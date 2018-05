Kör bir aşk hikâyesi

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Artman, Hare Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu

2018-TÜRKİYE-85’/POLİSİYE-KOMEDİOnur Ünlü’ye geçen yıl Adana’da En İyi Film Ödülü’nü getiren ve en son İstanbul’da yarışan “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, başrolünde Demet Evgar’ın olduğu bir polisiye komedisi. Ünlü’nün bir çok filminden de benzerlikler taşıyan filmde, cinayet masası dedektifi Salim’in gözlerinin tamamen kör olacağını öğrendikten sonra gelişen olayları izliyoruz. Salim, ilgilendiği davada öldürülen kişinin karısı Handan’ın da kör olduğunu öğreniyor ve ipuçlarının peşinde giderken ona aşık oluyor. Ünlü’nün alışıldık sürrealist dünyasını ve mizah anlayışını eksik etmediği film, “Cingöz Recai” ve “Gerçek Kesit: Manyak” felaketlerinin yanında adeta başyapıt kalıyor.

BİNOCHE’TAN ANNE KIZ KOMEDİSİ

Eyvah Anne Oluyorum

(Baby Bump(s))

Yönetmen: Noemie Saglio

Oyuncular: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson

2017-FRANSA-94’/KOMEDİ

Juliette Binoche’u başrole taşıyan bu Fransız komedisi aynı evde yaşayan ve birbirlerinden çok farklı anne ve kızın ilişkisini anlatıyor. Beklentinizi çok da yüksek tutmadan izleyebileceğiniz, hafif bir komedi.

KLOSTROFOBİSİ OLANLAR UZAK DURSUN





10x10

Yönetmen: Suzi Ewing

Oyuncular: Luke Evans, Noel Clarke, Olivia Chenery

2018-İNGİLTERE-88’/GERİLİM

Gittiği yoga dersinin çıkışında alıkonan Cathy ile kendisini kaçırıp ses geçirmez bir odada hapseden Lewis arasındaki gizemli hikâyeyi anlatan İngiltere yapımı gerilimin başrolünde Luke Evans var.

YILDIZ TABLOSU

12 Savaşçı (12 Strong) *

4N1K 2 **

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) **

Bir Nefes Ötede (Just a Breath Away) **

Cano **

Çarpık Evdeki Cesetler (Crooked House) **

Hafıza (Rememory) **

İlişki Durumu: Açık İlişki (Permission) **

İnatçı Bir Adam (A Man of Integrity) ***

Karanlık Sır (Marrowbone) **

Kelebekler ****

Kızıl Serçe (Red Sparrow) *

Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation) *

Köpek Adası (Isle of Dogs) ****

Louis & Luca: Büyük Peynir Yarışı *

Mr Gay Syria ***

Öldürme Arzusu (Death Wish) *

Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)

Rampage: Büyük Yıkım (Rampage) **

Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) ****

The Insult: Hakaret (The Insult) ***

Vahşiler (Hostiles) **

Winchester **

Yıldızlar Asla Ölmez (Film Stars Don’t Die in Liverpool) ***

Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle in Time)