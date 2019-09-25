Uyanıyor muyuz?

PAZARTESİ günkü ‘Bir Yol Hikâyesi’ başlıklı yazımızda 2050 yılında iklim krizi yüzünden insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının 200 milyona ulaşabileceğinden, uzmanların bu durumun gittikçe yönetilebilir olmaktan çıktığını söylediğinden ve BM’nin İklim Eylem Zirvesi öncesi açıkladığı raporlara göre iklim eylemsizliğinin devam etmesi halinde insani yardım krizlerinin gün geçtikçe derinleşebileceğinden söz etmiştik...
“Küresel güçler bu tehlikeli gidişe ‘dur’ diyebilecekler mi” sorusunu da gündeme getirmiş ve BM’de yapılacak olan İklim Eylem Zirvesi’nde hangi kararların alınacağından bahsetmiştik...
*
Ve zirvede beklenilen gerçekleşiyor gibi...
Dünyanın hemen her ülkesinde yapılan eylemleri, ülkelerin liderlerinin de oldukça ciddiye aldıklarını anlıyoruz...
BM’nin 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurması da bu ciddiye alınışın ilk somut göstergesi...
ABD Başkanı Donald Trump’ın hiç beklenmediği halde İklim Zirvesi’nin yapıldığı BM Genel Kurulu salonuna gelişi de herkesi şaşırtmaya yetmiş...
Çünkü bugüne kadar ABD bu konuda katı bir tutum izliyor ve ortak kararlara pek katılmak istemiyordu...
Özellikle de Trump küresel ısınmayı daima inkâr ediyordu...
*
“Sanayileşmiş ülkeler küresel ısınmanın ana sebebidir” diyerek gelişmekte olan ülkelerin de mağdurları olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı Merkel diyor ki:
- İklim değişiminin ve dünyanın ısınmasının nedeni insanlardır.
- Bilim insanlarının tavsiyelerine
uyulması lazım.
- İklim değişikliğiyle küresel olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor...
*
Merkel’in ölçünün küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması olduğunu belirterek, sanayileşmiş ülkelerin dünyanın ısınmasını durdurmaya yönelik çözümlerin bulunması için yenilikçi teknolojiler geliştirmesi gerektiğini söylemesi ve tüm ülkelerin bütçe ayırmalarını istemesi zirvenin tartışılan en önemli başlığı...
2014’e göre iklimin korunması için ayrılacak paranın 2 milyar Euro’dan 4 milyar Euro’ya yükseltileceğini belirten Merkel, 1.5 milyar Euro’yu da Yeşil İklim Fonu’na yatıracaklarını söyledikten sonra, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu gençlerin konuştuklarına değinerek demiş ki:
- Gençlerin “Uyanın!” çağrısını duyduk.
*
Kısacası, 66 ülke ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehrin sera gazı emisyonunu 2050’ye kadar sıfıra indirme taahhüdünü vermesi önemli bir gelişme...
Tabii ki verilen sözlerin ne kadar tutulacağı da ayrı bir takip konusu...
Dünya Bankası’nın yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıklaması, bize göre güzel bir ayrıntı ama yine de bu tedbirlerin yetmeyeceğini söylüyoruz...
Çünkü BM raporlarına göre birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verilen sözlerin gereği olarak küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1.5 derecenin altında tutması yetmiyor.
Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030’a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050’ye kadar sıfıra indirilmesi gerektiğini belirten uzmanların dünyanın değil, üstünde yaşayanların uyanması gerektiğini ısrarla hatırlatıyor oluşları gelinen noktanın önemini anlatmaya yetiyor...
*
Peki bizler ne kadar uyanmışız?
............................................................
- Cumartesi günkü yazımızda...
Uyanıyor muyuz?
PAZARTESİ günkü ‘Bir Yol Hikâyesi’ başlıklı yazımızda 2050 yılında iklim krizi yüzünden insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının 200 milyona ulaşabileceğinden, uzmanların bu durumun gittikçe yönetilebilir olmaktan çıktığını söylediğinden ve BM’nin İklim Eylem Zirvesi öncesi açıkladığı raporlara göre iklim eylemsizliğinin devam etmesi halinde insani yardım krizlerinin gün geçtikçe derinleşebileceğinden söz etmiştik...
“Küresel güçler bu tehlikeli gidişe ‘dur’ diyebilecekler mi” sorusunu da gündeme getirmiş ve BM’de yapılacak olan İklim Eylem Zirvesi’nde hangi kararların alınacağından bahsetmiştik...
*
Ve zirvede beklenilen gerçekleşiyor gibi...
Dünyanın hemen her ülkesinde yapılan eylemleri, ülkelerin liderlerinin de oldukça ciddiye aldıklarını anlıyoruz...
BM’nin 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurması da bu ciddiye alınışın ilk somut göstergesi...
ABD Başkanı Donald Trump’ın hiç beklenmediği halde İklim Zirvesi’nin yapıldığı BM Genel Kurulu salonuna gelişi de herkesi şaşırtmaya yetmiş...
Çünkü bugüne kadar ABD bu konuda katı bir tutum izliyor ve ortak kararlara pek katılmak istemiyordu...
Özellikle de Trump küresel ısınmayı daima inkâr ediyordu...
*
“Sanayileşmiş ülkeler küresel ısınmanın ana sebebidir” diyerek gelişmekte olan ülkelerin de mağdurları olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı Merkel diyor ki:
- İklim değişiminin ve dünyanın ısınmasının nedeni insanlardır.
- Bilim insanlarının tavsiyelerine
uyulması lazım.
- İklim değişikliğiyle küresel olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor...
*
Merkel’in ölçünün küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması olduğunu belirterek, sanayileşmiş ülkelerin dünyanın ısınmasını durdurmaya yönelik çözümlerin bulunması için yenilikçi teknolojiler geliştirmesi gerektiğini söylemesi ve tüm ülkelerin bütçe ayırmalarını istemesi zirvenin tartışılan en önemli başlığı...
2014’e göre iklimin korunması için ayrılacak paranın 2 milyar Euro’dan 4 milyar Euro’ya yükseltileceğini belirten Merkel, 1.5 milyar Euro’yu da Yeşil İklim Fonu’na yatıracaklarını söyledikten sonra, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu gençlerin konuştuklarına değinerek demiş ki:
- Gençlerin “Uyanın!” çağrısını duyduk.
*
Kısacası, 66 ülke ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehrin sera gazı emisyonunu 2050’ye kadar sıfıra indirme taahhüdünü vermesi önemli bir gelişme...
Tabii ki verilen sözlerin ne kadar tutulacağı da ayrı bir takip konusu...
Dünya Bankası’nın yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıklaması, bize göre güzel bir ayrıntı ama yine de bu tedbirlerin yetmeyeceğini söylüyoruz...
Çünkü BM raporlarına göre birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verilen sözlerin gereği olarak küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1.5 derecenin altında tutması yetmiyor.
Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030’a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050’ye kadar sıfıra indirilmesi gerektiğini belirten uzmanların dünyanın değil, üstünde yaşayanların uyanması gerektiğini ısrarla hatırlatıyor oluşları gelinen noktanın önemini anlatmaya yetiyor...
*
Peki bizler ne kadar uyanmışız?
............................................................
- Cumartesi günkü yazımızda...