği yoga dersinin çıkışında alıkonan Cathy ile kendisini kaçırıp ses geçirmez bir odada hapseden Lewis arasındaki gizemli hikâyeyi anlatan İngiltere yapımı gerilimin başrolünde Luke Evans var.
YILDIZ TABLOSU
12 Savaşçı (12 Strong) *
4N1K 2 **
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) **
Bir Nefes Ötede (Just a Breath Away) **
Cano **
Çarpık Evdeki Cesetler (Crooked House) **
Hafıza (Rememory) **
İlişki Durumu: Açık İlişki (Permission) **
İnatçı Bir Adam (A Man of Integrity) ***
Karanlık Sır (Marrowbone) **
Kelebekler ****
Kızıl Serçe (Red Sparrow) *
Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation) *
Köpek Adası (Isle of Dogs) ****
Louis & Luca: Büyük Peynir Yarışı *
Mr Gay Syria ***
Öldürme Arzusu (Death Wish) *
Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)
Rampage: Büyük Yıkım (Rampage) **
Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) ****
The Insult: Hakaret (The Insult) ***
Vahşiler (Hostiles) **
Winchester **
Yıldızlar Asla Ölmez (Film Stars Don’t Die in Liverpool) ***
Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle in Time)