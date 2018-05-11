Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet Uğur YÜKSEL>Kör bir aşk hikâyesi
"Mehmet Uğur Yüksel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Uğur Yüksel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Uğur Yüksel

Mehmet Uğur Yüksel

Kör bir aşk hikâyesi

11 Mayıs 2018

Geçen haftanın bereketini aratan bu vizyon haftasında Onur Ünlü’nün son filmlerinden “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, Juliette Binoche’lu komedi “Eyvah Anne Oluyorum” ve gerilim arayanlara “10x10”, haftanın seçenekleri.

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Artman, Hare Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu
2018-TÜRKİYE-85’/POLİSİYE-KOMEDİOnur Ünlü’ye geçen yıl Adana’da En İyi Film Ödülü’nü getiren ve en son İstanbul’da yarışan “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, başrolünde Demet Evgar’ın olduğu bir polisiye komedisi. Ünlü’nün bir çok filminden de benzerlikler taşıyan filmde, cinayet masası dedektifi Salim’in gözlerinin tamamen kör olacağını öğrendikten sonra gelişen olayları izliyoruz. Salim, ilgilendiği davada öldürülen kişinin karısı Handan’ın da kör olduğunu öğreniyor ve ipuçlarının peşinde giderken ona aşık oluyor. Ünlü’nün alışıldık sürrealist dünyasını ve mizah anlayışını eksik etmediği film, “Cingöz Recai” ve “Gerçek Kesit: Manyak” felaketlerinin yanında adeta başyapıt kalıyor.

Kör bir aşk hikâyesi

BİNOCHE’TAN ANNE KIZ KOMEDİSİ

Eyvah Anne Oluyorum
(Baby Bump(s))
Yönetmen: Noemie Saglio
Oyuncular: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson
2017-FRANSA-94’/KOMEDİ

Juliette Binoche’u başrole taşıyan bu Fransız komedisi aynı evde yaşayan ve birbirlerinden çok farklı anne ve kızın ilişkisini anlatıyor. Beklentinizi çok da yüksek tutmadan izleyebileceğiniz, hafif bir komedi.

KLOSTROFOBİSİ OLANLAR UZAK DURSUN

Kör bir aşk hikâyesi

10x10
Yönetmen: Suzi Ewing
Oyuncular: Luke Evans, Noel Clarke, Olivia Chenery
2018-İNGİLTERE-88’/GERİLİM

Gittiği yoga dersinin çıkışında alıkonan Cathy ile kendisini kaçırıp ses geçirmez bir odada hapseden Lewis arasındaki gizemli hikâyeyi anlatan İngiltere yapımı gerilimin başrolünde Luke Evans var.

YILDIZ TABLOSU

12 Savaşçı (12 Strong) *
4N1K 2 **
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) **
Bir Nefes Ötede (Just a Breath Away) **
Cano **
Çarpık Evdeki Cesetler (Crooked House) **
Hafıza (Rememory) **
İlişki Durumu: Açık İlişki (Permission) **
İnatçı Bir Adam (A Man of Integrity) ***
Karanlık Sır (Marrowbone) **
Kelebekler ****
Kızıl Serçe (Red Sparrow) *
Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation) *
Köpek Adası (Isle of Dogs) ****
Louis & Luca: Büyük Peynir Yarışı *
Mr Gay Syria ***
Öldürme Arzusu (Death Wish) *
Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)
Rampage: Büyük Yıkım (Rampage) **
Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) ****
The Insult: Hakaret (The Insult) ***
Vahşiler (Hostiles) **
Winchester **
Yıldızlar Asla Ölmez (Film Stars Don’t Die in Liverpool) ***
Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle in Time)

X
﻿
Mehmet Uğur YÜKSEL Mehmet Uğur YÜKSELTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri