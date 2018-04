Bütün Marvel kahramanları buraya

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

(Avengers: Infinity War)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo’

Oyuncular: Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

2017-ABD-149’/AKSİYON, FANTASTİK, BİLİMKURGU

Her yıl yeni bir bir Avengers filmiyle karşılaşmaya o kadar alıştık ki, hangisi hangisiydi, kim hangisinde ne yapıyordu, hangi kahraman yine uçuyor, dövüyor ve ellibininci kez dünyayı kurtarıyordu, karıştırır olduk. Yapımcılar için de malzeme kalmamış olmalı ki, tüm Marvel Sinematik Evreni’ni bir araya getirmenin son bir gişe hamlesi olacağı düşünülmüş. Bir önceki filmde birbirine girip yollarını ayıran Kaptan Amerika ve Iron Man’in bıraktığı boşlukta Thanos adlı kötü, sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşüyor ve dünya kahramanların barışması için dua ediyor. Karizmatik tüm Marvel kahramanlarının arz-ı endam edeceği filmin en heyecan uyandıran yanı ise Guardians of the Galaxy ekibinin de filme dahil olması kuşkusuz.

YILDIZLAR AŞKLA PARLAR





Yıldızlar Asla Ölmez

(Film Stars Don’t Die in Liverpool)

Yönetmen: Paul McGuigan

Oyuncular: Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa Redgrave

2017-İNGİLTERE-105’/BİYOGRAFİ, DRAM, AŞK

90’ların kült filmi “The Acid House” (1998) ile tanıdığımız ünlü İngiliz yönetmen Paul McGuigan’ın Peter Turner’ın gerçek anılarından yola çıkarak çektiği bu aşk filmi, Hollywood’un hala güçlü ve başrol oynamaya devam edebilen ender aktrislerinden Annette Bening’i eşsiz bir Gloria Grahame’a dönüştürüyor. 1940’lar Hollywood’unun yetenekli oyuncularından Garhame’in yolun başındaki genç aktör Peter Turner ile yaşadığı, döneminde bir skandal olarak karşılanan aşkının hikâyesini izleyeceğimiz filmde Turner’a Jamie Bell hayat veriyor. Filmin, Bening’in yanı sıra Vanessa Redgrave ve Julie Walters gibi iki büyük oyuncu kozu olduğunun da altını çizelim.

SİSLERİN ARDINDA BİR AİLE





Bir Nefes Ötede

(Just a Breath Away)

Yönetmen: Daniel Roby

Oyuncular: Olga Kurylenko, Romain Duris, Fantine Harduin

2018-FRANSA, KANADA-89’/BİLİMKURGU

Paris’te yaşanan büyük bir deprem sonrası yüzeye çıkan bir sisle birlikte şehri ele geçiren kaos sırasında hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini konu alan “Bir Nefes Ötede”, sinefillerin “Louis Cyr”den hatırlayacağı Kanadalı bağımsız yönetmen Daniel Roby’nin elinden çıkma. Haftanın merak uyandıran yapımlarından...

AGATHA CHRISTIE’NİN ROMANINDAN





Çarpık Evdeki Cesetler

(Crooked House)

Yönetmen: Daniel Roby

Oyuncular: Christina Hendricks, Gillian Anderson, Max Irons, Glenn Close

2017-İNGİLTERE-115’/SUÇ, GERİLİM, GİZEM

Agatha Christie’nin aynı adlı romanından uyarlanan film, 1950’lerin İngiltere’sinde çok zengin bir adamın şüpheli ölümünün ardından gelişen entrika dolu olayları anlatıyor. , Max Irons’ı dedektif rolünde izleyeceğimiz filmin Christina Hendricks, Gillian Anderson ve Glenn Close’dam oluşan aktrisler kadrosu iştah uyandırıcı.

YILDIZ TABLOSU

12 Savaşçı (12 Strong) *

Black Panther ****

Eski Kocam(ız) *

Foxtrot **

Gerçek Kesit: Manyak *

Hafıza (Rememory) **

İlişki Durumu: Açık İlişki (Permission) **

Karanlık Sır (Marrowbone) **

Kelebekler ****

Kızıl Serçe (Red Sparrow) *

Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation) *

Köpek Adası (Isle of Dogs) ****

Louis & Luca: Büyük Peynir Yarışı *

Öldürme Arzusu (Death Wish) *

Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)

Rampage: Büyük Yıkım (Rampage) **

Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) ****

The Insult: Hakaret (The Insult) ***

Vahşiler (Hostiles) **

Winchester **

Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle in Time)