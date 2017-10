Android’ler elektrikli koyun düşlemeye devam ediyor

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

(Blade Runner 2049)

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Ryan Gosling, Jared Leto, Ana de Armas, Harrison Ford

2017-ABD-121’/DRAM, KORKU, GİZEM

2000’lerin sonundan beri ha oldu ha olacak diyerek dört gözle beklediğimiz yeni Blade Runner filmi, en son “Arrival” ile bilimkurguda da ne kadar iyi olduğunu kanıtlayan Denis Villeneuve’e emanet. İlk filmde olduğu gibi Hampton Fancher’ın senaryo takımında olduğu film, Philip K. Dick’in meşhur “Do Androids Dream of Electric Sheep?” romanındaki karakterden esinlenmeye devam ediyor. Ryan Gosling’in canlandırdığı yeni Blade Runner, LAPD Görevlisi K, insanlığa son verebilecek karanlık bir sırrı keşfediyor ve bunu engellemek için otuz yıl önce ortadan kaybolan Rick Deckard’ı buluyor. Gosling’in yanı sıra Robin Wright ve Jared Leto’dan oluşan kadroda Harrison Ford’u yeniden Rick rolünde görmek bile kalbimizi hızlandırıyor.

ERGENLERİN KUTSAL KİTABI NASIL YAZILDI?

Çavdar Tarlasındaki Asi

(Rebel in the Rye)

Yönetmen: Danny Strong

Oyuncular: Nicholas Hoult, Kevin Spacey, Sarah Pauson

2017-ABD-121’/BİYOGRAFİ, DRAM

Tüm dünyada çok satanlar listesinden düşmeyen, Türkiye’de de bitirsin ya da bitirmesin özellikle Teoman’ın şarkısıyla birlikte neredeyse her ergenin eline mutlaka değmiş “Çavdar Tarlasındaki Çocuklar” romanının yazarı J.D. Salinger’in hayatı nihayet perdede. Aralarında “Buffy the Vampire Slayer”, “Gilmore Girls”, “Mad Men”in de olduğu pek çok televizyon dizisinde oyuncu olarak karşımıza çıkan Danny Strong’un Kenneth Slawenski tarafından yazılan “J.D. Salinger: A Life” biyografisinden uyarladığı film, Salinger’ın 20. yüzyıl New York’unda sosyetenin meşhur isimlerinden Oona O’Neill ile yaşadığı gönül ilişkisinden ona ağır bir travma yaşatan İkinci Dünya Savaşı cephesi anılarına, en meşhur kitabını yazmasına ilham veren olayları konu alıyor. Nicholas Hoult’un Salinger’a hayat verdiği filmde Kevin Spacey de onun hayatını kökten değiştiren Story dergisinin editörü Whit Burnett’ı canlandırıyor.

BİR RAHİBİN KORKUNÇ ANILARI

Korku Kayıtları

(The Crucifixion)

Yönetmen: Xavier Gens

Oyuncular: Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth

2017-İNGİLTERE, ROMANYA-90’/KORKU, GİZEM, GERİLİM

Fransız yönetmen Xavier Gens’in yaşanmış olaylara dayandığını iddia eden bu korku filmi, şeytan çıkarma eylemini gerçekleştirdiği bir rahibeyi öldürdüğü gerekçesiyle hapse giren bir rahibin hikâyesini anlatıyor.

