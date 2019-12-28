Teolojik ikilemler

Günlerden beri Kanal İstanbul projesi konuşuluyor, yazılıp çiziliyor...
Kamuoyu önünde sert tartışmalar yaşanıyor...
Milletin aklını terörize etmekte ustayız.
Her konuda böyleyiz.
Tarımda, sanatta, medyada, sağlıkta, sporda, eğitimde ve siyasette...
Siyasi teolojinin labirentlerinde kalabalıklar doğruyu bulmaya çalışıyor veya bir çıkış yolu...
*
Taraftarlık ruhumuza işlemiş...
Kimin ne dediğini anlayıp dinlemeden, bir bakıyoruz toplum kırk parçaya bölünmüş...
Kimin neye inandığıyla daha çok ilgiliyiz, neyin doğru olduğuyla değil.
Bilimsel bir ortamda tartışmak yerine her kafadan farklı bir kâbus senaryosu piyasaya sürülüyor.
*
Boğaz’a yapılan üç köprü...
Marmaray...
Avrasya Tüneli...
Havaalanı...
1915 Çanakkale Köprüsü...
Osmangazi Köprüsü...
Duble yollar...
Ovit Dağı Tüneli...
Limanlar...
Kentsel dönüşüm...
Stadyum...
Toplu konut...
Nükleer santral...
Kültür merkezi vs...
Bu projeler yapılmaya başlandığında muhalif koro karşı çıkıyor ve yapıldıktan sonra da bizlerden daha fazla kendileri kullanıyor...
Kısacası, ne yapılıyorsa sürekli bir karşıtlık stratejisiyle siyasal demokrasi tehdit ediliyor...
Ve bu ülkenin muhalif siyaseti gerilimden besleniyor.
*
Menderes Vatan Caddesi’ni yaptırdığında “Uçak mı inecek” diye dalga geçiyorlardı, şimdi görüyoruz ki yetmiyor bile...
Demirel, Özal baraj ve köprüleri yaptırırken de durum aynı idi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemi de aynı talihsizliği yaşıyor...
Ve bundan sonra kim gelirse gelsin hep aynı saldırılara maruz kalacak...
Çünkü neyin doğru olduğuyla ilgili değiliz...
*
Konuşuyor, yazıyor ve çiziyoruz...
Üç gün sonra herkes yazdığını, konuştuğunu ve çizdiklerini unutuyor.
Günlük yaşıyoruz, konuşuyoruz ve düşünüyoruz...
*
Hayatını sırtında yaşamaya çalışan büyük kalabalıkların yaralı yaşamlarına dönüp bakmak lazım.
Herkes amacı olan bir hayatı yaşamak istiyor.
Eşyaların sembolik anlamlarına sığınmış, markaların statü ve itibar ilişkisine bağımlılıkları artan kesimler bunu anlayamaz...
Büyük kalabalıkları her konuda terörize etmenin kimseye bir faydası yok.
Muhalif siyasete de...
Siyasi teolojik ikilemlerinden artık vazgeçmek gerekiyor...
Teolojik ikilemler
Günlerden beri Kanal İstanbul projesi konuşuluyor, yazılıp çiziliyor...
Kamuoyu önünde sert tartışmalar yaşanıyor...
Milletin aklını terörize etmekte ustayız.
Her konuda böyleyiz.
Tarımda, sanatta, medyada, sağlıkta, sporda, eğitimde ve siyasette...
Siyasi teolojinin labirentlerinde kalabalıklar doğruyu bulmaya çalışıyor veya bir çıkış yolu...
*
Taraftarlık ruhumuza işlemiş...
Kimin ne dediğini anlayıp dinlemeden, bir bakıyoruz toplum kırk parçaya bölünmüş...
Kimin neye inandığıyla daha çok ilgiliyiz, neyin doğru olduğuyla değil.
Bilimsel bir ortamda tartışmak yerine her kafadan farklı bir kâbus senaryosu piyasaya sürülüyor.
*
Boğaz’a yapılan üç köprü...
Marmaray...
Avrasya Tüneli...
Havaalanı...
1915 Çanakkale Köprüsü...
Osmangazi Köprüsü...
Duble yollar...
Ovit Dağı Tüneli...
Limanlar...
Kentsel dönüşüm...
Stadyum...
Toplu konut...
Nükleer santral...
Kültür merkezi vs...
Bu projeler yapılmaya başlandığında muhalif koro karşı çıkıyor ve yapıldıktan sonra da bizlerden daha fazla kendileri kullanıyor...
Kısacası, ne yapılıyorsa sürekli bir karşıtlık stratejisiyle siyasal demokrasi tehdit ediliyor...
Ve bu ülkenin muhalif siyaseti gerilimden besleniyor.
*
Menderes Vatan Caddesi’ni yaptırdığında “Uçak mı inecek” diye dalga geçiyorlardı, şimdi görüyoruz ki yetmiyor bile...
Demirel, Özal baraj ve köprüleri yaptırırken de durum aynı idi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemi de aynı talihsizliği yaşıyor...
Ve bundan sonra kim gelirse gelsin hep aynı saldırılara maruz kalacak...
Çünkü neyin doğru olduğuyla ilgili değiliz...
*
Konuşuyor, yazıyor ve çiziyoruz...
Üç gün sonra herkes yazdığını, konuştuğunu ve çizdiklerini unutuyor.
Günlük yaşıyoruz, konuşuyoruz ve düşünüyoruz...
*
Hayatını sırtında yaşamaya çalışan büyük kalabalıkların yaralı yaşamlarına dönüp bakmak lazım.
Herkes amacı olan bir hayatı yaşamak istiyor.
Eşyaların sembolik anlamlarına sığınmış, markaların statü ve itibar ilişkisine bağımlılıkları artan kesimler bunu anlayamaz...
Büyük kalabalıkları her konuda terörize etmenin kimseye bir faydası yok.
Muhalif siyasete de...
Siyasi teolojik ikilemlerinden artık vazgeçmek gerekiyor...