Sosyal medya çemberi gittikçe büyüyor.
Aylardan beri uyarıyoruz, yazıyoruz, söylüyoruz...
“Her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir” diyen Farabi’yi hatırlıyoruz...
Ve günümüzdeki sosyal medyayı o kadar güzel özetliyor ki...
*
Lakin ne dünyada ne de bu ülkede hiç kimsenin umurunda değil gibi...
Bir ülkenin değerlerine, nesillerine savaş açılmış sanki...
Tehlikenin çanları çalınıyor diye bağıranları duyan bile yok...
*
Sosyal medyanın yüzü gözükmeyen kullanıcıları veya örgütleri olağanüstü büyük yaralar açıyor...
Ve işgüzarları öyle ucuz oyunlar oynuyor ki...
Kırk akıllı bir araya gelse işgüzarların oynadıkları ucuz oyunları bozamayabiliyor...
Ve yıllardan beri bu oyunlara şahit oldukça üzülüyoruz.
Bir kez daha anlıyoruz ki birkaç kuşak böyle zayi olup gidecek gibi.
*
Akıllı adamlar diye bildiğimiz niceleri sosyal medya akımına kendilerini öylesine kaptırmış ki...
Ve öyle kişilerin ruhunu işgal etmiş ki...
Şeytanlar gibi vesvese üfleyerek geziniyorlar sosyal medyanın güç koridorlarında.
Ha bugün ha yarın temizlenir, giderler diye bekliyor güzel adamlar...
Lakin hiç gitmiyorlar...
*
İki ayaklı şeytanların sayısı o kadar çoğalıyor ki...
Şeytanların musallat olmasına gerek bile kalmıyor gibi.
“Her halini anlatan değersizleşir” diyor Farabi...
Sosyal medya sayesinde herkesin hali biraz böyle oldu.
*
Varılan noktayı yine Farabi diyor ki:
Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır!
Ne kadar içinde bulunduğumuz dünyayı tarif ediyor...
Ve biz tehlikenin çanları dedikçe birileri de yalnızlığın şarkısını söylemeye devam ediyor...
Yalnızlığın şarkısı
Sosyal medya çemberi gittikçe büyüyor.
Aylardan beri uyarıyoruz, yazıyoruz, söylüyoruz...
“Her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir” diyen Farabi’yi hatırlıyoruz...
Ve günümüzdeki sosyal medyayı o kadar güzel özetliyor ki...
*
Lakin ne dünyada ne de bu ülkede hiç kimsenin umurunda değil gibi...
Bir ülkenin değerlerine, nesillerine savaş açılmış sanki...
Tehlikenin çanları çalınıyor diye bağıranları duyan bile yok...
*
Sosyal medyanın yüzü gözükmeyen kullanıcıları veya örgütleri olağanüstü büyük yaralar açıyor...
Ve işgüzarları öyle ucuz oyunlar oynuyor ki...
Kırk akıllı bir araya gelse işgüzarların oynadıkları ucuz oyunları bozamayabiliyor...
Ve yıllardan beri bu oyunlara şahit oldukça üzülüyoruz.
Bir kez daha anlıyoruz ki birkaç kuşak böyle zayi olup gidecek gibi.
*
Akıllı adamlar diye bildiğimiz niceleri sosyal medya akımına kendilerini öylesine kaptırmış ki...
Ve öyle kişilerin ruhunu işgal etmiş ki...
Şeytanlar gibi vesvese üfleyerek geziniyorlar sosyal medyanın güç koridorlarında.
Ha bugün ha yarın temizlenir, giderler diye bekliyor güzel adamlar...
Lakin hiç gitmiyorlar...
*
İki ayaklı şeytanların sayısı o kadar çoğalıyor ki...
Şeytanların musallat olmasına gerek bile kalmıyor gibi.
“Her halini anlatan değersizleşir” diyor Farabi...
Sosyal medya sayesinde herkesin hali biraz böyle oldu.
*
Varılan noktayı yine Farabi diyor ki:
Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır!
Ne kadar içinde bulunduğumuz dünyayı tarif ediyor...
Ve biz tehlikenin çanları dedikçe birileri de yalnızlığın şarkısını söylemeye devam ediyor...