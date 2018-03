Ankara soğuğunda içinizi ısıtacak !f filmleri

Vahşi Oğlanlar: Bu yılın en yaratıcı ve sıradışı filmlerinden biri. Fransız yönetmen Bertrand Mandico’nun festivallerin en çok konuşulan filmlerinden birine imza attığı, Jean Genet’ye selam çakan tuhaf mı tuhaf filmi, geçen hafta !f’in ana yarışması Keş!f’te de En İyi Film seçilmişti.

Karanlık Nehir: “The Selfish Giant/Bencil Dev” filmiyle de hatırlayacağınız Clio Barnard’ın Kuzey İngiltere’de geçen ve İngiliz işçi sınıfında büyümenin zorlu hallerini konu alan filmi, görselliği ve oyuncuların performanslarıyla hafızalara kazınıyor.

Dev Avcısı: Harry Potter tutkunları buraya! Anders Walter’in Joe Kelly’nin çok satan çizgi romanından uyarladığı, hem gerçek dünyadaki hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın nefes kesici ve oldukça eğlenceli hikâyesini anlatan filmi büyük küçük tüm izleyicilere tavsiye ederiz.

99. Blok: Komedi kimliğiyle perdenin vazgeçilmez aktörlerinden birine dönüşen Vince Vaughn’ı asla böyle görmediniz. Vaughn, her mideye göre olmayan bu gerilim ve aksiyonda, uyuşturucu kuryeliği yaparken kendini bir anda hapishane dünyasının vahşi dehlizlerinde bulan eski bir boksörü canlandırıyor.

Ava: İran sineması tutkunları dikkat! İranlı genç kadın yönetmen Sadaf Foroughi’nin genç bir kızın büyüme sancılarını anlattığı ve yılın en çok konuşulan İran filmlerinden biri olan “Ava”, Toronto’dan FIPRESCI Ödülü ve Onur Mansiyonu kazanmıştı.

Kar: Bu yıl festivalin İstanbul ayağında ilk kez düzenlene !f Yeni İzleyici Ödülü’nün sahibi de olan film, yeni Türkiye sineması için umut verici bir başarı yakalıyor. Birbirlerini daha önce hiç görmemiş iki kardeşin karanlık ve tutkulu hikâyesini konu alan filmin yönetmeni Emre Erdoğdu’nun ismini uzun yıllar duyacağız görünüyor.

Hiçlik Fabrikası: İşçi sınıfı filmlerine özel bir ilginiz varsa, hele bir de yenilikçi filmlere de gözünüz açıkça bu film tam size göre. Pedro Pinho’nun ilk sinema filmiyle Cannes’dan ödül aldığı “Hiçlik Fabrikası”, sosyal gerçekliği müzikalle, uzun politik tartışmaları kendine has yeniden canlandırmalarla bir araya getirerek hem çok eğlenceli hem de kafa açıcı bir filme dönüşüyor.

Uğur Böceği

Lady Bird

Yönetmen: Greta Gerwig / Oyuncular: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Timothee Chalamet / 2017-ABD-94’ / DRAM, KOMEDİ

Greta Gerwig’in yazıp yönettiği “Uğur Böceği”, kendine ‘Uğur Bceği’ lakabını takan genç bir kadının büyüme hikâyesinin yanı sıra annesiyle ve hayatla kurduğu ilişkiyi samimi bir dille anlatan bir Amerikan bağımsızı. Bu seneki Oscar yarışında “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” başta olmak üzere, “En İyi Kadın Oyuncu” (Saoirse Ronan), “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” (Laurie Metcalf) ve “En İyi Orijinal Senaryo” dallarında adaylıkları olan filmin bir diğer başarısı da, Gerwig’in 90 yıllık Akademi tarihinde En İyi Yönetmen dalında aday olabilmiş 5. kadın yönetmen olması.

Ajan Jennifer

Kızıl Serçe

Red Sparrow

Yönetmen: Justin Haythe / Oyuncular: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Shoenearts / 2017-ABD-139’ / GİZEM, GERİLİM

“The Hunger Games / Açlık Oyunları” serisinin yönetmeni Justin Haythe’ı bir kez daha Jennifer Lawrence ile buluşturan film, ünlü ajan romanları yazarı Jason Matthews’ın kitabından uyarlama. Rus güvenlik servisinde görevli, eğitimini baştan çıkarıcı olarak tamamlamış “Serçe” kod adlı ajanın gerilim dolu maceralarını konu alan filmde, Lawrence’a Joel Edgerton ve Matthias Shoenearts eşlik ediyor.

Kardeşlerin dili

Sessizliğin Kardeşleri

Yönetmen: Taylan Mintaş / Oyuncular: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe / 2017-TÜRKİYE / BELGESEL

Sanatçı ve yönetmen Taylan Mintaş’ın yıllar sonra gittiği köyünde karşılaştığı kuzenleri Toso (53) ve Çao’nun (38) hikâyesini konu alan film, sağır ve dilsiz bu kardeşlerin kendilerine özgü işaret dilleriyle kurdukları ilişkiye odaklanıyor. Yılın en ilham verici hikâyelerinden birine sahip bu belgeseli kaçırmayın.

Aile Arasında ***

Aramızdaki Sözler (The Mountain Between Us) **

Arif V 216 ***

Ben, Tonya (I, Tonya) **

Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) *****

Black Panther ****

Coco ***

En Karanlık Saat (Darkest Hour) ***

Foxtrot **

Hafıza (Rememory) **

Kayhan *

Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure) **

Leo da Vinci: Mona Lisa Macerası (Leo da Vinci: Mission Mona Lisa)**

Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) *

Pes Etme (Stronger) *

Paramparça (In the Fade) **

Sofra Sırları ***

Suyun Sesi (The Shape of Water) ****

The Florida Project ***

The Insult: Hakaret (The Insult) ***