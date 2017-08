Bu bodyguard bambaşka

Belalı Tanık

(The Hitman’s Bodyguard)

Yönetmen: Patrick Hughes

Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman

2017-ABD-118’/AKSİYON, KOMEDİ

90’ların kült filmlerinden “The Bodyguard”a bolca gönderme yapan bu komedi, düşmanını korumak zorunda kalan Michael ile başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin maceralarını anlatıyor. Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson’ın Kevin Costner ile Whitney Houston’a dönüştükleri “Belalı Tanık”, komedi ve aksiyon arayanlar için birebir.

KÖPEKBALIKLARIYLA BAŞ BAŞA

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı

(Open Water 3: Cage Dive)

Yönetmen: Gerald Rascionato

Oyuncular: Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill

2017-AVUSTRALYA-80’/AKSİYON, KORKU, GERİLİM

Reality show yarışmasına katılan bir grup gencin Avustralya’da, köpekbalığı gözlemlemek için yapılan kafes dalışı aktivitesine katılarak kendilerini filme almaya karar vermeleri ve bindikleri teknenin alabora olması sonucu mahsur kalmalarının heyecan dolu hikâyesini anlatan “Kafes Dalışı”, beklentinizi yüksek tutmadan izleyebileceğiniz bir gerilim.

BİR SANATÇININ SON PORTRESİ

Son Portre

(Final Portrait)

Yönetmen: Antonio Negret

Oyuncular: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clemence Poesy

2017-İNGİLTERE-90’/DRAM, BİYOGRAFİ, KOMEDİ

Een son 2007’de başarılı bağımsız filmi “Blind Date” ile kamera arkasına geçen Amerikalı aktör Stanley Tucci’nin yönettiği film, 1964 Paris’inde geçiyor ve ünlü sanatçı Alberto Giacometti ile sanat aşığı Amerikalı yazar James Lord’un buluşmasını konu alıyor. Usta aktör Geoffrey Rush’ın Giacometti’ye hayat verdiği “Son Portre”, biyografilerden hoşlananlara ve sanat takipçilerine öneririz.

İNTİKAM SOĞUK YENEN YEMEKTİR

Avcı’nın İntikamı

(The Hunter’s Prayer)

Yönetmen: Jonathan Mostow

Oyuncular: Sam Worthington, Odeya Rush, Martin Compston

2017-ABD, İNGİLTERE-91’/AKSİYON, GERİLİM

“Terminator 3: Rise of the Machines” ve “Surrogates” gib aksiyonlarıyla tanıdığımız Antonio Negret’in Sam Worthington ve İsrailli oyuncu Odeya Rush’ı bir araya getirdiği filmde, bir suikastçinin genç bir kadına, ailesinin ölümünün intikamını almakta yardım etmesi anlatılıyor. Amerika’da ağır eleştirilerle karşılanan filmin, televizyonda her gün defalarcasını görebileceğiniz türde bir gerilim olduğunu belirtelim.

ANNABELLE’İN KÖTÜLÜKLERİ BİTMİYOR

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu

(Annabelle: Creation)

Yönetmen: David F. Sandberg

Oyuncular: Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson

2017-ABD-109’/KORKU

Geçtiğimiz yıl ilk uzun filmi “Lights Out” ile eleştirmenlerden geçer not alan David F. Sandberg’in yönettiği bu korku filmi, 2014’te ticari başarı yakalamış “Anabelle”in devamı. Oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşinin mutlu hayatı, kızlarını trajik bir kaza sonucu kaybetmeleriyle mahvolur. Acıyı atlamayan çift bir kaç yıl sonra, kapanan bir yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir olarak ağırlarlar. Ancak bu küçük kız grubu, özellikle de Janice, oyuncakçının yarattığı lanetli Annabelle’in hedefi olacaktır.

YILDIZ TABLOSU

Anne (Kidnap) *

Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina) **

Bas Gaza (Overdrive) *

Bırak Kendini (Let Yourself Go) *

Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı (Science Fiction Volume One: The Osiris Child) **

Çılgın Banka Soygunu (Vier Gegen Die Bank) **

Deha (Gifted) **

Denizde Dehşet (47 Meters Down) **

Dunkirk ***

Her Şey (Everything Everything) *

İsmail’in Hayaletleri (Ismael’s Ghosts) **

İstisna (The Exception) *

Kara Kule (The Dark Tower) **

Karanlık Görev (Age of Shadows) **

Kara Gün (Patriots Day) **

Manifesto **

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War For The Planet of the Apes)

Model (The Model) **

Mumya (The Mummy) **

Ruhlar Evi (Ghost House) *

Sarışın Bomba (Atomic Blonde) **

Sevimli Emojiler (The Mohicans) *

Tam Gaz (Baby Driver) ****

The Circle ***

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) **

Wonder (Wonder Woman) **

Zombi Ekspresi (Train to Busan) ****