Yalnız yolculuğumuz

ABD’nin sözde ‘Ermeni soykırımı’ iftirasıyla siyasi intikamlarına karşılık kendi tarihlerindeki katliamları yazacağımızı belirtmiştik...
Amerikalı tarihçi Prof. Justin McCarthy, ‘1915: Van’da Ermeni İsyanı’ adlı kitabında olayların gerçek yüzünü belgeleriyle gösteriyor...
Ve diyor ki:
- Müslüman sivillerin içinde bulunduğu ilk büyük katliam, savaşın başladığı dönemde Ruslar Dir-Başkale ve Saray bölgelerini işgal ettiğinde gerçekleşti.
- Dir, Başkale ve Saray şehirlerindeki işgal edilen köylerde kadınlara toplu tecavüzler, yağma ve cinayetler vuku buldu.
- Bu şehirlerde yaşananlar, diğer bölgelerde arkadan gelecek olayların habercisiydi.
- Önce memurlar, askerler ve jandarmalar öldürüldü.
- Bunu hırsızlık ve gasp izledi.
*
Prof. McCarthy devam ediyor:
- Müslümanlara sakladıkları malları haraç olarak vermesi karşılığında canlarını bağışlama sözü verildi, ancak bu sözler nadiren tutuldu.
- Savaşacak yaşta olan erkekler öldürüldü.
- Kadınlara tecavüz edildi.
- Saray’daki Müslümanlar camiye toplandı ve cami yakıldı.
- Kurtulanlar tarafından verilen rakamlar sağlıklı olmasa da yaşanan vahşeti göstermek açısından önemlidir.
*
‘Ölüm ve Sürgün’ adlı kitabı üzerine kendisiyle yaptığım televizyon programında, 19. yüzyılda Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslümanın öldürülmesi ve tehcir edilmesi hakkında konuştuğumuzda demişti ki:
- Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmiyorum...
- Ermenilerin öldürüldüğünü kabul ediyorum ama çok daha fazla Türk ve Osmanlı öldürülmüştür...
- Bunu da eserlerimde belgeler ışığında ispatladım...
- Kısacası, 1915 her iki millet için de acılı bir dönem olmuştur...
*
Rus İmparatorluğu’nun yayılmacı siyasetinin tarihi ve Balkanlar’da yeni ulusların tarih sahnesine çıkışlarının, geleneksel olarak Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan Hıristiyan ulusların bakış açısından anlatıldığını vurgulayan Prof. McCarthy diyordu ki:
- ‘Ölüm ve Sürgün’, bu gelişmeleri ilk defa olarak emperyalizmin, milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların kurbanı olan Türklerin ve öteki Müslümanların bakış açısından dile getiriyor.
- ‘Ölüm ve Sürgün’, Ortadoğu ve Balkan halklarının tarihine bakışımızı kökten bir değişikliğe uğratıyor ve bugün de devam etmekte olan çatışmaların daha iyi anlaşılmasını mümkün kılacak perspektifler sunuyor.
*
Bu görüşlerinden ve eserlerinden dolayı Amerika’da hakkında soruşturmalar açılmıştı ve Ermeni diyasporası, aleyhinde olağanüstü kampanyalar yapmıştı...
Aklıma 1982 yılında Müslüman olduktan sonra Yahudi soykırımı olmadığı görüşünü benimsediği için Fransa’da yıllardır “yok sayılan”, ancak İslam coğrafyasında oldukça sevilen ve 99 yaşında ölen ünlü Fransız filozof Roger Garaudy’nin bir eseri geldi...
Kitabın adı, ‘Hatıralar-Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum’...
*
Güçlü olanın kural koyduğu acımasız bir dünyada yaşıyoruz.
Ve bin yıldan beri yalnız yürüyoruz...
Oysa Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk icraatı olan toprakları genişletmek için 1830 yılında çıkardığı “Kızılderili tehcir yasası” ile tüm yerlileri kendi topraklarından çıkartıyor...
Tarihi belgelere göre 70 milyon Kızılderili katlederek...
Bu, katliamlarının sadece başlangıcı...
............................................................
- Devamı cumartesi günkü yazımızda...
Yalnız yolculuğumuz
ABD’nin sözde ‘Ermeni soykırımı’ iftirasıyla siyasi intikamlarına karşılık kendi tarihlerindeki katliamları yazacağımızı belirtmiştik...
Amerikalı tarihçi Prof. Justin McCarthy, ‘1915: Van’da Ermeni İsyanı’ adlı kitabında olayların gerçek yüzünü belgeleriyle gösteriyor...
Ve diyor ki:
- Müslüman sivillerin içinde bulunduğu ilk büyük katliam, savaşın başladığı dönemde Ruslar Dir-Başkale ve Saray bölgelerini işgal ettiğinde gerçekleşti.
- Dir, Başkale ve Saray şehirlerindeki işgal edilen köylerde kadınlara toplu tecavüzler, yağma ve cinayetler vuku buldu.
- Bu şehirlerde yaşananlar, diğer bölgelerde arkadan gelecek olayların habercisiydi.
- Önce memurlar, askerler ve jandarmalar öldürüldü.
- Bunu hırsızlık ve gasp izledi.
*
Prof. McCarthy devam ediyor:
- Müslümanlara sakladıkları malları haraç olarak vermesi karşılığında canlarını bağışlama sözü verildi, ancak bu sözler nadiren tutuldu.
- Savaşacak yaşta olan erkekler öldürüldü.
- Kadınlara tecavüz edildi.
- Saray’daki Müslümanlar camiye toplandı ve cami yakıldı.
- Kurtulanlar tarafından verilen rakamlar sağlıklı olmasa da yaşanan vahşeti göstermek açısından önemlidir.
*
‘Ölüm ve Sürgün’ adlı kitabı üzerine kendisiyle yaptığım televizyon programında, 19. yüzyılda Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslümanın öldürülmesi ve tehcir edilmesi hakkında konuştuğumuzda demişti ki:
- Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmiyorum...
- Ermenilerin öldürüldüğünü kabul ediyorum ama çok daha fazla Türk ve Osmanlı öldürülmüştür...
- Bunu da eserlerimde belgeler ışığında ispatladım...
- Kısacası, 1915 her iki millet için de acılı bir dönem olmuştur...
*
Rus İmparatorluğu’nun yayılmacı siyasetinin tarihi ve Balkanlar’da yeni ulusların tarih sahnesine çıkışlarının, geleneksel olarak Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan Hıristiyan ulusların bakış açısından anlatıldığını vurgulayan Prof. McCarthy diyordu ki:
- ‘Ölüm ve Sürgün’, bu gelişmeleri ilk defa olarak emperyalizmin, milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların kurbanı olan Türklerin ve öteki Müslümanların bakış açısından dile getiriyor.
- ‘Ölüm ve Sürgün’, Ortadoğu ve Balkan halklarının tarihine bakışımızı kökten bir değişikliğe uğratıyor ve bugün de devam etmekte olan çatışmaların daha iyi anlaşılmasını mümkün kılacak perspektifler sunuyor.
*
Bu görüşlerinden ve eserlerinden dolayı Amerika’da hakkında soruşturmalar açılmıştı ve Ermeni diyasporası, aleyhinde olağanüstü kampanyalar yapmıştı...
Aklıma 1982 yılında Müslüman olduktan sonra Yahudi soykırımı olmadığı görüşünü benimsediği için Fransa’da yıllardır “yok sayılan”, ancak İslam coğrafyasında oldukça sevilen ve 99 yaşında ölen ünlü Fransız filozof Roger Garaudy’nin bir eseri geldi...
Kitabın adı, ‘Hatıralar-Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum’...
*
Güçlü olanın kural koyduğu acımasız bir dünyada yaşıyoruz.
Ve bin yıldan beri yalnız yürüyoruz...
Oysa Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk icraatı olan toprakları genişletmek için 1830 yılında çıkardığı “Kızılderili tehcir yasası” ile tüm yerlileri kendi topraklarından çıkartıyor...
Tarihi belgelere göre 70 milyon Kızılderili katlederek...
Bu, katliamlarının sadece başlangıcı...
............................................................
- Devamı cumartesi günkü yazımızda...