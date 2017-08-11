Cate Blanchett’ın 13 farklı karaktere hayat verdiği “Manifesto”, vasat bir haftanın en ilgi uyandıran filmi. Avustralya yapımı bilimkurgu “Son Savaşçı”, arabalı aksiyon “Bas Gaza”, aşk filmi arayanlara “Her Şey”, Alman komedisi “Çılgın Banka Soygunu” ve Danimarka’dan gerilim “Model” ise haftanın diğer seçenekleri.
Dünyayı değiştiren manifestolar beyazperdede
Manifesto
Yönetmen: Julian Rosefeld / Oyuncular: Cate Blanchett, Erika Bauer, Ruby Bustamante / 2015-ALMANYA, AVUSTRALYA-95’ / DRAM, DENEYSEL
Alman güncel sanatçı Julian Rosefeld’in bir sanat projesi olarak başlayan ve sonunda uzun filme dönüşen bu projesinde, Fütürizm, Minimalizm, Dadaizm, Pop Art gibi 21. yüzyılda sanat tarihine yön vermiş manifestolar Cate Blanchett’ın canlandırdığı 13 farklı karakterle yeniden ses buluyor. Bir sanat projesi olarak bakıldığında ilgi çekici olabilen “Manifesto”, film olarak aynı duyguyu uyandırmıyor ne yazık ki. Yine de Blanchett’ın göz kamaştıran oyunculuğu için bile izlemenizi öneririz.
Başarının bedeli
Model
The Model
Yönetmen: Mads Matthiesen / Oyuncular: Maria Palm, Ed Skrein, Yvonnick Muller / 2016-DANİMARKA-105’ / DRAM, GERİLİM
2012’de yönettiği ilk uzunu “Teddy Bear” ile dikkatleri çeken Danimarkalı aktör ve yönetmen Mads Matthiesen’ın beş yıl aradan sonra çektiği ikinci uzunu “Model”, uluslarası bir top model olma rüyası gerçekleştirmek için Danimarka’daki hayatını bırakıp Paris’e taşınan ve burada hızla yükselen genç model Emma’nın hikâyesini anlatıyor. Emma Paris’te bir çekim sırasında çekici ve yakışıklı fotoğrafçı Shane ile tanışır ve kısa süre sonra birliktelikleri tehlikeli bir saplantıya dönüşür.
Emojiler filmi
Sevimli Emojiler
The Mohicans
Yönetmen: Alexander Romanetz / 2017-ABD-94’ / ANİMASYON
Telefonlarımızda her duygumuza tercüman olan emojilerin de bir filmi olması kaçınılmazdı. Zalim Digital, insanların haberleşmesini kesmek için @ işaretini çalıyor ve haberleşmeyi tekrar başlatabilmek emojilere düşüyor.
Dünyanın sonu gelirken…
Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı
Science Fiction Volume One: The Osiris Child
Yönetmen: Shane Abbess / Oyuncular: Kellan Lutz, Isabel Lucas, Rachel Griffiths / 2016-AVUSTRALYA-104’ / AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
Avustralya yapımı bu bilimkurgu, dünyanın yönetimini ele geçirmiş Exor adlı şirket ve ona isyan eden insanlar arasındaki savaşı konu alıyor. Türe yeni bir şey katmayan filmin başrolünde “Twilight” serisinin Emmett Cullen’ı Kellan Lutz var.
Çaldığın arabaya dikkat et
Bas Gaza
Overdrive
Yönetmen: Antonio Negret / Oyuncular: Ana de Armas, Freddie Thorp, Gaia Weiss / 2017-FRANSA, ABD-93’ / AKSİYON, GERİLİM
Araba soygunlarıyla Avrupa’nın suç dünyasında isimlerini duyuran Andrew ve Garrett Foster kardeşlerin Fransız mafya babası Jacomo Morier’in Bugatti’sini çalmaları sonucu girdikleri macerayı konu alan film, oğlan çocukları için hazırlanmış sıradan bir aksiyon sadece.
Hayat ve aşk dışarıda
Her Şey
Everything Everything
Yönetmen: Stella Meghie/ Oyuncular: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera / 2017-ABD-96’ / DRAM, AŞK
Hastalığı nedeniyle hava geçirmeyecek şekilde korunan evinde yaşayan 18 yaşındaki Maddy ile karşı komşuları Olly arasında gelişen aşk hikâyesini anlatan “Her Şey”, Hollywood’un romantik film klişelerini sonuna kadar kullansa bile vasat bir televizyon filmi olmaktan öteye geçemiyor.
Dört Adam, bir çılgın plan
Çılgın Banka Soygunu
Vier Gegen Die Bank
Yönetmen: Wolfgang Petersen / Oyuncular: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig / 2016-ALMANYA-96’ / SUÇ, MACERA, KOMEDİ
Gelecekleri için yıllardır biriktirdikleri paralarının birdenbire sıfıra inmesiyle çözümü paralarını yatırdıkları bankayı soymakta bulan dört adamın komik maceralarını anlatan filmin kamera arkasında “Air Force One”, “Troy”, “Poseidon” gibi Hollywood aksiyonlarından tanıdığımız Alman yönetmen Wolfgang Petersen var.
YILDIZ TABLOSU
Anne (Kidnap) *
Arabalar 3 (Cars 3) **
B Planı (Plan B: Scheiß auf Plan A) **
Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina) **
Bırak Kendini (Let Yourself Go) *
Brimstone ***
Churchill **
Çırak (Apprentice) **
Deha (Gifted) **
Denizde Dehşet (47 Meters Down) **
Dunkirk ***
İsmail’in Hayaletleri (Ismael’s Ghosts) **
İstisna (The Exception) *
Kara Kule (The Dark Tower) **
Karanlık Görev (Age of Shadows) **
Kara Gün (Patriots Day) **
Maymunlar Cehennemi: Savaş (War For The Planet of the Apes)
Mumya (The Mummy) **
Ruhlar Evi (Ghost House) *
Sarışın Bomba (Atomic Blonde) **
Sniper: Duvar (The Wall) **
Tam Gaz (Baby Driver) ****
The Circle ***
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) **
Wonder (Wonder Woman) **
Zombi Ekspresi (Train to Busan) ****