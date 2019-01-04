Hayat vahşi bir ormandır

Fragman tadındaki yazılarıyla haftanın filmlerini Hürriyet Ankara okurlarıyla buluşturan Mehmet Uğur Yüksel, bu hafta dört yeni filmi yorumladı.
YANGIN YERİ/WILDLIFE
IMDB: 7.3 METASCORE: 8 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Paul Dano
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Ed Oxenbould
2018-ABD-145’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Amerikan bağımsız sinemanın yetenekli aktörlerinden Paul Dano, bu ilk yönetmenlik tecrübesiyle eleştirmenlerden yıldızları toplamayı başardı. Jake Gyllenhaal ve Carey Mulligan’ın Oscar yarışında görmezden gelinen mükemmel oyunculukları da cabası.
NE ANLATIYOR: 14 yaşındaki Joe, anne ve babasının tek çocuğudur. Bir gün evlerine çok da uzak olmayan ormanlık bir bölgede kontrol altına alınamayan bir yangın çıkar. O sırada işinden kovulan baba Jerry, karısını ve oğlunu arkasında bırakarak yangını söndürmeye giden ekibe katılır. Babasının yokluğunda birdenbire yetişkin rolü üstlenmek zorunda kalan oğul Joe, bir yandan da annesinin çaresizliğine ve aileyi ayakta tutma çabasına tanık olacaktır.
SON KARAR: Bu küçük başyapıt, En İyi Film Ödülü’nü aldığı Torino’dan Cannes’a ve Toronto’ya, 2018 yılında büyük festivallerin en gözde filmlerindendi.
YOL, SEVGİYLE AÇILIR
KİMSESİZ ÇOCUK REMİ/REMİ NOBODY’S BOY
IMDB: 6.9 HÜRRİYET: 4
Yönetmen: Antoine Blossier
Oyuncular: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
2018-FRANSA-105’
DRAM, KOMEDİ, AİLE
İLK BAKIŞTA: Hector Malot’nun Fransız edebiyatına unutulmaz armağanı çocuk kitabından uyarlanan film, Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen gibi isimleri bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Remi henüz bebekken, yoksul bir aile tarafından evlat edinilir. Köylü kadının sevgi dolu kalbi vardır, Remi’ye kendi çocuğu gibi bakar ama kadının kocası 10 yaşına geldiğinde Remi’yi para karşılığında sokak müzisyeni Vitalis’e satar. Remi, ustası Vitalis, onun sadık köpeği Capi ve yaramaz maymunu Mister Joli-Coeur ile sokak gösterileri yapmak üzere uzun bir yolculuğa çıkar.
SON KARAR: Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de iyi gelecek bir sevgi ve büyüme filmi.
HER İNSAN BAŞKA BİR HAYATTIR
3 HAYAT/3 FACES
IMDB: 7.1 METASCORE: 7.5 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: Jafar Panahi
Oyuncular: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
2018-İRAN-100’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Zekice kurgulanmış hikayesiyle Jafar Panahi’ye Cannes’dan En İyi Senaryo Ödülü’nü getiren film, İslam devrimi ve sonrası İran’ına Panahice bakış.
NE ANLATIYOR: Hayatı boyunca oyuncu olmak isteyen Marziyeh’in konservatuara gitmesi engellenince, internete yüklediği videoyla ünlü oyuncu Behnaz’dan yardım ister. Behnaz, film çekimine ara verip yardım istediği Jafar Panahi ile İran’ın Türkçe konuşulan kuzey bölgesine doğru bu genç kızı bulmak için unutulmaz bir yolculuğa çıkar.
SON KARAR: Panahi ilk kez kameranın önünde, hem de fetiş oyuncusu Marziyeh Rezaei ile birlikte… İran sineması tutkunları bu fırsatı kaçırmayacaklardır.
BIRAK, RUHUN DANS ETSİN
KIZ/GIRL
IMDB: 7.4 METASCORE: 7.7 HÜRRİYET: 8
Yönetmen: Lukas Dhont
Oyuncular: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen
2018-BELÇİKA, HOLLANDA-109’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Yönetmeni Lukas Dhont, henüz 28 yaşında ve ilk yönetmenlik denemesiyle Cannes’dan 4 ödülle birden dönmeyi başardı. Yetmedi, Avrupa Film Ödülleri’nde Yılın Yönetmeni seçildi. Yükselen bir yetenek olduğu aşikar, yeni Xavier Dolan olma ihtimali ise çok yüksek.
NE ANLATIYOR: Film, profesyonel bir balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki trans erkek Lara’nın hikâyesini anlatıyor. Lara, bir yandan ergenliğin getirdiği huzursuzlukla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da bale eğitimindeki zorlukları aşmaya çalışıyor.
SON KARAR: Eleştirmenlerin 2018’in en iyileri listelerinden eksik olmayan “Kız”, keşfetmeye açık sinefiller için gizli bir hazine.
BUNLAR DA VAR
Süper Ayı/Super Bear Yönetmen: Wang Qi / Animasyon, Aile
Araf 2: Cin Bebek Doğuyor Yönetmen: Biray Dalkıran / Korku
Bekarlığa Feda Yönetmen: Ali Doğançay, Cem Sürücü / Komedi, Gençlik
Hayat vahşi bir ormandır
Fragman tadındaki yazılarıyla haftanın filmlerini Hürriyet Ankara okurlarıyla buluşturan Mehmet Uğur Yüksel, bu hafta dört yeni filmi yorumladı.
YANGIN YERİ/WILDLIFE
IMDB: 7.3 METASCORE: 8 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Paul Dano
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Ed Oxenbould
2018-ABD-145’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Amerikan bağımsız sinemanın yetenekli aktörlerinden Paul Dano, bu ilk yönetmenlik tecrübesiyle eleştirmenlerden yıldızları toplamayı başardı. Jake Gyllenhaal ve Carey Mulligan’ın Oscar yarışında görmezden gelinen mükemmel oyunculukları da cabası.
NE ANLATIYOR: 14 yaşındaki Joe, anne ve babasının tek çocuğudur. Bir gün evlerine çok da uzak olmayan ormanlık bir bölgede kontrol altına alınamayan bir yangın çıkar. O sırada işinden kovulan baba Jerry, karısını ve oğlunu arkasında bırakarak yangını söndürmeye giden ekibe katılır. Babasının yokluğunda birdenbire yetişkin rolü üstlenmek zorunda kalan oğul Joe, bir yandan da annesinin çaresizliğine ve aileyi ayakta tutma çabasına tanık olacaktır.
SON KARAR: Bu küçük başyapıt, En İyi Film Ödülü’nü aldığı Torino’dan Cannes’a ve Toronto’ya, 2018 yılında büyük festivallerin en gözde filmlerindendi.
YOL, SEVGİYLE AÇILIR
KİMSESİZ ÇOCUK REMİ/REMİ NOBODY’S BOY
IMDB: 6.9 HÜRRİYET: 4
Yönetmen: Antoine Blossier
Oyuncular: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
2018-FRANSA-105’
DRAM, KOMEDİ, AİLE
İLK BAKIŞTA: Hector Malot’nun Fransız edebiyatına unutulmaz armağanı çocuk kitabından uyarlanan film, Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen gibi isimleri bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Remi henüz bebekken, yoksul bir aile tarafından evlat edinilir. Köylü kadının sevgi dolu kalbi vardır, Remi’ye kendi çocuğu gibi bakar ama kadının kocası 10 yaşına geldiğinde Remi’yi para karşılığında sokak müzisyeni Vitalis’e satar. Remi, ustası Vitalis, onun sadık köpeği Capi ve yaramaz maymunu Mister Joli-Coeur ile sokak gösterileri yapmak üzere uzun bir yolculuğa çıkar.
SON KARAR: Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de iyi gelecek bir sevgi ve büyüme filmi.
HER İNSAN BAŞKA BİR HAYATTIR
3 HAYAT/3 FACES
IMDB: 7.1 METASCORE: 7.5 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: Jafar Panahi
Oyuncular: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
2018-İRAN-100’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Zekice kurgulanmış hikayesiyle Jafar Panahi’ye Cannes’dan En İyi Senaryo Ödülü’nü getiren film, İslam devrimi ve sonrası İran’ına Panahice bakış.
NE ANLATIYOR: Hayatı boyunca oyuncu olmak isteyen Marziyeh’in konservatuara gitmesi engellenince, internete yüklediği videoyla ünlü oyuncu Behnaz’dan yardım ister. Behnaz, film çekimine ara verip yardım istediği Jafar Panahi ile İran’ın Türkçe konuşulan kuzey bölgesine doğru bu genç kızı bulmak için unutulmaz bir yolculuğa çıkar.
SON KARAR: Panahi ilk kez kameranın önünde, hem de fetiş oyuncusu Marziyeh Rezaei ile birlikte… İran sineması tutkunları bu fırsatı kaçırmayacaklardır.
BIRAK, RUHUN DANS ETSİN
KIZ/GIRL
IMDB: 7.4 METASCORE: 7.7 HÜRRİYET: 8
Yönetmen: Lukas Dhont
Oyuncular: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen
2018-BELÇİKA, HOLLANDA-109’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Yönetmeni Lukas Dhont, henüz 28 yaşında ve ilk yönetmenlik denemesiyle Cannes’dan 4 ödülle birden dönmeyi başardı. Yetmedi, Avrupa Film Ödülleri’nde Yılın Yönetmeni seçildi. Yükselen bir yetenek olduğu aşikar, yeni Xavier Dolan olma ihtimali ise çok yüksek.
NE ANLATIYOR: Film, profesyonel bir balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki trans erkek Lara’nın hikâyesini anlatıyor. Lara, bir yandan ergenliğin getirdiği huzursuzlukla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da bale eğitimindeki zorlukları aşmaya çalışıyor.
SON KARAR: Eleştirmenlerin 2018’in en iyileri listelerinden eksik olmayan “Kız”, keşfetmeye açık sinefiller için gizli bir hazine.
BUNLAR DA VAR
Süper Ayı/Super Bear Yönetmen: Wang Qi / Animasyon, Aile
Araf 2: Cin Bebek Doğuyor Yönetmen: Biray Dalkıran / Korku
Bekarlığa Feda Yönetmen: Ali Doğançay, Cem Sürücü / Komedi, Gençlik