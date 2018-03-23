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Mehmet Uğur Yüksel

Mehmet Uğur Yüksel

İlk filmler, yeni umutlar

23 Mart 2018

Bu haftanın en iyileri, ilk filmlerini çekmiş yönetmenlerden geliyor.

Emre Erdoğdu’nun sinemamızın en iyi gençlik filmlerinden biri olmaya aday filmi “Kar” ve Xavier Legrand’ın Venedik’ten San Sebastián’a bir çok önemli festivalden ödüllerle dönmüş draması “Velayet”, haftanın kaçmazları… Yaşlı kurtlarda ise durumlar vahim! Onur Ünlü’nün filmografisinin en kötü filmi olmaya aday “Gerçek Kesit: Manyak”ı, Çağan Irmak’ın Engin Akyürek’li vasat draması “Çocuklar Sana Emanet” ve ilk filmden de kötü eleştiriler almış bilimkurgu “Pasifik Savaşı: İsyan” haftanın diğer seçenekleri…

TAZE VE ENERJİK BAŞLANGIÇ

İlk filmler, yeni umutlar

Kar
Yönetmen: Emre Erdoğdu / Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür / 2017-türkiye-100’ / DRAM

Emre Erdoğdu’nun bu yıl !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nden !f Seyirci Ödülü’nü alan filmi “Kar”, sinemamızda ne zamandır görmediğimiz tazelikte ve enerjide bir film. Yıllar sonra yolları kesişen iki kardeşin hikâyesi üzerinden gençlik hayalleri ve ilişkilerine samimi bir bakış atan Erdoğdu, özellikle Hazar Ergüçlü ve Halil Babür’ün oyunculuklarından büyük destek alıyor. Yılın en iyi yerli filmlerinden biri de olan “Kar”ı kaçırmayın!

ÇOCUKLAR NE İSTER?

İlk filmler, yeni umutlar

Velayet
Custody
Yönetmen: Xavier Legrand / Oyuncular: Denis Menochet, Lea Drucker, Thomas Gioria / 2017-FRANSA-93’ / DRAM

Fransız aktör Xavier Legrand’ın övgülerle karşılanan bu ilk yönetmenlik deneyimi, kendisine Venedik’ten San Sebastián’a bir çok önemli festivalden ödül getirmişti. Boşanan ve velayet konusunda anlaşmazlıklar içindeki anne ve babası arasında kalan Julien adlı bir çocuğun yaşadıklarını konu alan film, sıkı bir drama arayanlar için birebir.

ÜNLÜ’NÜN EN KÖTÜLERİNDEN

İlk filmler, yeni umutlar

Gerçek Kesit: Manyak
Yönetmen: Onur Ünlü / Oyuncular: Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Fatma Pazvant / 2018-TÜRKİYE / AKSİYON, MACERA

Onur Ünlü’nün yılda 2-3 film çekerek bir alay konusuna dönüşen film çekme serüveninde bir yenisi daha karşımızda. Türkiye televizyon tarihinin en tuhaf programlarından biri olan Gerçek Kesit ile hayatımıza girmiş Cahit Kaşıkçılar’ın yazdığı senaryodan çekilen film, programın kendisinden daha kötü ve anlamsız nasıl bir film yapılabilirin yanıtı aslında. Onur Ünlü sinemasından hala umudu olanlara önerilir.

IRMAK’TAN GİZEMLİ DRAMA

İlk filmler, yeni umutlar

Çocuklar Sana Emanet
Yönetmen: Çağan Irmak / Oyuncular: Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek / 2018-TÜRKİYE / DRAM, GİZEM

İştahı Onur Ünlü’nünki kadar olmasa da her yıl en az bir filmiyle karşılaştığımız ve filmografisine zayıf halkalar eklemeye devam eden yönetmenlerden Çağan Irmak’ın son filmi, başından geçen travmatik kaza sonrasında geldiği kasabada sıradışı olaylarla karşı karşıya kalan Kerem adlı bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.

CANAVARLARLA SAVAŞ DEVAM EDİYOR

İlk filmler, yeni umutlar

Pasifik Savaşı: İsyan
Pacific Rim: Uprising
Yönetmen: Steven S. DeKnight / Oyuncular: John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian / 2018-ABD, ÇİN-111’ / AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU

2013 yılında Guillermo Del Toro’nun Travis Beacham’ın senaryosundan çektiği aksiyon dolu bilimkurgu “Pasifik Savaşı”nın devamında şimdi sıra. Bu kez kamera arkasına, “Daredevil”, “Smallville”, “Angel” gibi fantastic televizyon dizilerinde yönetmenlik ve yapımcılık yapmış Steven S. DeKnight geçiyor ve film ilk filmde Idris Elba’nın canlandırdığı Stacker Pentecost’un oğlu Jake’in hikâyesine odaklanıyor. “Pasifik Savaşı: İsyan”ın eleştirilerinin ilk filmden de kötü olduğu konusunda uyaralım.

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