Haftanın filmleri

Geçen yıl Cannes’da kazandığı Altın Palmiye’nin hakkını sonuna kadar veren, Japonya’yı temsil ettiği Oscar yarışında en azından adaylığından şüphe duymadığımız ARAKÇILAR, haftanın en iyisi. M. Night Shyamalan’ın “Ölümsüz” ve “Parçalanmış” filmlerini sevdiyseniz de “Glass” tam size göre.
ÖLÜMSÜZ İLE PARÇALANMIŞ BULUŞURSA
GLASS
IMDB: 7.7 METACRITIC: 4.4 HÜRRİYET: 4
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson
2019-ABD-129’
DRAM, GERİLİM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: M. Night Shyamalan’ın yönettiği “Unbreakable / Ölümsüz” (2000) ve son yılların en çok ilgi gören gerilimlerinden “Split / Parçalanmış” (2006) arasında bir bağ olduğunu görmek sinemaseverler için büyük sürpriz olmuştu. Üçlemenin son halkasında, “Parçalanmış”ın 24 karakterli kahramanı Crumb ile “Ölümsüz”ün David Dunn’ı karşılaşıyor.
NE ANLATIYOR: Güvenlik görevlisi David Dunn, dissosiyatif kimlik bozukluğu sahip Kevin Crumb’ın peşinde düşüyor ve ikisinin de bilmediği önemli sırlar ortaya çıkıyor.
SON KARAR: James McAvoy’un performansına rağmen eleştirmenlerin pek sevmediği film, önceki filmlerin kıvamını yakalayamayan, sıkıcı bir süper kahramanı filmi olmakla eleştirildi. Ama yine de, Shyamalan’ın kurduğu evrenin son halkasını görmek için can atanlar olacaktır.
GODARD’IN İMGELERİ
İMGELER VE SÖZCÜKLER/THE IMAGE BOOK
IMDB: 6.5 METACRITIC: 6.7 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Oyuncular: Jean-Luc Godard, Buster Keaton, Dimitri Basil
2018-FRANSA, İSVİÇRE-84’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Yaşayan en büyük yönetmenlerden Jean-Luc Godard’ın geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali’nde Özel Altın Palmiye Ödülü’ne layık görülen son filmi.
NE ANLATIYOR: Film beş bölümden oluşuyor: Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner? Ve ne zaman ayrılır?
SON KARAR: Cannes Jüri Başkanı Cate Blanchett, özel ödül verdikleri film için “Neredeyse zaman ve mekân dışı bir film” demişti. Godard sinemasına tutkun değilseniz sizin dışınızda da kalma ihtimali yüksek.
HAYAT HIRSIZLARI
ARAKÇILAR/SHOPLIFTERS
IMDB: 8.1 METACRITIC: 9.3 HÜRRİYET: 8
Yönetmen: Hirokazu Kore Eda
Oyuncular: Lily Franky, Kirin Kiki, Sosuke Ikematsu
2018-JAPONYA-121’
DRAM, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Japon sinemasının usta yönetmenlerinden Hirokazu Kore Eda’nın son filmi Cannes’da en büyük ödülün sahibi olmuş, Guardian’dan Variety’e, bir çok kalburüstü yayından 10 puanı kaparak 2018’in en iyi filmleri arasında gösterilmişti.
NE ANLATIYOR: Küçük hırsızlıklarla ailesini geçindiren ve mutlu bir hayat yaşayan aile babası Osamu, günlerden bir gün dışarıda donmak üzere olan küçük bir kız çocuğu görür. Başta ne yapacağını bilemese de sokakta bırakmayacağı için kızı eve getirir. Kısa süre içerisinde kalabalık eve uyum sağlayan kız, kendi çocukları gibi olur.
SON KARAR: Eda’nın bu melankolik ve kalplere dokunan başyapıtı, size de iyi gelecek. Kaçırmayın!
BUNLAR DA VAR
Borç Harç
Yönetmen: Efe Hızır / Komedi
Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir TV kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur.
Üç Harfliler: Adak
Yönetmen: Alper Mestçi / Korku
Salih arkadaşı Metin ile avlanmaya gittikleri ormanda tüfekle vurularak ağır yaralanır. Beyninde saçma taneleri ile yaşamak zorunda kalan Salih’in iyileşmek için yardıma ihtiyacı vardır.
Çiçero
Yönetmen: Serdar Akar / Dram, Tarih
2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği’nde uşak olarak görev yapmakta olan İlyas Bazna, Almanya lehinde casusluk faaliyetlerine başlar.
Haftanın filmleri
Geçen yıl Cannes’da kazandığı Altın Palmiye’nin hakkını sonuna kadar veren, Japonya’yı temsil ettiği Oscar yarışında en azından adaylığından şüphe duymadığımız ARAKÇILAR, haftanın en iyisi. M. Night Shyamalan’ın “Ölümsüz” ve “Parçalanmış” filmlerini sevdiyseniz de “Glass” tam size göre.
ÖLÜMSÜZ İLE PARÇALANMIŞ BULUŞURSA
GLASS
IMDB: 7.7 METACRITIC: 4.4 HÜRRİYET: 4
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson
2019-ABD-129’
DRAM, GERİLİM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: M. Night Shyamalan’ın yönettiği “Unbreakable / Ölümsüz” (2000) ve son yılların en çok ilgi gören gerilimlerinden “Split / Parçalanmış” (2006) arasında bir bağ olduğunu görmek sinemaseverler için büyük sürpriz olmuştu. Üçlemenin son halkasında, “Parçalanmış”ın 24 karakterli kahramanı Crumb ile “Ölümsüz”ün David Dunn’ı karşılaşıyor.
NE ANLATIYOR: Güvenlik görevlisi David Dunn, dissosiyatif kimlik bozukluğu sahip Kevin Crumb’ın peşinde düşüyor ve ikisinin de bilmediği önemli sırlar ortaya çıkıyor.
SON KARAR: James McAvoy’un performansına rağmen eleştirmenlerin pek sevmediği film, önceki filmlerin kıvamını yakalayamayan, sıkıcı bir süper kahramanı filmi olmakla eleştirildi. Ama yine de, Shyamalan’ın kurduğu evrenin son halkasını görmek için can atanlar olacaktır.
GODARD’IN İMGELERİ
İMGELER VE SÖZCÜKLER/THE IMAGE BOOK
IMDB: 6.5 METACRITIC: 6.7 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Oyuncular: Jean-Luc Godard, Buster Keaton, Dimitri Basil
2018-FRANSA, İSVİÇRE-84’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Yaşayan en büyük yönetmenlerden Jean-Luc Godard’ın geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali’nde Özel Altın Palmiye Ödülü’ne layık görülen son filmi.
NE ANLATIYOR: Film beş bölümden oluşuyor: Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner? Ve ne zaman ayrılır?
SON KARAR: Cannes Jüri Başkanı Cate Blanchett, özel ödül verdikleri film için “Neredeyse zaman ve mekân dışı bir film” demişti. Godard sinemasına tutkun değilseniz sizin dışınızda da kalma ihtimali yüksek.
HAYAT HIRSIZLARI
ARAKÇILAR/SHOPLIFTERS
IMDB: 8.1 METACRITIC: 9.3 HÜRRİYET: 8
Yönetmen: Hirokazu Kore Eda
Oyuncular: Lily Franky, Kirin Kiki, Sosuke Ikematsu
2018-JAPONYA-121’
DRAM, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Japon sinemasının usta yönetmenlerinden Hirokazu Kore Eda’nın son filmi Cannes’da en büyük ödülün sahibi olmuş, Guardian’dan Variety’e, bir çok kalburüstü yayından 10 puanı kaparak 2018’in en iyi filmleri arasında gösterilmişti.
NE ANLATIYOR: Küçük hırsızlıklarla ailesini geçindiren ve mutlu bir hayat yaşayan aile babası Osamu, günlerden bir gün dışarıda donmak üzere olan küçük bir kız çocuğu görür. Başta ne yapacağını bilemese de sokakta bırakmayacağı için kızı eve getirir. Kısa süre içerisinde kalabalık eve uyum sağlayan kız, kendi çocukları gibi olur.
SON KARAR: Eda’nın bu melankolik ve kalplere dokunan başyapıtı, size de iyi gelecek. Kaçırmayın!
BUNLAR DA VAR
Borç Harç
Yönetmen: Efe Hızır / Komedi
Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir TV kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur.
Üç Harfliler: Adak
Yönetmen: Alper Mestçi / Korku
Salih arkadaşı Metin ile avlanmaya gittikleri ormanda tüfekle vurularak ağır yaralanır. Beyninde saçma taneleri ile yaşamak zorunda kalan Salih’in iyileşmek için yardıma ihtiyacı vardır.
Çiçero
Yönetmen: Serdar Akar / Dram, Tarih
2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği’nde uşak olarak görev yapmakta olan İlyas Bazna, Almanya lehinde casusluk faaliyetlerine başlar.