26 yıl sonra “Hasta la vista, baby!”

Soderbergh’in Channing Tatum ve Adam Driver’lı suç komedisi “Şanslı Logan”, devam eden minyon macerası “Çılgın Hırsız 3” ve geçen yılın en çok konuşulan animelerinden “Senin Adın”, haftanın diğer seçenekleri...

Terminator 2: Mahşer Günü

(Terminator 2: Judgment Day)

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick

1991-ABD-137’/BİLİMKURGU, AKSİYON, GERİLİM

Bilimkurgu sinemasının mihenk taşlarından, kült James Cameron filmi “Terminator 2: Mahşer Günü” 3D olarak restore edilen versiyonuyla vizyonda. 2029’da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır. Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John’u 10 yaşındayken öldürme planı yaparlar. John ise kendini korumak için, daha önce annesini öldürmek için geçmişe yollanan yok edici makinenin bir üst modelini geçmişe gönderir. Hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir. T-800 ve T-1000’in savaşını 26 yıl sonra perdede görmek bile heyecan verici. Kaçırmayın!

MİNYONLAR KÖTÜ KARDEŞLERE KARŞI

Çılgın Hırsız 3

(Despicable Me 3)

Yönetmen: Pierre Coffin, Kyle Balda

2017-ABD-90’/ANİMASYON, AKSİYON, KOMEDİ

Minyon sevgisi sinemada bitmek bilmiyor. Üçüncü sinema yolculuklarında Minyonların patronu Gru yıllardır kayıp olan ikiz kardeşi Dru ile karşılaşıyor ve birlikte hain planlar yapmaya başlıyorlar. İlk iki filmde olduğu gibi küçük izleyicilere seslenen bir animasyon.

SODERBERGH’TEN SUÇ KOMEDİSİ

Şanslı Logan

(Logan Lucky)

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Katie Holmes

2017-ABD-118’/AKSİYON, KOMEDİ, DRAM

En son 2014’te “Side Effects” ile karşımıza çıkan Steven Soderbergh, yeni favorisi Channing Tatum’u başrole taşıdığı yeni suç komedisinde, Kuzey Carolina’da Nascar Yarışları esnasında gerçekleştirecekleri bir soygunla yüklü bir paranın üzerine konmayı hedefleyen iki kardeşin hikâyesini anlatıyor. Haftanın en eğlenceli seçeneği.

RÜYALARDA BULUŞURUZ

Senin Adın

(Your Name)

Yönetmen: Makoto Shinkai

2017-JAPONYA, ÇİN-106’ ANİME, FANTASTİK

“5 Centimeters Per Second”, “The Garden of Words” gibi klasik animeleriyle tanınan usta Makoto Shinkai, kendi yazdığı romandan uyarladığı son filminde, birbirini tanımayan ve farklı şehirlerde yaşayan iki gencin, birbirlerini rüyalarında görüp tanışmalarını anlatıyor. Türün tutkunları kaçırmasın.

YILDIZ TABLOSU

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı (Open Water 3: Cage Dive) *

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (Annabelle: Creation) *

Anne (Kidnap) *

Avcı’nın İntikamı (The Hunter’s Prayer) *

Bas Gaza (Overdrive) *

Belalı Tanık (The Hitman’s Bodyguard) *

Bırak Kendini (Let Yourself Go) *

Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı (Science Fiction Volume One: The Osiris Child) **

Çılgın Banka Soygunu (Vier Gegen Die Bank) **

Deha (Gifted) **

Denizde Dehşet (47 Meters Down) **

Dunkirk ***

Her Şey (Everything Everything) *

İsmail’in Hayaletleri (Ismael’s Ghosts) **

İstisna (The Exception) *

Kara Kule (The Dark Tower) **

Karanlık Görev (Age of Shadows) **

Kara Gün (Patriots Day) **

Manifesto **

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War For The Planet of the Apes) ***

Model (The Model) **

Ruhlar Evi (Ghost House) *

Sarışın Bomba (Atomic Blonde) **

Sevimli Emojiler (The Mohicans) *

Son Portre (Final Portrait) **

Tam Gaz (Baby Driver) ****

The Circle ***

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) **

Wonder (Wonder Woman) **

Zombi Ekspresi (Train to Busan) ****