Pazar günü Yassıada’daydık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar ve gazetecilerle birlikte adayı gezdi...
Ve yıl sonu bitmesi beklenen müze ile kongre merkezi hakkında toplantı yaparak bilgi verdi...
Yassıada’nın yeni adı ise ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’...
*
94 yılında ‘İz Bırakanlar’ adlı TV belgeseli için ilk defa Yassıada’da çekimleri biz yapmıştık.
‘Sürgündeki Devlet’ başlığıyla Adnan Menderes ve arkadaşlarının dramını ayrıntılarıyla beş bölümlük belgeselde belgeleriyle yayınlamıştık...
Ve darbenin karanlık yüzünde yaşananları...
*
Aklımızda kalan ve unutamadığım o kadar dram var ki...
Deniz subaylarının eğitimi için adaya yapılan kapalı spor salonuna kurulan mahkemedeki duruşmaları, her sabah TRT radyosu akşama kadar canlı yayınlar...
‘Yassıada Saatleri’ diye başlayan programın bant kayıtlarını dinlediğimde olup bitenler karşısında çok üzülmüştüm...
İftiralarla hazırladıkları iddianamelerle ülkenin savcılarının acımasızlığına şahitlik etmiştim...
Ve hâkimlerin adaletten uzak davranışlarına...
*
“Sizi buraya tıkan güçler böyle istiyor” diyecek kadar adaletin uzağında gezinen hâkimler bir cinayete imza atıyorlardı...
Ve “Sanıkların idamına, şahitlerin bilahare dinlenilmesine karar verildi” diyerek dünya hukuk tarihine geçtiklerini düşünemiyorlardı.
Savunma kutsaldır kuralını hiçe sayarak yargısız infaz gerçekleştirdiklerini de...
Bu ülkenin tüm hukuk fakültelerinde bu duruşmaların kayıtları dinletilmeli.
Ve adadaki müzeyi gezmek isteyen yerli ve yabancı turistlere de...
*
‘Yassıada Saatleri’ndeki duruşmalarda işlenen cinayetlerin anatomisi yapılmadan bu ülkenin demokrasi yolculuğu kimseye anlatılamaz...
Adaya götürülecek olan tüm öğrencilere demokrasinin bu kanlı yolculuğu iyi anlatılmalı...
Yoksa bir yanımız daima yarım ve eksik kalacak...
Dünyaya bu ihanetin dramı anlatılmalı ve unutturulmamalı...
Yaşadığımız saatlerin kıymetini o demokrasi şehitlerine borçluyuz çünkü...
Yassıada saatleri
Pazar günü Yassıada’daydık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar ve gazetecilerle birlikte adayı gezdi...
Ve yıl sonu bitmesi beklenen müze ile kongre merkezi hakkında toplantı yaparak bilgi verdi...
Yassıada’nın yeni adı ise ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’...
*
94 yılında ‘İz Bırakanlar’ adlı TV belgeseli için ilk defa Yassıada’da çekimleri biz yapmıştık.
‘Sürgündeki Devlet’ başlığıyla Adnan Menderes ve arkadaşlarının dramını ayrıntılarıyla beş bölümlük belgeselde belgeleriyle yayınlamıştık...
Ve darbenin karanlık yüzünde yaşananları...
*
Aklımızda kalan ve unutamadığım o kadar dram var ki...
Deniz subaylarının eğitimi için adaya yapılan kapalı spor salonuna kurulan mahkemedeki duruşmaları, her sabah TRT radyosu akşama kadar canlı yayınlar...
‘Yassıada Saatleri’ diye başlayan programın bant kayıtlarını dinlediğimde olup bitenler karşısında çok üzülmüştüm...
İftiralarla hazırladıkları iddianamelerle ülkenin savcılarının acımasızlığına şahitlik etmiştim...
Ve hâkimlerin adaletten uzak davranışlarına...
*
“Sizi buraya tıkan güçler böyle istiyor” diyecek kadar adaletin uzağında gezinen hâkimler bir cinayete imza atıyorlardı...
Ve “Sanıkların idamına, şahitlerin bilahare dinlenilmesine karar verildi” diyerek dünya hukuk tarihine geçtiklerini düşünemiyorlardı.
Savunma kutsaldır kuralını hiçe sayarak yargısız infaz gerçekleştirdiklerini de...
Bu ülkenin tüm hukuk fakültelerinde bu duruşmaların kayıtları dinletilmeli.
Ve adadaki müzeyi gezmek isteyen yerli ve yabancı turistlere de...
*
‘Yassıada Saatleri’ndeki duruşmalarda işlenen cinayetlerin anatomisi yapılmadan bu ülkenin demokrasi yolculuğu kimseye anlatılamaz...
Adaya götürülecek olan tüm öğrencilere demokrasinin bu kanlı yolculuğu iyi anlatılmalı...
Yoksa bir yanımız daima yarım ve eksik kalacak...
Dünyaya bu ihanetin dramı anlatılmalı ve unutturulmamalı...
Yaşadığımız saatlerin kıymetini o demokrasi şehitlerine borçluyuz çünkü...