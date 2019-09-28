HAFTANIN FİLMLERİ

Natalie Portman’ın bir pop yıldızına hayat ve performasıyla övüldüğü “Vox Lux”, haftanın en iyi seçimi. Ansel Elgort hayranlarına “Saka Kuşu” ve animasyon severler için de “Yeti Efsanesi” haftanın diğer seçenekleri…
VOX LUX
Yönetmen: Brady Corbet
Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle
2019-ABD-114’
DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: “The Chilhood of a Leader” ile yönetmenliği de deneyen Amerikalı oyuncu Brady Corbet’ın ikinci filminde Natalie Portman, bir pop yıldızına hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Celeste, 1999’da Amerika’da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir.
SON KARAR: Eleştirmenler Brady Corbet’ın yönetmenlikteki başarısı kadar Portman’ın performansına da övgüler diziyor. Portman hayranları ve müzik tutkunları kaçırmasın.
Anneden hatıra
SAKA KUŞU/THE GOLDFINCH
Yönetmen: John Crowley
Oyuncular: Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman
2019-ABD-149’
DRAM
İLK BAKIŞTA: En son 2015’te “Brooklyn” ile karşımıza çıkan John Crowley, Donna Tartt’ın çok satan romanından uyarlanan filminde Hollywood’un yükselen yıldızlarından Ansel Elgort’u başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: 13 yaşındaki Theodore Decker’ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi’ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore’un annesinin öldürüldüğü o günden geriye kalan tek şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan eser, Theodore’un yeni hayatında çok önemli bir yer edinecektir.
SON KARAR: Oyuncular da Crowley de elinden geleni yapıyor ama romanın ilginçliğine ulaşamıyor.
Efsanenin peşinde
YETİ EFSANESİ/ABOMINABLE
Yönetmen: Jill Culton, Todd Wilderman
2019-ÇİN, ABD-97’
ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: DreamWorks’ün Oscar yarışı aday animasyonlarından. Devamının gelmesi muhtemel görünüyor.
NE ANLATIYOR: Genç Yi Şangay’daki apartmanının çatısında genç bir Yeti’yle karşılaşır. Haylaz arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona “Everest” adını verirler ve sihirli yaratığı dünyanın en yüksek noktasında ailesiyle buluşturmak için efsanevi bir yolculuğa çıkarlar.
SON KARAR: Yetişkinlerin gülümseyerek, küçük izleyicilerin de çok severek izleyeceği bir animasyon.
BUNLAR DA VAR
ŞİŞMAN HAREKÂT TİMİ/FAT BUDDIES
Yönetmen: Bei-Er Bao
2019/ÇİN/KOMEDİ
Japonya’da bir hastanede güvenlik görevlisi olan Bei-Er Bao’nun karakterinin hayalinde hep ajan olmak vardır, fakat obezite olduğundan bu hayalini gerçekleştiremez.
BAĞLILIK ASLI
Yönetmen: Kayhan Başoğlu
2019/TÜRKİYE/KORKU
Çok zor günler geçiren Bilal Ağa, yaptığı bir anlaşma ile lanetli bir servet sahibi olur. Pişman olunca anlaşmadan vazgeçmek ister ancak bu isteği ölümüne neden olur.
FIRINCININ KARISI
Yönetmen: Murat Onbul
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Her şey, Ferdane’nin, hareketlerinden şüphelendiği kocası Mustafa’yı gizliden takip etmesiyle başlar. Kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdane’nin takip serüveni, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü Vahdi Dede’nin dahil olduğu bir kovalamacaya dönecektir.
HAFTANIN FİLMLERİ
Natalie Portman’ın bir pop yıldızına hayat ve performasıyla övüldüğü “Vox Lux”, haftanın en iyi seçimi. Ansel Elgort hayranlarına “Saka Kuşu” ve animasyon severler için de “Yeti Efsanesi” haftanın diğer seçenekleri…
VOX LUX
Yönetmen: Brady Corbet
Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle
2019-ABD-114’
DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: “The Chilhood of a Leader” ile yönetmenliği de deneyen Amerikalı oyuncu Brady Corbet’ın ikinci filminde Natalie Portman, bir pop yıldızına hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Celeste, 1999’da Amerika’da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir.
SON KARAR: Eleştirmenler Brady Corbet’ın yönetmenlikteki başarısı kadar Portman’ın performansına da övgüler diziyor. Portman hayranları ve müzik tutkunları kaçırmasın.
Anneden hatıra
SAKA KUŞU/THE GOLDFINCH
Yönetmen: John Crowley
Oyuncular: Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman
2019-ABD-149’
DRAM
İLK BAKIŞTA: En son 2015’te “Brooklyn” ile karşımıza çıkan John Crowley, Donna Tartt’ın çok satan romanından uyarlanan filminde Hollywood’un yükselen yıldızlarından Ansel Elgort’u başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: 13 yaşındaki Theodore Decker’ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi’ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore’un annesinin öldürüldüğü o günden geriye kalan tek şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan eser, Theodore’un yeni hayatında çok önemli bir yer edinecektir.
SON KARAR: Oyuncular da Crowley de elinden geleni yapıyor ama romanın ilginçliğine ulaşamıyor.
Efsanenin peşinde
YETİ EFSANESİ/ABOMINABLE
Yönetmen: Jill Culton, Todd Wilderman
2019-ÇİN, ABD-97’
ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: DreamWorks’ün Oscar yarışı aday animasyonlarından. Devamının gelmesi muhtemel görünüyor.
NE ANLATIYOR: Genç Yi Şangay’daki apartmanının çatısında genç bir Yeti’yle karşılaşır. Haylaz arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona “Everest” adını verirler ve sihirli yaratığı dünyanın en yüksek noktasında ailesiyle buluşturmak için efsanevi bir yolculuğa çıkarlar.
SON KARAR: Yetişkinlerin gülümseyerek, küçük izleyicilerin de çok severek izleyeceği bir animasyon.
BUNLAR DA VAR
ŞİŞMAN HAREKÂT TİMİ/FAT BUDDIES
Yönetmen: Bei-Er Bao
2019/ÇİN/KOMEDİ
Japonya’da bir hastanede güvenlik görevlisi olan Bei-Er Bao’nun karakterinin hayalinde hep ajan olmak vardır, fakat obezite olduğundan bu hayalini gerçekleştiremez.
BAĞLILIK ASLI
Yönetmen: Kayhan Başoğlu
2019/TÜRKİYE/KORKU
Çok zor günler geçiren Bilal Ağa, yaptığı bir anlaşma ile lanetli bir servet sahibi olur. Pişman olunca anlaşmadan vazgeçmek ister ancak bu isteği ölümüne neden olur.
FIRINCININ KARISI
Yönetmen: Murat Onbul
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Her şey, Ferdane’nin, hareketlerinden şüphelendiği kocası Mustafa’yı gizliden takip etmesiyle başlar. Kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdane’nin takip serüveni, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü Vahdi Dede’nin dahil olduğu bir kovalamacaya dönecektir.