Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson’ı buluşturan “Belalı Tanık”, 90’ların kült filmi “The Bodyguard”a selam gönderen eğlenceli bir komedi. Avustralya yapımı köpekbalığı gerilimi “Açık Deniz 3: Kafes Dalışı”, Giacometti hayranlarına “Son Portre” ve korku arayanlara “Annabelle: Kötülüğün Doğuşu”, haftanın diğer seçenekleri.
Bu bodyguard bambaşka
Belalı Tanık
(The Hitman’s Bodyguard)
Yönetmen: Patrick Hughes
Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman
2017-ABD-118’/AKSİYON, KOMEDİ
90’ların kült filmlerinden “The Bodyguard”a bolca gönderme yapan bu komedi, düşmanını korumak zorunda kalan Michael ile başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin maceralarını anlatıyor. Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson’ın Kevin Costner ile Whitney Houston’a dönüştükleri “Belalı Tanık”, komedi ve aksiyon arayanlar için birebir.
KÖPEKBALIKLARIYLA BAŞ BAŞA
Açık Deniz 3: Kafes Dalışı
(Open Water 3: Cage Dive)
Yönetmen: Gerald Rascionato
Oyuncular: Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill
2017-AVUSTRALYA-80’/AKSİYON, KORKU, GERİLİM
Reality show yarışmasına katılan bir grup gencin Avustralya’da, köpekbalığı gözlemlemek için yapılan kafes dalışı aktivitesine katılarak kendilerini filme almaya karar vermeleri ve bindikleri teknenin alabora olması sonucu mahsur kalmalarının heyecan dolu hikâyesini anlatan “Kafes Dalışı”, beklentinizi yüksek tutmadan izleyebileceğiniz bir gerilim.
BİR SANATÇININ SON PORTRESİ
Son Portre
(Final Portrait)
Yönetmen: Antonio Negret
Oyuncular: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clemence Poesy
2017-İNGİLTERE-90’/DRAM, BİYOGRAFİ, KOMEDİ
Een son 2007’de başarılı bağımsız filmi “Blind Date” ile kamera arkasına geçen Amerikalı aktör Stanley Tucci’nin yönettiği film, 1964 Paris’inde geçiyor ve ünlü sanatçı Alberto Giacometti ile sanat aşığı Amerikalı yazar James Lord’un buluşmasını konu alıyor. Usta aktör Geoffrey Rush’ın Giacometti’ye hayat verdiği “Son Portre”, biyografilerden hoşlananlara ve sanat takipçilerine öneririz.
İNTİKAM SOĞUK YENEN YEMEKTİR
Avcı’nın İntikamı
(The Hunter’s Prayer)
Yönetmen: Jonathan Mostow
Oyuncular: Sam Worthington, Odeya Rush, Martin Compston
2017-ABD, İNGİLTERE-91’/AKSİYON, GERİLİM
“Terminator 3: Rise of the Machines” ve “Surrogates” gib aksiyonlarıyla tanıdığımız Antonio Negret’in Sam Worthington ve İsrailli oyuncu Odeya Rush’ı bir araya getirdiği filmde, bir suikastçinin genç bir kadına, ailesinin ölümünün intikamını almakta yardım etmesi anlatılıyor. Amerika’da ağır eleştirilerle karşılanan filmin, televizyonda her gün defalarcasını görebileceğiniz türde bir gerilim olduğunu belirtelim.
ANNABELLE’İN KÖTÜLÜKLERİ BİTMİYOR
Annabelle: Kötülüğün Doğuşu
(Annabelle: Creation)
Yönetmen: David F. Sandberg
Oyuncular: Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson
2017-ABD-109’/KORKU
Geçtiğimiz yıl ilk uzun filmi “Lights Out” ile eleştirmenlerden geçer not alan David F. Sandberg’in yönettiği bu korku filmi, 2014’te ticari başarı yakalamış “Anabelle”in devamı. Oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşinin mutlu hayatı, kızlarını trajik bir kaza sonucu kaybetmeleriyle mahvolur. Acıyı atlamayan çift bir kaç yıl sonra, kapanan bir yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir olarak ağırlarlar. Ancak bu küçük kız grubu, özellikle de Janice, oyuncakçının yarattığı lanetli Annabelle’in hedefi olacaktır.
YILDIZ TABLOSU
Anne (Kidnap) *
Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina) **
Bas Gaza (Overdrive) *
Bırak Kendini (Let Yourself Go) *
Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı (Science Fiction Volume One: The Osiris Child) **
Çılgın Banka Soygunu (Vier Gegen Die Bank) **
Deha (Gifted) **
Denizde Dehşet (47 Meters Down) **
Dunkirk ***
Her Şey (Everything Everything) *
İsmail’in Hayaletleri (Ismael’s Ghosts) **
İstisna (The Exception) *
Kara Kule (The Dark Tower) **
Karanlık Görev (Age of Shadows) **
Kara Gün (Patriots Day) **
Manifesto **
Maymunlar Cehennemi: Savaş (War For The Planet of the Apes)
Model (The Model) **
Mumya (The Mummy) **
Ruhlar Evi (Ghost House) *
Sarışın Bomba (Atomic Blonde) **
Sevimli Emojiler (The Mohicans) *
Tam Gaz (Baby Driver) ****
The Circle ***
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) **
Wonder (Wonder Woman) **
Zombi Ekspresi (Train to Busan) ****