43 yıl sonra yeniden ‘Hercule Poirot’

Doğu Ekspresinde Cinayet

(Murder on the Orient Express)

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Kenneth Branagh, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench

2017-MALTA, ABD-114’/SUÇ, DRAM, GİZEM

Shakespeare uyarlamalarıyla 2000’ler sinemasını uzunca bir süre işgal eden İngiliz yönetmen ve oyuncu Kenneth Branagh, şimdi de Agatha Christine’in meşhur polisiyesiyle karşımızda. Herkesin şüpheli olduğu bir tren içinde mahsur kalan on üç yabancının hikâyesini beyazperdede 43 yıl sonra yeniden izleyeceğimiz ve Branagh’ın Christie romanlarının ünlü dedektifi Hercule Poirot’ya can verdiği filmin kadrosu ise ışıl ışıl: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Penélope Cruz, Willem Dafoe ve Derek Jacobi!

YARIN MÜLTECİ OLAN SİZ DE OLABİLİRSİNİZ

Umudun Öteki Yüzü

(The Other Side Of Hope)

Yönetmen: Aki Kaurismäki

Oyuncular: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen

2017-FİNLANDİYA, ALMANYA-100’/KOMEDİ, DRAM

Altın Ayı için yarıştığı Berlianale’den En İyi Yönetmen Ödülü’yle dönen, San Sebastián’da da FIPRESCI’nin Yılın Filmi seçtiği “Umudun Öteki Tarafı”, Finlandiyalı yönetmen Kaurismäki’nin hala formunda olduğunun kanıtı adeta. Dünyanın en huzurlu ve problemsiz ülkesi görülen Finlandiya’ya sığınma talebinde bulunan Suriyeli bir mültecinin hikâyesini konu alan filmde Kaurismäki, “Yarın mülteci olan siz de olabilirsiniz” diyor ve en son Haneke’nin “Happy End” ile açtığı, mülteci sorununa kayıtsız kalmayan yönetmenler kervanına katılıyor.

YAVUZ TURGUL MELODRAMI

Yol Ayrımı

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Şener Şen, Çiğdem Selışık Onat, Rutkay Aziz

2017-TÜRKİYE-150’/DRAM

En son “Av Mevsimi”nde birlikte çalışan ve 7 yıl aradan sonra yeniden buluşan Şener Şen ve Yavuz Turgul ikilisinin yeni projesi, acımasız bir iş insanı olan Mazhar Kozanlı’nın, yaşadığı bir travma sonrası düştüğü yol ayrımını konu alıyor. Mazhar’ın yüzleşme sürecinde, hayatındaki herkesi tek tek kaybedişine tanıklık edeceğimiz bu melodramda, Şen’e dışında Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

BİR ŞAİRİN ARDINDAN

Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali

Yönetmen: Metin Avdaç

2012-TÜRKİYE/BELGESEL

Türkiye edebiyatının en önemli yazar ve şairlerinden Sabahattin Ali’nin doğumunun 110’uncu yıl dönümünde ikinci kez gösterime giren 2012 yapımı belgeselde, Sabahattin Ali’nin aşkları, düşünceleri, edebiyatçı yönü ve öldürülüşünün hikâyesi anlatılıyor.

