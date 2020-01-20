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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Tıp fabrikaları II

20 Ocak 2020

PROF. Dr. Mendelsohn yıllar önce Amerika’da aykırı bir duruş sergileyerek demişti ki:

- Artık modern tıbba inanmıyorum!

*

‘Aykırı Bir Doktorun İtirafları’ kitabıyla sağlık sektöründe bilmediklerimizi anlatan Dr. Mendelsohn perde arkasında yaşananları şöyle özetliyordu:

- Artık başka şeye inanıyorum: Bütün o süper teknolojiye rağmen ve size kendinizi Ay’a ayak basacak bir astronotmuşsunuz gibi hissettiren o seçkinci başucu ithamına rağmen, sağlığınıza yöneltilen en büyük tehdidin modern tıp anlayışına sahip doktorunuzdan geldiğine inanıyorum.

*

Modern tıp uygulamalarının yüzde doksanından fazlası yeryüzünden silinecek olsa bundan insanların sağlığının derhal ve olumlu yönde etkileneceğine inandığını söyleyen Dr. Mendelsohn:

- Doktorların, hastanelerin ve ekipmanların yüzde doksanından fazlasının ortadan kalkmasında insan sağlığı açısından büyük fayda olduğuna inanıyorum...

*

Dr. Mendelsohn’un bu itirafları dünyanın hemen her yerinde büyük yankı uyandırdı ama ülkelerini yöneten yetkililerin hiçbiri bu akışı bozmuyor...

Neden?

Bilinmiyor...

Modern tıp fabrikaları para kazanmaya devam ediyor...

Ve sayısız eczane ve ilaç satan dükkân...

Amerika’da süpermarketlerde bile ilaç satılıyor...

*

Dünyada sayısız tıp kongreleri yapılıyor.

Bu aykırı tıp adamların sesleri kısılıyor.

‘Cleveland’ın Müthiş Tıp Fabrikası’ adlı makalede Cleveland Kliniği’ne önceki yıl elde ettiği ‘başarılar’ dolayısıyla övgüler düzüldüğünü belirten Dr. Mendelsohn, başarının kriteri olarak şu rakamların yayınlandığına dikkat çekiyor:

- 2 bin 980 açık kalp ameliyatı.

- 1.3 milyon laboratuvar testi.

- 73 bin 320 EKG çekimi.

- 7 bin 770 tüm vücut röntgen taraması.

- 210 bin 378 adet radyolojik çalışma.

- 24 bin 368 cerrahi işlem.

*

Peki, Dr. Mendelsohn’un verdiği rakamlardan elde edilen gelir nedir?

Uzmanlara göre en az birkaç milyar dolar...

İşte bu yüzden tıp fabrikaları deniyor...

*

Dr. Mendelsohn’un açıklamaları elbette bu kadar değil.           

Modern tıp ile alternatif tıp arasındaki farklılıklar, işlenen cinayetler, ilaç ve sağlık sektöründe dönen gizli dolapları da açıklıyor Dr. Mendelsohn.

Çarşamba günkü yazımızda.

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