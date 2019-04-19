Bu takıntılar nereye kadar

Nicole Kidman’a Altın Küre adaylığı getiren Karyn Kusama filmi “Destroyer” ve Mads Mikkelsen’in tek kişilik şovuna dönüşen “Arctic”, haftanın en iyi seçenekleri…
GRETA
IMDB: 6.2 METACRITIC: 54 HÜRRİYET: 5
Yönetmen: Neil Jordan
Oyuncular: Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz, Maika Monroe
2018-İRLANDA, ABD-98’
DRAM, GİZEM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Isabelle Huppert’i “The Piano Teacher / Piyanist”ten sonra yeniden piyanist rolünde izleyeceğimiz filmde, Chloe Grace Moretz Huppert’in takıntılı hayranı rolünde.
NE ANLATIYOR: Saf ve iyi niyetli Frances, metroda bulduğu çantayı sahibi, filme adını veren piyanist Greta’ya hiç vakit geçirmeden iade eder. Biri eşini, diğeri annesini henüz kaybetmiş olan iki kadın, kısa sürede yakınlaşır. Ancak kısa sürede Frances’in göründüğünden çok daha farklı takıntılara sahip tehlikeli bir kadın olduğu ortaya çıkacaktır.
SON KARAR: Epeydir formdan düşmüş olan İrlandalı yönetmen Neil Jordan, Huppert ve Moretz’in performanslarından sonuna kadar yararlanıyor ama bundan daha iyilerini gördüğümüz bir konuyu tekrarlıyor.
YANITI İÇİNDE SAKLI
Neden Yaratıcıyız?/Why Are We Creative
Yönetmen: Hermann Vaske
2018-ALMANYA-84’
BELGESEL
İLK BAKIŞTA: Alman yönetmen Hermann Vaske’nin belgeseli Björk, Pedro Almodovar, David Bowie, Umberto Eco, Angelina Jolie, Ai Weiwei gibi farklı alanlardan ünlü isimlerle yapılan görüşmelerden oluşuyor.
NE ANLATIYOR: Yapım süreci 30 yılı aşkın süren film, müzik, felsefe, bilim, siyaset ve sanat dünyasından 50’den fazla ünlü isme tek bir soru soruyor: “Neden yaratıcısın?”
SON KARAR: Belgesel dünyasının kurmaca sinemadan daha yaratıcı olduğu günümüzde film, sorduğu soru kadar yaratıcı olamıyor ne yazık ki.
TEK KİŞİLİK ŞOV
ARCTIC
IMDB: 7.2 METACRITIC: 7.1 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Joe Penna
Oyuncular: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smaradottir
2018-İZLANDA-98’
DRAM, MACERA
İLK BAKIŞTA: İspanyol yönetmen Joe Penna’nın ilk uzunu da olan ve Cannes’da Altın Kamera için yarışan filmin kadrosu yalnızca, Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen tek kişilik şov yapıyor.
NE ANLATIYOR: Düşen uçağından sağ çıkmayı başaran Overgard, gelecek olan kurtarma ekibini beklemektedir. Fakat başına gelen trajik bir kaza, umudunun tükenmesine yol açar. Overgard artık hiçliğin ortasında, sert doğa koşullarının karşısına çıkardığı tüm engelleri yaratıcı yöntemlerle mutlaka aşmak zorundadır.
SON KARAR: Mikkelsen’in oyunculuğuyla öne çıkan film, tekrara düşmeden gerilimi ayakta tutmayı başarıyor.
KIDMAN VE KUSAMA’NIN ÇEKİCİLİĞİ
DESTROYER
IMDB: 6.3 METACRITIC: 6.2 HÜRRİYET: 7.5
Yönetmen: Karyn Kusama
Oyuncular: Nicole Kidman, Tatiana Maslany, Sebastian Stan
2018-ABD-121’
AKSİYON, SUÇ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Nicole Kidman’a Altın Küre adaylığı getiren filmin kamera arkasında “Girlfight” (2000), “Æon Flux” (2005), “The Invitation / Davet” (2015) gibi özgün aksiyon ve gerilimleriyle tanıdığımız Amerikalı kadın yönetmen Karyn Kusama var.
NE ANLATIYOR: Yıllar önce genç ve güzel bir polis memuru olan Erin, Los Angeles’da tehlikeli bir çeteye sızmakla görevlendirilmişti. Başarısızlıkla sonlanan bu görevin ardından Erin’in hayatı altüst olur. Pişmanlıklarıyla yıkılan Erin’in karşısına onca yıldan sonra çetenin lideri tekrar çıktığı zaman, intikama giden yolda ona kimse engel olamaz.
SON KARAR: Kusama yönetmenlik becerisiyle, Nicole Kidman da filmografisinin en iyi performanslarından biriyle filmi çekici kılmayı başarıyor.
SAF OLMAYAN DÖNÜŞÜM
SAF
Yönetmen: Ali Vatansever
Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin, Onur Buldu
2018-TÜRKİYE-102’
DRAM
İLK BAKIŞTA: 2012 yapımlı ilk filmi El Yazısı’yla tanındığımız Ali Vatansever’in Toronto’da prömiyerini yapan filminde Saadet Işıl Aksoy başrolde.
NE ANLATIYOR: Kamil, İstanbul Fikirtepe’de eşi Remziye ile yaşayan naif bir adamdır. Yan mahallede dönüşüm projesi yürüten ve göçmen işçi çalıştıran bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışmaya başlar. Mahallesinde gördüğü tepkiler ve iş yerinde artan baskılar Kamil’i gitgide başka bir insana dönüştürür. Eşi Remziye olayların sonuçlarıyla yüzleşir.
SON KARAR: Türkiye sinemasının son dönem temalarından kentsel dönüşümü odağına alan film, yerli film takipçilerine önerilir.
BUNLAR DA VAR
LANETLİ GÖZYAŞLARI/THE CURSE OF LA LLORONA
Yönetmen: Michael Chaves / 2019-ABD-KORKU, GİZEM, GERİLİM
1970’lerin Los Angeles’ında, La Llorona gecelerin ve çocukların peşindedir. Sorunlu bir anneye dair tüyler ürpertici bu uyarıyı görmezden gelen bir sosyal hizmet görevlisi ve küçük yaştaki çocukları kendilerini bu korkutucu doğaüstü dünyada buluyor.
HAYATTA OLMAZ
Yönetmen: Emre Çaltılı/2019-TÜRKİYE-KOMEDİ
Birbirinden farklı karakterdeki üç çocukluk arkadaşı olan, gösteriş meraklısı Emin, Fırıldak Arif ve Saf Hayrani’nin hikâyelerini anlatıyor.
O İŞ BENDE
Yönetmen: Haydar Işık / 2019-TÜRKİYE-KOMEDİ
Mert, Antalyalı varlıklı bir ailenin tek evladıdır. İstanbul da okuyan ve hayatta tek derdi kadınlar olan Mert, hayatı boyunca hiç çalışmamıştır. Ta ki babasının verdiği hatır çekleri geri işlem görüp iflâs edene kadar.
Bu takıntılar nereye kadar
Nicole Kidman’a Altın Küre adaylığı getiren Karyn Kusama filmi “Destroyer” ve Mads Mikkelsen’in tek kişilik şovuna dönüşen “Arctic”, haftanın en iyi seçenekleri…
GRETA
IMDB: 6.2 METACRITIC: 54 HÜRRİYET: 5
Yönetmen: Neil Jordan
Oyuncular: Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz, Maika Monroe
2018-İRLANDA, ABD-98’
DRAM, GİZEM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Isabelle Huppert’i “The Piano Teacher / Piyanist”ten sonra yeniden piyanist rolünde izleyeceğimiz filmde, Chloe Grace Moretz Huppert’in takıntılı hayranı rolünde.
NE ANLATIYOR: Saf ve iyi niyetli Frances, metroda bulduğu çantayı sahibi, filme adını veren piyanist Greta’ya hiç vakit geçirmeden iade eder. Biri eşini, diğeri annesini henüz kaybetmiş olan iki kadın, kısa sürede yakınlaşır. Ancak kısa sürede Frances’in göründüğünden çok daha farklı takıntılara sahip tehlikeli bir kadın olduğu ortaya çıkacaktır.
SON KARAR: Epeydir formdan düşmüş olan İrlandalı yönetmen Neil Jordan, Huppert ve Moretz’in performanslarından sonuna kadar yararlanıyor ama bundan daha iyilerini gördüğümüz bir konuyu tekrarlıyor.
YANITI İÇİNDE SAKLI
Neden Yaratıcıyız?/Why Are We Creative
Yönetmen: Hermann Vaske
2018-ALMANYA-84’
BELGESEL
İLK BAKIŞTA: Alman yönetmen Hermann Vaske’nin belgeseli Björk, Pedro Almodovar, David Bowie, Umberto Eco, Angelina Jolie, Ai Weiwei gibi farklı alanlardan ünlü isimlerle yapılan görüşmelerden oluşuyor.
NE ANLATIYOR: Yapım süreci 30 yılı aşkın süren film, müzik, felsefe, bilim, siyaset ve sanat dünyasından 50’den fazla ünlü isme tek bir soru soruyor: “Neden yaratıcısın?”
SON KARAR: Belgesel dünyasının kurmaca sinemadan daha yaratıcı olduğu günümüzde film, sorduğu soru kadar yaratıcı olamıyor ne yazık ki.
TEK KİŞİLİK ŞOV
ARCTIC
IMDB: 7.2 METACRITIC: 7.1 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Joe Penna
Oyuncular: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smaradottir
2018-İZLANDA-98’
DRAM, MACERA
İLK BAKIŞTA: İspanyol yönetmen Joe Penna’nın ilk uzunu da olan ve Cannes’da Altın Kamera için yarışan filmin kadrosu yalnızca, Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen tek kişilik şov yapıyor.
NE ANLATIYOR: Düşen uçağından sağ çıkmayı başaran Overgard, gelecek olan kurtarma ekibini beklemektedir. Fakat başına gelen trajik bir kaza, umudunun tükenmesine yol açar. Overgard artık hiçliğin ortasında, sert doğa koşullarının karşısına çıkardığı tüm engelleri yaratıcı yöntemlerle mutlaka aşmak zorundadır.
SON KARAR: Mikkelsen’in oyunculuğuyla öne çıkan film, tekrara düşmeden gerilimi ayakta tutmayı başarıyor.
KIDMAN VE KUSAMA’NIN ÇEKİCİLİĞİ
DESTROYER
IMDB: 6.3 METACRITIC: 6.2 HÜRRİYET: 7.5
Yönetmen: Karyn Kusama
Oyuncular: Nicole Kidman, Tatiana Maslany, Sebastian Stan
2018-ABD-121’
AKSİYON, SUÇ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Nicole Kidman’a Altın Küre adaylığı getiren filmin kamera arkasında “Girlfight” (2000), “Æon Flux” (2005), “The Invitation / Davet” (2015) gibi özgün aksiyon ve gerilimleriyle tanıdığımız Amerikalı kadın yönetmen Karyn Kusama var.
NE ANLATIYOR: Yıllar önce genç ve güzel bir polis memuru olan Erin, Los Angeles’da tehlikeli bir çeteye sızmakla görevlendirilmişti. Başarısızlıkla sonlanan bu görevin ardından Erin’in hayatı altüst olur. Pişmanlıklarıyla yıkılan Erin’in karşısına onca yıldan sonra çetenin lideri tekrar çıktığı zaman, intikama giden yolda ona kimse engel olamaz.
SON KARAR: Kusama yönetmenlik becerisiyle, Nicole Kidman da filmografisinin en iyi performanslarından biriyle filmi çekici kılmayı başarıyor.
SAF OLMAYAN DÖNÜŞÜM
SAF
Yönetmen: Ali Vatansever
Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin, Onur Buldu
2018-TÜRKİYE-102’
DRAM
İLK BAKIŞTA: 2012 yapımlı ilk filmi El Yazısı’yla tanındığımız Ali Vatansever’in Toronto’da prömiyerini yapan filminde Saadet Işıl Aksoy başrolde.
NE ANLATIYOR: Kamil, İstanbul Fikirtepe’de eşi Remziye ile yaşayan naif bir adamdır. Yan mahallede dönüşüm projesi yürüten ve göçmen işçi çalıştıran bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışmaya başlar. Mahallesinde gördüğü tepkiler ve iş yerinde artan baskılar Kamil’i gitgide başka bir insana dönüştürür. Eşi Remziye olayların sonuçlarıyla yüzleşir.
SON KARAR: Türkiye sinemasının son dönem temalarından kentsel dönüşümü odağına alan film, yerli film takipçilerine önerilir.
BUNLAR DA VAR
LANETLİ GÖZYAŞLARI/THE CURSE OF LA LLORONA
Yönetmen: Michael Chaves / 2019-ABD-KORKU, GİZEM, GERİLİM
1970’lerin Los Angeles’ında, La Llorona gecelerin ve çocukların peşindedir. Sorunlu bir anneye dair tüyler ürpertici bu uyarıyı görmezden gelen bir sosyal hizmet görevlisi ve küçük yaştaki çocukları kendilerini bu korkutucu doğaüstü dünyada buluyor.
HAYATTA OLMAZ
Yönetmen: Emre Çaltılı/2019-TÜRKİYE-KOMEDİ
Birbirinden farklı karakterdeki üç çocukluk arkadaşı olan, gösteriş meraklısı Emin, Fırıldak Arif ve Saf Hayrani’nin hikâyelerini anlatıyor.
O İŞ BENDE
Yönetmen: Haydar Işık / 2019-TÜRKİYE-KOMEDİ
Mert, Antalyalı varlıklı bir ailenin tek evladıdır. İstanbul da okuyan ve hayatta tek derdi kadınlar olan Mert, hayatı boyunca hiç çalışmamıştır. Ta ki babasının verdiği hatır çekleri geri işlem görüp iflâs edene kadar.