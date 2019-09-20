Haftanın filmleri

Geçen hafta prömiyerini yaptığı Venedik’te eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadıkları, yılın merakla beklenen yapımlarından “Yıldızlara Doğru”, Brad Pitt başta olmak üzere yıldız kadroyla da ışıldayan bir bilimkurgu. Yerli sinema tutkunlarına “Görülmüştür” ve “Annem”, Rambo’nun beşinci sinema filmi “Rambo: Son Kan” haftanın diğer seçenekleri...
YILDIZLARA DOĞRU/AD ASTRA
Yönetmen: James Gray
Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler
2019-ABD, ÇİN, BREZİLYA-122’
MACERA, BİLİMKURGU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “The Immigrant/Bir Zamanlar New York”, “The Lost City of Z/Kayıp Şehir Z” filmleriyle tanıdığımız James Gray’in ilk bilimkurgusu da olan filmde Brad Pitt başrolde. Geçtiğimiz hafta galasını yaptığı Venedik Film Festivali’nde olumlu eleştiriler alan film, Pitt dışındaki yıldız kadrosuyla da iştah uyandırıyor.
NE ANLATIYOR: Roy McBride isimli bir astronotun 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlamasını ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yaptığı yolculuğu…
SON KARAR: Eleştiriler yılın en iyi yapımlarından biriyle karşı karşıya olduğumuzu doğruluyor. Kimi yazarlar da Brad Pitt’in kariyerindeki en iyi performans olduğunu söylüyor. Perdede yakalamışken ıskalamayın.
YÜZLEŞMELERE DOĞRU
ANNEM
Yönetmen: Mustafa Kotan
Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur
2019-TÜRKİYE-129’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Daha çok televizyon dizileriyle ve “Sihirli Annem Bir’iz”, “Konuşan Hayvanlar” gibi çocuklara yönelik filmleriyle tanıdığımız Mustafa Kotan’ın son filminde Sumru Yavrucuk başrolde.
NE ANLATIYOR: Üniversite tahsili ile başlayan yolculuğu Nazlı’yı büyüdüğü köyden uzaklaştırmıştır. Fakat yıllar geçtikten sonra doğduğu köye, annesine geri dönmek ister.
SON KARAR: Sumru Yavrucuk’u perdede izlemeyi özlemişiz. Melodramlardan hoşlananlara önerilir.
CEZAEVİNDE AŞKA YER BULUNUR MU
GÖRÜLMÜŞTÜR
Yönetmen: Serhat Karaaslan
Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak
2018-TÜRKİYE, ALMANYA, FRANSA-95’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Serhat Karaaslan yazıp yönettiği bu ilk sinema filmiyle Karlovy Vary’den ödül aldı.
NE ANLATIYOR: Zakir, bir cezaevinde, mektup okuma komisyonunda çalışmaktadır. Görevi mahkûmlara ait bütün mektupları okuyup varsa sakıncalı yerlerini karalayarak sansürlemektir. Günlük hayatı cezaevi ile gizlice gittiği yazarlık kursu arasında geçmektedir. Kontrol ettiği bir mektuptan çıkan fotoğrafı gizlice alır.
SON KARAR: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy ve İpek Türktan Kaynak’ın performansları çok iyi. Yılın önemli yerli yapımlarından, kaçırmayın.
BEŞİNCİ KEZ RAMBO
RAMBO: SON KAN/RAMBO: LAST BLOOD
Yönetmen: Adrian Grunberg
Oyuncular: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal
2019-ABD-89’
AKSİYON, MACERA, DRAM
İLK BAKIŞTA: Sylvester Stallone’nin kült karakteri beşinci kez perdede.
NE ANLATIYOR: Eski bir asker olan John Rambo, Arizona’daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışır. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria’dan aldığı haber bu durumu değiştirir.
SON KARAR: Rambo efsanesinin en zayıf halkalarından biri. Stollone sevdası sürenler ve nostalji yapmak isteyenler şansını deneyebilir
BUNLAR DA VAR
KİN
Yönetmen: Mohsen Rabiei
2019 / TÜRKİYE / KORKU
Üç kız arkadaş hafta sonu eğlenmek için kızlardan birinin ailesine ait otele yerleşirler. Erkek arkadaşları programa dahil değildir. Bu duruma bozulan erkekler kızlar için ürkütücü, kendileri için eğlenceli bir plan yaparlar.
BAĞLILIK ASLI
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
2019 / TÜRKİYE / DRAM
Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal… Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal’in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar.
HAYVANAT BAHÇESİ / ZOO WARS 2
Yönetmen: Evan Tramel, James Snider
2019 / ABD / KOMEDİ, ANİMASYON
Hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkes, kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılır.
HIZLI VE TÜYLÜ / MANOU THE SWIFT
Yönetmen: Christian Haas, Andrea Block
2019 / ALMANYA / KOMEDİ, ANİMASYON
Kimsesiz kalan küçük ebabil kuşu Manou, bir martı çifti tarafından evlat edinilir ve martı kolonisine kabul edilmek için mücadele eder. Diğer ebabil kuşlarıyla tanıştığında Manou, kendini bu iki dünya arasında bir çıkmazda bulur.
Haftanın filmleri
Geçen hafta prömiyerini yaptığı Venedik’te eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadıkları, yılın merakla beklenen yapımlarından “Yıldızlara Doğru”, Brad Pitt başta olmak üzere yıldız kadroyla da ışıldayan bir bilimkurgu. Yerli sinema tutkunlarına “Görülmüştür” ve “Annem”, Rambo’nun beşinci sinema filmi “Rambo: Son Kan” haftanın diğer seçenekleri...
YILDIZLARA DOĞRU/AD ASTRA
Yönetmen: James Gray
Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler
2019-ABD, ÇİN, BREZİLYA-122’
MACERA, BİLİMKURGU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “The Immigrant/Bir Zamanlar New York”, “The Lost City of Z/Kayıp Şehir Z” filmleriyle tanıdığımız James Gray’in ilk bilimkurgusu da olan filmde Brad Pitt başrolde. Geçtiğimiz hafta galasını yaptığı Venedik Film Festivali’nde olumlu eleştiriler alan film, Pitt dışındaki yıldız kadrosuyla da iştah uyandırıyor.
NE ANLATIYOR: Roy McBride isimli bir astronotun 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlamasını ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yaptığı yolculuğu…
SON KARAR: Eleştiriler yılın en iyi yapımlarından biriyle karşı karşıya olduğumuzu doğruluyor. Kimi yazarlar da Brad Pitt’in kariyerindeki en iyi performans olduğunu söylüyor. Perdede yakalamışken ıskalamayın.
YÜZLEŞMELERE DOĞRU
ANNEM
Yönetmen: Mustafa Kotan
Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur
2019-TÜRKİYE-129’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Daha çok televizyon dizileriyle ve “Sihirli Annem Bir’iz”, “Konuşan Hayvanlar” gibi çocuklara yönelik filmleriyle tanıdığımız Mustafa Kotan’ın son filminde Sumru Yavrucuk başrolde.
NE ANLATIYOR: Üniversite tahsili ile başlayan yolculuğu Nazlı’yı büyüdüğü köyden uzaklaştırmıştır. Fakat yıllar geçtikten sonra doğduğu köye, annesine geri dönmek ister.
SON KARAR: Sumru Yavrucuk’u perdede izlemeyi özlemişiz. Melodramlardan hoşlananlara önerilir.
CEZAEVİNDE AŞKA YER BULUNUR MU
GÖRÜLMÜŞTÜR
Yönetmen: Serhat Karaaslan
Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak
2018-TÜRKİYE, ALMANYA, FRANSA-95’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Serhat Karaaslan yazıp yönettiği bu ilk sinema filmiyle Karlovy Vary’den ödül aldı.
NE ANLATIYOR: Zakir, bir cezaevinde, mektup okuma komisyonunda çalışmaktadır. Görevi mahkûmlara ait bütün mektupları okuyup varsa sakıncalı yerlerini karalayarak sansürlemektir. Günlük hayatı cezaevi ile gizlice gittiği yazarlık kursu arasında geçmektedir. Kontrol ettiği bir mektuptan çıkan fotoğrafı gizlice alır.
SON KARAR: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy ve İpek Türktan Kaynak’ın performansları çok iyi. Yılın önemli yerli yapımlarından, kaçırmayın.
BEŞİNCİ KEZ RAMBO
RAMBO: SON KAN/RAMBO: LAST BLOOD
Yönetmen: Adrian Grunberg
Oyuncular: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal
2019-ABD-89’
AKSİYON, MACERA, DRAM
İLK BAKIŞTA: Sylvester Stallone’nin kült karakteri beşinci kez perdede.
NE ANLATIYOR: Eski bir asker olan John Rambo, Arizona’daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışır. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria’dan aldığı haber bu durumu değiştirir.
SON KARAR: Rambo efsanesinin en zayıf halkalarından biri. Stollone sevdası sürenler ve nostalji yapmak isteyenler şansını deneyebilir
BUNLAR DA VAR
KİN
Yönetmen: Mohsen Rabiei
2019 / TÜRKİYE / KORKU
Üç kız arkadaş hafta sonu eğlenmek için kızlardan birinin ailesine ait otele yerleşirler. Erkek arkadaşları programa dahil değildir. Bu duruma bozulan erkekler kızlar için ürkütücü, kendileri için eğlenceli bir plan yaparlar.
BAĞLILIK ASLI
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
2019 / TÜRKİYE / DRAM
Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal… Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal’in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar.
HAYVANAT BAHÇESİ / ZOO WARS 2
Yönetmen: Evan Tramel, James Snider
2019 / ABD / KOMEDİ, ANİMASYON
Hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkes, kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılır.
HIZLI VE TÜYLÜ / MANOU THE SWIFT
Yönetmen: Christian Haas, Andrea Block
2019 / ALMANYA / KOMEDİ, ANİMASYON
Kimsesiz kalan küçük ebabil kuşu Manou, bir martı çifti tarafından evlat edinilir ve martı kolonisine kabul edilmek için mücadele eder. Diğer ebabil kuşlarıyla tanıştığında Manou, kendini bu iki dünya arasında bir çıkmazda bulur.