Haftanın filmleri

14 yıl sonra Asım Noyan ile yeniden buluşacağımız ve ekibinin değişmeyen ‘organize’ hayatlarını anlatan “Organize İşler - Sazan Sarmalı”, tarihi filmlerden hoşlananlar için bol entrikalı “İskoçya Kraliçesi Mary” ve sarsıcı hikâyesiyle etkisinden kurtulamayacağınız “Dogman”, bu haftanın seçenekleri...
HAYAT BAZEN DE KARANLIKTIR
DOGMAN
IMDB: 7,4 METACRITIC: 7,5 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Matteo Garrone
Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano
2018-İTALYA, FRANSA-103’
DRAM, SUÇ, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Gomorra” ve “Tale of Tales” ile tanıdığımız Matteo Garrone’nin son filmi, geçen sene Altın Palmiye için yarıştığı Cannes’dan başrol oyuncusu Marcello Fonte’ye En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi.
NE ANLATIYOR: Mahallesinde sevilen, kendine yetecek kadar mütevazı bir hayat yaşayan ve tek amacı iyi bir baba olmak olan Marcello, bir köpek kuaförüdür. Boşandığı için kızını istediği kadar göremese de birlikteyken hayatı dolu dolu mutlu yaşarlar. Ancak çocukluk arkadaşı eski boksör Simone’nin hapisten çıktıktan sonra mahalleye dönmesiyle, Marcello dahil herkesin huzuru kaçar.
SON KARAR: Etkisini günlerce üstünüzden götürmeyecek bir film arıyorsanız, “Dogman” tam size göre.
ORGANİZE İŞLER DEVAM
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola
2019-TÜRKİYE-126’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Yılmaz Erdoğan, 2005’te izlediğimiz “Organize İşler” filminin devam filminde de yazıyor, yönetiyor ve oynuyor.
NE ANLATIYOR: İstanbul şehrinde ‘organize işler’ tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur?
SON KARAR: Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Ata Demirer, Güven Kıraç gibi bir çok ünlü isimin rol aldığı film, 14 yıl sonra Asım Noyan’ın hikayesini merak edenlere...
DEĞER Mİ HİÇ TAHT OYUNLARINA
İSKOÇYA KRALİÇESİ MARY / MARY QUEEN OF SCOTS
IMDB: 6,5 METACRITIC: 6 HÜRRİYET: 5
Yönetmen: Josie Rourke
Oyuncular: Margot Robbie, Saoirse Ronan, Guy Pearce, David Tennant
2018-ABD-124’
BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH
İLK BAKIŞTA: John Guy’ın 2004’te liste başı olmuş romanı “My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots”tan uyarlanan film, kuşağının en iyi kadın oyuncularından Margot Robbie ile Saoirse Ronan’ı bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: 16 yaşında Fransa kraliçesi olan, 18 yaşında dul kalan Mary, yeniden evlenmesi için yapılan baskıya karşı gelir. Onun yerine ülkesi İskoçya’ya dönerek hakkı olan tahtı geri ister. Ama İskoçya ve İngiltere, zorlu 1. Elizabeth’in yönetimi altındadır. Her iki genç kraliçe de “kız kardeşi”ni korkuyla ve merakla gözlemler.
SON KARAR: Yönetmen bir başka entrika kutusu “House of Cards” dizisinin de yaratıcısı Beau Willimon olunca, film de bolca acı, ihanet ve intikam barındırıyor. Kostümlü dramalardan hoşlananlara…
BUNLAR DA VAR
COOL ÇOCUKLAR KAMPTA / CAMP COOL KIDS Yönetmen: Lisa Arnold / Komedi
Utangaç bir genç olan Spence annesi Taryn, erkek kardeşi Zach ve dedesi Norman ile birlikte yaşamaktadır. Spence için utangaçlığını yeneceği en büyük sınav ise gideceği yaz kampıdır.
ÖLÜMCÜL LABİRENT / ESCAPE ROOM Yönetmen: Adam Robitel / Korku
Kendilerini kontrollerinin ötesinde bir durumda bulan altı yabancı, ipuçlarını yakalamak için zekalarını kullanmadıkları takdirde öleceklerdir.
Haftanın filmleri
14 yıl sonra Asım Noyan ile yeniden buluşacağımız ve ekibinin değişmeyen ‘organize’ hayatlarını anlatan “Organize İşler - Sazan Sarmalı”, tarihi filmlerden hoşlananlar için bol entrikalı “İskoçya Kraliçesi Mary” ve sarsıcı hikâyesiyle etkisinden kurtulamayacağınız “Dogman”, bu haftanın seçenekleri...
HAYAT BAZEN DE KARANLIKTIR
DOGMAN
IMDB: 7,4 METACRITIC: 7,5 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Matteo Garrone
Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano
2018-İTALYA, FRANSA-103’
DRAM, SUÇ, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Gomorra” ve “Tale of Tales” ile tanıdığımız Matteo Garrone’nin son filmi, geçen sene Altın Palmiye için yarıştığı Cannes’dan başrol oyuncusu Marcello Fonte’ye En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi.
NE ANLATIYOR: Mahallesinde sevilen, kendine yetecek kadar mütevazı bir hayat yaşayan ve tek amacı iyi bir baba olmak olan Marcello, bir köpek kuaförüdür. Boşandığı için kızını istediği kadar göremese de birlikteyken hayatı dolu dolu mutlu yaşarlar. Ancak çocukluk arkadaşı eski boksör Simone’nin hapisten çıktıktan sonra mahalleye dönmesiyle, Marcello dahil herkesin huzuru kaçar.
SON KARAR: Etkisini günlerce üstünüzden götürmeyecek bir film arıyorsanız, “Dogman” tam size göre.
ORGANİZE İŞLER DEVAM
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola
2019-TÜRKİYE-126’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Yılmaz Erdoğan, 2005’te izlediğimiz “Organize İşler” filminin devam filminde de yazıyor, yönetiyor ve oynuyor.
NE ANLATIYOR: İstanbul şehrinde ‘organize işler’ tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur?
SON KARAR: Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Ata Demirer, Güven Kıraç gibi bir çok ünlü isimin rol aldığı film, 14 yıl sonra Asım Noyan’ın hikayesini merak edenlere...
DEĞER Mİ HİÇ TAHT OYUNLARINA
İSKOÇYA KRALİÇESİ MARY / MARY QUEEN OF SCOTS
IMDB: 6,5 METACRITIC: 6 HÜRRİYET: 5
Yönetmen: Josie Rourke
Oyuncular: Margot Robbie, Saoirse Ronan, Guy Pearce, David Tennant
2018-ABD-124’
BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH
İLK BAKIŞTA: John Guy’ın 2004’te liste başı olmuş romanı “My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots”tan uyarlanan film, kuşağının en iyi kadın oyuncularından Margot Robbie ile Saoirse Ronan’ı bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: 16 yaşında Fransa kraliçesi olan, 18 yaşında dul kalan Mary, yeniden evlenmesi için yapılan baskıya karşı gelir. Onun yerine ülkesi İskoçya’ya dönerek hakkı olan tahtı geri ister. Ama İskoçya ve İngiltere, zorlu 1. Elizabeth’in yönetimi altındadır. Her iki genç kraliçe de “kız kardeşi”ni korkuyla ve merakla gözlemler.
SON KARAR: Yönetmen bir başka entrika kutusu “House of Cards” dizisinin de yaratıcısı Beau Willimon olunca, film de bolca acı, ihanet ve intikam barındırıyor. Kostümlü dramalardan hoşlananlara…
BUNLAR DA VAR
COOL ÇOCUKLAR KAMPTA / CAMP COOL KIDS Yönetmen: Lisa Arnold / Komedi
Utangaç bir genç olan Spence annesi Taryn, erkek kardeşi Zach ve dedesi Norman ile birlikte yaşamaktadır. Spence için utangaçlığını yeneceği en büyük sınav ise gideceği yaz kampıdır.
ÖLÜMCÜL LABİRENT / ESCAPE ROOM Yönetmen: Adam Robitel / Korku
Kendilerini kontrollerinin ötesinde bir durumda bulan altı yabancı, ipuçlarını yakalamak için zekalarını kullanmadıkları takdirde öleceklerdir.