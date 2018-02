Kaçırırsanız üzüleceğiniz 5 !f filmi!

Mudbound: Amerikalı kadın yönetmen Dee Rees’in Oscar’larda 4 önemli daldaki adaylığıyla sürpriz yapan epik başyapıtı, Carey Mulligan, Garrett Hedlund ve Mary J. Blige’li kadrosuyla yılın en çok konuşulan yapımlarından oldu.

Madame Hyde/Bayan Hyde: Isabelle Huppert tutkunları özellikle kaçırmasın! Huppert’e Locarno’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren bu Fransız komedisi, ‘Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’a modern ve gerçeküstücü bir yorum getiriyor.

Film Stars Don’t Die in Liverpool/Yıldızlar Asla Ölmez: Eski bir Hollywood oyuncusuyla genç bir aktör arasında gerçekten yaşanmış aşk hikâyesini konu alan filmde, Jamie Bell ve Annette Bening arasındaki kimyaya aşık olacaksınız.

The Death of Stalin/Stalin’in Ölümü: Joseph Stalin’in 1953’te bir sabah ölü bulunması sonrası yaşanan trajikomik olayları anlatan filmin Rusya’da yasaklı olduğunu hatırlatalım.

How to Talk to Girls at Parties/Partilerde Kız Tavlama Sanatı: Amerikan sinemasının yaramaz çocuğu John Cameron Mitchell’ın ‘Sandman’, ‘The Good Omens’ gibi kült romanların yaratıcısı Neil Gaiman’ın kısa öyküsünden uyarladığı bu punk filmi, Elle Fanning, Alex Sharp ve Nicole Kidman’lı kadrosuyla da ayrıca ışıldıyor.

Beni Adınla Çağır

(Call Me By Your Name)

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe

2017-İTALYA, FRANSA, BREZİLYA-132’ DRAM

‘I Am Love’ ile başlayan tutkumuzu ‘A Bigger Splash’ ile artıran, günümüz İtalyan sinemasının medar-ı iftiharı Luca Guadagnino’nun son filmi, geçen yılın en çok alkış alan yapımlarındandı. 1983 yazında, İtalya’nın kuzeyinde 17 yaşındaki Elio Perlman günlerini, ailesinin 17 yüzyıldan kalma villasında geçirmekte, arkadaşı Marzia ile flörtleşmektedir. Bir gün, doktora tezine çalışan 24 yaşındaki Oliver, Roman kültürü üzerinde çalışan Elio’nun babasına yardım etmek için yanlarına gelir. Elio ve Oliver, kısa bir süre içinde bu yazın, hayatlarını sonsuza dek değiştireceğini fark ederler. Oscar’a aday Timothée Chalamet’in Armie Hammer’in karşılıklı döktürdüğü filmi kaçırmayın.

The Florida Project

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe

2017-ABD-111’/DRAM, KOMEDİ

İki yıl önce Iphone’la çektiği ‘Tangerine’ ile sıra dışı bir başarı yakalayan Sean Baker’ın 6 yaşındaki Moone ve arkadaşlarının gözünden zorlu ve çıkışsız görünen yetişkinler dünyasını anlatan Florida Project, bitmesini hiç istemeyeceğiniz film-erden. Geçen yılın en iyileri listelerinden düşmeyen film çocuk oyuncuların performansları kadar, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar’ı alması garantili Willem Dafoe’nun varlığıyla da öne çıkıyor.