Altın Küre’den sonra şimdi sıra Oscar’da!

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Yönetmen: Martin McDonagh

Oyuncular: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

2017-ABD, İNGİLTERE-115’/SUÇ, DRAM

Altın Küre’lerde drama dalında en iyi film’in yanı sıra, senaryo, kadın oyuncu ve yardımcı erkek oyuncu dallarında ödülleri toplayan, Oscar yarışına da En İyi Film dahil 7 dalda adaylıkla dahil olan “Üç Billboard …”; kızının cinayetini aydınlatmak isteyen bir annenin yaşadıklarını konu alan bir kara-komedi. Mizahına ve zekasına hayranlığımızı ilk filmi “In Bruges”dan başlatıp (2008) “Seven Psychopaths” ile daha da yükselten Martin McDonagh’ın yazıp yönettiği film, prömiyerini yaptığı ve En İyi Senaryo Ödülü’nü aldığı Venedik’ten beri ödül üstüne ödül ekliyor. Sırf, Toronto’da da en iyi kadın oyuncu seçilen Frances McDormand’ın Oscarlık performansını görmek için bile izlemeli.

Oldman’dan Churchill portresi

En Karanlık Saat

(Darkest Hour)

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Gary Oldman, Kristen Scott Thomas, Lily James

2017-ABD, İNGİLTERE-125’/BİYOGRAFİ, DRAM, TARİHİ

2008’de çektiği “Pride & Prejudice”tan başlayarak “Atonement”, “Anna Karenina” filmleriyle Akademi’nin radarından çıkmayan İngiliz yönetmen Joe Wright, kendine bir türlü yar olmasa da Oscar’ı kusursuz tasarımlarına ve oyunculuklarına aday yapmaya devam ediyor. Başrol oyuncusu Gary Oldman’ın Erkek Oyuncu dalındaki şansı Altın Küre’yle birlikte çoğalan film, Büyük Britanya’nın Başbakanı olmasından birkaç gün sonra, ülkesi ve kendisi için en büyük kararı vermek zorunda kalan Winston Churchill’in hayatının en karanlık zamanlarını anlatıyor.

Fatih Akın’dan mülteci dramı

Paramparça

(In the Fade)

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar

2017-ALMANYA, FRANSA-106’/SUÇ, DRAM

En İyi Yabancı Dilde Film dalında Altın Küre Ödülü’nü alsa da Oscar’a aday gösterilmeyerek şaşkınlık yaratan Fatih Akın’ın son filmi, kocasıyla çocuğunu Hamburg’daki bir terörist saldırıda kaybeden ve oturma hakkı için türlü adaletsizliklere uğrayan bir Kürt kadının hikâyesini perdeye taşıyor. Filmin başrolünde, Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu seçilerek yeniden sahnelere geri dönen 2000’lerin kült oyuncusu Diane Kruger var.

Kader kader midir?

Foxtrot

Yönetmen: Samuel Maoz

Oyuncular: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray

2017-İSRAİL, İSVİÇRE, ALMANYA-108’/DRAM

2009’da çektiği “Lebanon”dan beri sesi soluğu çıkmayan İsrailli yönetmen Samuel Maoz’un Venedik’ten 3 ödül birden kazanan yeni filmi, sıradan bir hayat süren bir çiftin askerdeki oğullarını kaygılı bekleyişlerini konu alan ve kader kavramını sorgulayan etkileyici bir drama.

Melisa’nın hikâyesine şans verin

Babasının Kızı

(Daddy’s Girl)

Yönetmen: Melisa Üneri

Oyuncular: Melisa Üneri, Cengiz Üneri

2016-FİNLANDİYA-52’/BELGESEL

İki yıl önce !f İstanbul’da izlediğimiz “Babasının Kızı”, Oscar filmlerinin ele geçirdiği vizyon içinde hoş ve tatlı bir sürpriz. Türkiyeli bir babanın Finlandiya’da tek başına büyüttüğü kızı olan Melisa’nın, babasından uzaklaşmak için peşinden gelmeyeceğine emin olduğu tek yere, İstanbul’daki babaannesinin yanına taşınmasının kişisel hikâyesini mahrem ama çok açık bir yerden anlattığı bu belgesel, yılın en yaratıcı filmlerinden de. Melisa’nın hikâyesine mutlaka şans verin.

YILDIZ TABLOSU

Aile Arasında ***

Aman Doktor (Djam) *

Aramızdaki Sözler (The Mountain Between Us) **

Arif V 216 ***

Coco ***

Daha ****

Delhi 2 *

Hafıza (Rememory) **

Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure) **

Mucize (Wonder) **

Pes Etme (Stronger) *

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar (Insidious: The Last Key)

Sevgisiz (Loveless) ****

The Insult: Hakaret (The Insult) ***

The Post ***