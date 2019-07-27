Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet Uğur YÜKSEL>Bu ritüel hiç masum değil
"Mehmet Uğur Yüksel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Uğur Yüksel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Uğur Yüksel

Mehmet Uğur Yüksel

Bu ritüel hiç masum değil

27 Temmuz 2019

İlk filmi “Ayin” ile korku sinemasının umut veren isimlerinden birine dönüşen Ari Aster, başarısını “Ritüel” ile devam ettiriyor. Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını anlatan “Yuli”, Jean Claude Van Damme’lı gerilim “Koruyucu” ve Kim Nguyen’in yeni filmi “The Hummingbird Project”, haftanın diğer seçenekleri…

RİTÜEL/MIDSOMMAR

Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter
2019-ABD-147’
DRAM, GİZEM, KORKU

İLK BAKIŞTA: İlk filmi “Hereditary/Ayin” (2018) ile yılın en iyi korkularından birini yaratan genç yönetmen Ari Aster, başarısını ikinci filmiyle de sürdürüyor.
NE ANLATIYOR: Genç bir Amerikalı çift Dani ve Christian, üniversite arkadaşlarıyla birlikte, geleneksel Midsommar festivaline katılmak üzere İsveç’in bir köyüne tatile giderler. Ayrılmak üzere olan çift, bu çılgın tatili ilişkileri için son bir şans olarak görür. Zamanla yeşil bir cennete benzeyen bu yerde, yerel kutlamaların ve pagan ritüellerin masum olmadığını anlarlar.
SON KARAR: Eleştirmenler yılın en iyi korku filmlerinden biri olduğu konusunda ortak. “Ayin”i sevenler ve Aster’in rahatsız edici dünyasına karşı koymayacaklar kaçırmasın.

YULI

Yönetmen: Iciar Bollain
Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez
2019-İSPANYA, KÜBA, İNGİLTERE-115’
BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK

İLK BAKIŞTA: “Gözlerimi de Al” ile yakaladığı çıkışı ustalıkla sürdüren İspanyol yönetmen Iciar Bollain’in son filmi Londra Kraliyet Balesi gibi beyaz kurumlarda sahneye çıkmayı başaran ilk siyahi balet Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını konu alıyor.
NE ANLATIYOR: Hür ruhlu Yuli’deki yeteneği sezen babası, çocuğu zorla Küba Ulusal Dans Okulu’na yazdırıyor. Zaman geçtikçe Yuli de kendi içindeki sese kulak veriyor. Afrika tanrısı Ogun’un oğlunun adını taşıyan Yuli, tabuları yıkarak Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkmayı başaran ilk siyah balet oluyor.
SON KARAR: “Carla’nın Şarkısı”ndan “İşte Özgür Dünya”ya bir çok Ken Loach filminin senaristi olarak tanıdığımız Paul Laverty’nin San Sebastian’dan ödüllü senaryosu, Carlos Acosta’nın hikâyesini etkileyici bir şekilde perdeye taşıyor.

Korumadan şefkat

KORUYUCU/LUKAS–THE BOUNCER

Yönetmen: Julien Leclercq
Oyuncular: Jean Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti
2019-FRANSA, BELÇİKA-94’
AKSİYON, DRAM, GERİLİM

İLK BAKIŞTA: Aksiyon türünün tanınan Fransız yönetmenlerinden Julien Leclercq’in bu geriliminde Jean Claude Van Damme başrolde.
NE ANLATIYOR: Lukas elli yaşlarında, bir gece kulübü fedaisidir. 8 yaşındaki kızı Sarah’ı büyütmek için çabalamaktadır. Ancak bir gün Lukas, bir müşteriyle yaşadığı tartışma sırasında kontrolünü kaybeder ve işinden kovulur.
SON KARAR: Van Damme hayranlarına ve tutkunlarına seslenen ortalama bir gerilim.

Para mutluluk getirmez

THE HUMMINGBIRD PROJECT

Yönetmen: Kim Nguyen
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek
2018-BELÇİKA, KANADA-111’
GERİLİM

İLK BAKIŞTA: 2012’de çektiği “Rebelle/Savaş Cadısı” ile dikkatleri çeken ve Oscar’a da aday olan Kim Nguyen’in son filmi yıldız isimleri bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: New Yorklu kuzenler Vincent ve Anton’un Borsa başta olmak üzere Bitcoin, Kripto Para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışırlar.
SON KARAR: Salma Hayek’in performansı oldukça eğlenceli. Yine de beklentinizi yüksek tutmamanızda fayda var.

BUNLAR DA VAR

CİN: AŞK BÜYÜSÜ
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
2019/TÜRKİYE/KORKU

Esra’yı elde etmek için türlü yollar deneyen ve hepsinde hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir.

TÜYLÜ ARKADAŞLAR/FEATHER FRIENDS

Yönetmen: James Snider
2019/ABD/ANİMASYON

Yavru Kuşlar, Mooky ve Kooky, gençlik hayatlarında rastladıkları en iyi haberlerini yeni alırlar ve bu, her kuşun hayalinin gerçekleşmesinden daha az bir şey değildir.

EL-DECCUR

Yönetmen: Gökhan Arı
2019/TÜRKİYE/KORKU

Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı yapmak için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye giderler. Başlarda herkes, öğretmenler ve öğrenciler, iyimser ve mutludur. Ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı objeyi bulmasıyla işler değişir.

JURASSIC HAV HAV/JURASSIC BARK

Yönetmen: Jason Wright
2018/ABD/ANİMASYON

Marlon Butterpaws adında kötü bir kedinin evreni yok etme planlarını durdurmak, uzay köpek ekibi Yıldız Paws’un zorlu fedakârlıklarına bağlıdır.

KORKULUK/CURSE OF THE SCARECROW

Yönetmen: Louisa Warren
2018/İNGİLTERE/KORKU

Ebeveynleri cinayete tanık olduktan sonra, June ve Carl ölümcül bir sırrı saklamışlardır fakat hiç bir sır sonsuza kadar saklanamaz. June, kendisini terk eden kardeşi Carl’ın gizemli intiharı sonrası aile evini araştırmak için geri döner.

X
Mehmet Uğur YÜKSEL Mehmet Uğur YÜKSELTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Çevresine uydu beni terk ettiGüzin AblaÇevresine uydu beni terk etti27.07.2019
Bizde ekonomi sadece rakamla yorumlanamazDeniz SİPAHİBizde ekonomi sadece rakamla yorumlanamaz27.07.2019
Dünyanın suyu ısındıFuat BOLDünyanın suyu ısındı!27.07.2019
S-400 tartışmasına bir de bu gözle bakmaya ne dersinizSedat ERGİNS-400 tartışmasına bir de bu gözle bakmaya ne dersiniz?27.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.