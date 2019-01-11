Haftanın filmleri

Haftanın filmi şüphesiz ki “ŞÜPHE”! Güney Kore’nin Oscar adayı olan film, geçen yıl Cannes başta olmak üzere birçok festivalin gözdesiydi. Modern Rocky hikayesi “CREED II: EFSANE YÜKSELİYOR” ve yılın animasyonlarından “RALPH VE İNTERNET” ise, haftanın diğer seçenekleri...
ŞÜPHENİZ OLMASIN
ŞÜPHE/BURNING
IMDB:7.7 METACRITIC:9 HÜRRİYET:8
Yönetmen: Chang Dong Lee
Oyuncular: Ah In Yoo, Steven Yeun, Jong Seo Jeon
2018-GÜNEY KORE-148’
DRAM, GİZEM
İLK BAKIŞTA: İkinci filmi “Bakha satang”den bu yana Cannes’ın gediklilerinden olan, 2010’da “Shi” ile En İyi Senaryo dalında Palmiye kazanan Güney Koreli yönetmen Chang Dong Lee’nin son Cannes fatihi filmi. Eleştirmenlerin de festivallerin de yere göğe sığdıramadığı “Şüphe”, Güney Kore’nin de Oscar adayı.
NE ANLATIYOR: Yarı zamanlı kurye olarak çalışan ve arada sırada da yazarlık yapan Jongsu bir teslimat sırasında eski komşusu olan Haemi’yle karşılaşır. Haemi genç adama, Afrika’ya seyahat edeceğinden söz eder ve yokluğunda kedisine göz kulak olmasını rica eder. Haemi, Afrika seyahatinden döndüğündeyse, Jongsu’yu Kenya’da rastladığı esrarengiz bir adam olan Ben’le tanıştırır. Bir gün Ben Jongsu’ya sahip olduğu şaşırtıcı ve tuhaf bir hobiden bahseder.
SON KARAR: Bulanık hikayesiyle ne izlediğinizi bittiğinde bile anlamayacağınız, etkisine ancak bir kaç gün sonra varacağınız filmlerden biri “Şüphe”, şüpheniz olmasın.
NE YOKSA ESKİDE YOK
ROBIN HOOD
IMDB:5.2 METACRITIC:3.2 HÜRRİYET:2
Yönetmen: Otto Bathurst
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson
2018-ABD-116’
AKSİYON, MACERA, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Yönetmen, “Black Mirror”ın efsane birinci bölümü “The National Anthem” (2011), “Peaky Blinders” gibi televizyon işleriyle süren kariyerini ilk kez sinemaya çeviren Otto Bathurst. Sinemanın yeni Robin Hood’u ise, Kingsman serisiyle aksiyona da komediye de açık olduğunu anladığımız Taron Egerton.
NE ANLATIYOR: Robin savaşlar sebebiyle sertleşmiş bir mücadelecidir ve onun Faslı komutanı, yozlaşmış İngiliz tahtına karşı cesur bir ayaklanma başlatır.
SON KARAR: Senaryoyu boş verip boş aksiyona sırtını dayayan yeni nesil “Robin Hood”u, İngilizlerin milli kahramanının Hollywood elinde nasıl bir süper kahraman dönüştüğünü merak edenlere öneririz.
ASLININ PEŞİNDE
CREED II: EFSANE YÜKSELİYOR / CREED II
IMDB:7.7 METACRITIC:6.6 HÜRRİYET:5
Yönetmen: Steven Caple Jr.
Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
2018-ABD-130’
DRAM, SPOR
İLK BAKIŞTA: Sylvester Stallone’ye üçüncü Oscar adaylığını getirerek efsaneyi yeniden ringelere döndüren “Creed”in üç yıl sonra gelen devam filmi. İlk filmin yaratıcısı Ryan Coogler, ikinci “Black Panther”e yoğunlaştığı bu günlerde yönetmen koltuğunu, 2016’da çektiği bağımsız film “The Land” ile dikkatleri çeken Steven Caple Jr.’a emanet etmiş.
NE ANLATIYOR: Adonis, Rocky Balboa’yla çalışmak üzere Philadelphia’ya gelmiş, aşkı ve başarıyı bulmuş, kısa sürede ağır sıklet şampiyonluğu arenasındaki yerini almıştır. Adonis, kendisini zirvede hissetmesi gerekirken, dünyanın kendisine sunduğu kabullenmeyle ilgili şüphelerle boğuşmaktadır.
SON KARAR: İlk filmin heyecanını ve yaratıcılığını taşımasa da, aslını aratmayacak sahnelere imza atmayı başarıyor.
OYUN BU KEZ İNTERNETTE BOZULUYOR
RALPH VE İNTERNET-OYUNBOZAN RALPH 2/RALPH BREAKS THE INTERNET
IMDB:7.3 METACRITIC:7.1 HÜRRİYET: 6.5
Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston
2018-ABD-112’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Disney’in 2012’deki kalesi “Oyunbozan Ralph”, hatırı sayılır gişe başarısı ve animasyon dalındaki Oscar adaylığı ile devam filminin geleceğini söylemişti zaten. Şirketin bu yılki Oscar kozu da olan “Ralph ve İnternet”, beş günde $84,5 milyon hasılat elde ederek Şükran Günü haftasında gişeye birinci sıradan giriş yaptı.
NE ANLATIYOR: Video oyun salonundan internetin uçsuz bucaksız dünyasına adım atan video oyunların ‘sözde’ kötü karakteri Ralph ile uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor.
SON KARAR: “İnanılmaz Aile” ve “Örümcek-Adam” gibi rakipleri olsa da Oscar’a sağlam adımlarla ilerliyor. İlkini sevdiyseniz kaçırmayın.
BUNLAR DA VAR
* Dalavere-Yönetmen: Hasan Göktaş/Komedi
Zeytinburnu’nda, eniştesi Münir’le ortak bir araba kiralama şirketi işleten Baybars’ın kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir.
* Lanetli Sular (Nereus)- Yönetmen: Georges Padey/Korku
Sara ziyarete gittiği arkadaşının havuzunda tuhaf bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Kısa süre sonra suyla temas eden herkesin tehlike içinde olduğunu keşfeder.
* Replikalar (Replicas)-Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff/Gizem, Bilimkurgu, Suç
Keanu Reeves, eşi ve çocuklarının travmatik bir şekilde kaybeden parlak bir bilim adamını canlandırıyor.
Haftanın filmleri
Haftanın filmi şüphesiz ki “ŞÜPHE”! Güney Kore’nin Oscar adayı olan film, geçen yıl Cannes başta olmak üzere birçok festivalin gözdesiydi. Modern Rocky hikayesi “CREED II: EFSANE YÜKSELİYOR” ve yılın animasyonlarından “RALPH VE İNTERNET” ise, haftanın diğer seçenekleri...
ŞÜPHENİZ OLMASIN
ŞÜPHE/BURNING
IMDB:7.7 METACRITIC:9 HÜRRİYET:8
Yönetmen: Chang Dong Lee
Oyuncular: Ah In Yoo, Steven Yeun, Jong Seo Jeon
2018-GÜNEY KORE-148’
DRAM, GİZEM
İLK BAKIŞTA: İkinci filmi “Bakha satang”den bu yana Cannes’ın gediklilerinden olan, 2010’da “Shi” ile En İyi Senaryo dalında Palmiye kazanan Güney Koreli yönetmen Chang Dong Lee’nin son Cannes fatihi filmi. Eleştirmenlerin de festivallerin de yere göğe sığdıramadığı “Şüphe”, Güney Kore’nin de Oscar adayı.
NE ANLATIYOR: Yarı zamanlı kurye olarak çalışan ve arada sırada da yazarlık yapan Jongsu bir teslimat sırasında eski komşusu olan Haemi’yle karşılaşır. Haemi genç adama, Afrika’ya seyahat edeceğinden söz eder ve yokluğunda kedisine göz kulak olmasını rica eder. Haemi, Afrika seyahatinden döndüğündeyse, Jongsu’yu Kenya’da rastladığı esrarengiz bir adam olan Ben’le tanıştırır. Bir gün Ben Jongsu’ya sahip olduğu şaşırtıcı ve tuhaf bir hobiden bahseder.
SON KARAR: Bulanık hikayesiyle ne izlediğinizi bittiğinde bile anlamayacağınız, etkisine ancak bir kaç gün sonra varacağınız filmlerden biri “Şüphe”, şüpheniz olmasın.
NE YOKSA ESKİDE YOK
ROBIN HOOD
IMDB:5.2 METACRITIC:3.2 HÜRRİYET:2
Yönetmen: Otto Bathurst
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson
2018-ABD-116’
AKSİYON, MACERA, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Yönetmen, “Black Mirror”ın efsane birinci bölümü “The National Anthem” (2011), “Peaky Blinders” gibi televizyon işleriyle süren kariyerini ilk kez sinemaya çeviren Otto Bathurst. Sinemanın yeni Robin Hood’u ise, Kingsman serisiyle aksiyona da komediye de açık olduğunu anladığımız Taron Egerton.
NE ANLATIYOR: Robin savaşlar sebebiyle sertleşmiş bir mücadelecidir ve onun Faslı komutanı, yozlaşmış İngiliz tahtına karşı cesur bir ayaklanma başlatır.
SON KARAR: Senaryoyu boş verip boş aksiyona sırtını dayayan yeni nesil “Robin Hood”u, İngilizlerin milli kahramanının Hollywood elinde nasıl bir süper kahraman dönüştüğünü merak edenlere öneririz.
ASLININ PEŞİNDE
CREED II: EFSANE YÜKSELİYOR / CREED II
IMDB:7.7 METACRITIC:6.6 HÜRRİYET:5
Yönetmen: Steven Caple Jr.
Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
2018-ABD-130’
DRAM, SPOR
İLK BAKIŞTA: Sylvester Stallone’ye üçüncü Oscar adaylığını getirerek efsaneyi yeniden ringelere döndüren “Creed”in üç yıl sonra gelen devam filmi. İlk filmin yaratıcısı Ryan Coogler, ikinci “Black Panther”e yoğunlaştığı bu günlerde yönetmen koltuğunu, 2016’da çektiği bağımsız film “The Land” ile dikkatleri çeken Steven Caple Jr.’a emanet etmiş.
NE ANLATIYOR: Adonis, Rocky Balboa’yla çalışmak üzere Philadelphia’ya gelmiş, aşkı ve başarıyı bulmuş, kısa sürede ağır sıklet şampiyonluğu arenasındaki yerini almıştır. Adonis, kendisini zirvede hissetmesi gerekirken, dünyanın kendisine sunduğu kabullenmeyle ilgili şüphelerle boğuşmaktadır.
SON KARAR: İlk filmin heyecanını ve yaratıcılığını taşımasa da, aslını aratmayacak sahnelere imza atmayı başarıyor.
OYUN BU KEZ İNTERNETTE BOZULUYOR
RALPH VE İNTERNET-OYUNBOZAN RALPH 2/RALPH BREAKS THE INTERNET
IMDB:7.3 METACRITIC:7.1 HÜRRİYET: 6.5
Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston
2018-ABD-112’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Disney’in 2012’deki kalesi “Oyunbozan Ralph”, hatırı sayılır gişe başarısı ve animasyon dalındaki Oscar adaylığı ile devam filminin geleceğini söylemişti zaten. Şirketin bu yılki Oscar kozu da olan “Ralph ve İnternet”, beş günde $84,5 milyon hasılat elde ederek Şükran Günü haftasında gişeye birinci sıradan giriş yaptı.
NE ANLATIYOR: Video oyun salonundan internetin uçsuz bucaksız dünyasına adım atan video oyunların ‘sözde’ kötü karakteri Ralph ile uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor.
SON KARAR: “İnanılmaz Aile” ve “Örümcek-Adam” gibi rakipleri olsa da Oscar’a sağlam adımlarla ilerliyor. İlkini sevdiyseniz kaçırmayın.
BUNLAR DA VAR
* Dalavere-Yönetmen: Hasan Göktaş/Komedi
Zeytinburnu’nda, eniştesi Münir’le ortak bir araba kiralama şirketi işleten Baybars’ın kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir.
* Lanetli Sular (Nereus)- Yönetmen: Georges Padey/Korku
Sara ziyarete gittiği arkadaşının havuzunda tuhaf bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Kısa süre sonra suyla temas eden herkesin tehlike içinde olduğunu keşfeder.
* Replikalar (Replicas)-Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff/Gizem, Bilimkurgu, Suç
Keanu Reeves, eşi ve çocuklarının travmatik bir şekilde kaybeden parlak bir bilim adamını canlandırıyor.