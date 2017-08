Dünyayı değiştiren manifestolar beyazperdede

Manifesto

Yönetmen: Julian Rosefeld / Oyuncular: Cate Blanchett, Erika Bauer, Ruby Bustamante / 2015-ALMANYA, AVUSTRALYA-95’ / DRAM, DENEYSEL

Alman güncel sanatçı Julian Rosefeld’in bir sanat projesi olarak başlayan ve sonunda uzun filme dönüşen bu projesinde, Fütürizm, Minimalizm, Dadaizm, Pop Art gibi 21. yüzyılda sanat tarihine yön vermiş manifestolar Cate Blanchett’ın canlandırdığı 13 farklı karakterle yeniden ses buluyor. Bir sanat projesi olarak bakıldığında ilgi çekici olabilen “Manifesto”, film olarak aynı duyguyu uyandırmıyor ne yazık ki. Yine de Blanchett’ın göz kamaştıran oyunculuğu için bile izlemenizi öneririz.

Başarının bedeli

Model

The Model

Yönetmen: Mads Matthiesen / Oyuncular: Maria Palm, Ed Skrein, Yvonnick Muller / 2016-DANİMARKA-105’ / DRAM, GERİLİM

2012’de yönettiği ilk uzunu “Teddy Bear” ile dikkatleri çeken Danimarkalı aktör ve yönetmen Mads Matthiesen’ın beş yıl aradan sonra çektiği ikinci uzunu “Model”, uluslarası bir top model olma rüyası gerçekleştirmek için Danimarka’daki hayatını bırakıp Paris’e taşınan ve burada hızla yükselen genç model Emma’nın hikâyesini anlatıyor. Emma Paris’te bir çekim sırasında çekici ve yakışıklı fotoğrafçı Shane ile tanışır ve kısa süre sonra birliktelikleri tehlikeli bir saplantıya dönüşür.

Emojiler filmi

Sevimli Emojiler

The Mohicans

Yönetmen: Alexander Romanetz / 2017-ABD-94’ / ANİMASYON

Telefonlarımızda her duygumuza tercüman olan emojilerin de bir filmi olması kaçınılmazdı. Zalim Digital, insanların haberleşmesini kesmek için @ işaretini çalıyor ve haberleşmeyi tekrar başlatabilmek emojilere düşüyor.

Dünyanın sonu gelirken…

Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı

Science Fiction Volume One: The Osiris Child

Yönetmen: Shane Abbess / Oyuncular: Kellan Lutz, Isabel Lucas, Rachel Griffiths / 2016-AVUSTRALYA-104’ / AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU



Avustralya yapımı bu bilimkurgu, dünyanın yönetimini ele geçirmiş Exor adlı şirket ve ona isyan eden insanlar arasındaki savaşı konu alıyor. Türe yeni bir şey katmayan filmin başrolünde “Twilight” serisinin Emmett Cullen’ı Kellan Lutz var.

Çaldığın arabaya dikkat et

Bas Gaza

Overdrive

Yönetmen: Antonio Negret / Oyuncular: Ana de Armas, Freddie Thorp, Gaia Weiss / 2017-FRANSA, ABD-93’ / AKSİYON, GERİLİM



Araba soygunlarıyla Avrupa’nın suç dünyasında isimlerini duyuran Andrew ve Garrett Foster kardeşlerin Fransız mafya babası Jacomo Morier’in Bugatti’sini çalmaları sonucu girdikleri macerayı konu alan film, oğlan çocukları için hazırlanmış sıradan bir aksiyon sadece.

Hayat ve aşk dışarıda

Her Şey

Everything Everything

Yönetmen: Stella Meghie/ Oyuncular: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera / 2017-ABD-96’ / DRAM, AŞK

Hastalığı nedeniyle hava geçirmeyecek şekilde korunan evinde yaşayan 18 yaşındaki Maddy ile karşı komşuları Olly arasında gelişen aşk hikâyesini anlatan “Her Şey”, Hollywood’un romantik film klişelerini sonuna kadar kullansa bile vasat bir televizyon filmi olmaktan öteye geçemiyor.

Dört Adam, bir çılgın plan

Çılgın Banka Soygunu

Vier Gegen Die Bank

Yönetmen: Wolfgang Petersen / Oyuncular: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig / 2016-ALMANYA-96’ / SUÇ, MACERA, KOMEDİ

Gelecekleri için yıllardır biriktirdikleri paralarının birdenbire sıfıra inmesiyle çözümü paralarını yatırdıkları bankayı soymakta bulan dört adamın komik maceralarını anlatan filmin kamera arkasında “Air Force One”, “Troy”, “Poseidon” gibi Hollywood aksiyonlarından tanıdığımız Alman yönetmen Wolfgang Petersen var.

YILDIZ TABLOSU



Anne (Kidnap) *

Arabalar 3 (Cars 3) **

B Planı (Plan B: Scheiß auf Plan A) **

Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina) **

Bırak Kendini (Let Yourself Go) *

Brimstone ***

Churchill **

Çırak (Apprentice) **

Deha (Gifted) **

Denizde Dehşet (47 Meters Down) **

Dunkirk ***

İsmail’in Hayaletleri (Ismael’s Ghosts) **

İstisna (The Exception) *

Kara Kule (The Dark Tower) **

Karanlık Görev (Age of Shadows) **

Kara Gün (Patriots Day) **

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War For The Planet of the Apes)

Mumya (The Mummy) **

Ruhlar Evi (Ghost House) *

Sarışın Bomba (Atomic Blonde) **

Sniper: Duvar (The Wall) **

Tam Gaz (Baby Driver) ****

The Circle ***

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) **

Wonder (Wonder Woman) **

Zombi Ekspresi (Train to Busan) ****