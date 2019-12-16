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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Tasarlanan oyunlar

16 Aralık 2019

ABD Senatosu “sözde Ermeni soykırımı” tasarısını kabul etmiş.

Geçen ay Temsilciler Meclisi’nden de geçen tasarı, Başkan Trump’a gönderilecek imiş.

Ve diyoruz ki tasarlanan oyunlardan biri olan tasarı, Türkiye’ye karşı tehdit amaçlı Beyaz Saray’da bekletilecek...

Nereye kadar bekleyecek göreceğiz...

*

Bize “soykırım” iftirasını atarak Türkiye’yi istediği yöne çevirmeyi hedefleyen ABD, her gün yeni bir senaryo yazıyor...

Lakin dönüp de kendi kanlı tarihinin sayfalarına hiç bakmıyor...

Kendi tarihinden bazı dönemlerin vahşetini anlatan iki dizi var Netflix’te...

Biri ‘Lanet’, yani ‘Damnation’...

Diğeri ise ‘Sınır’, yani ‘Frontier’...

*

Ve her iki diziyi de yine ABD’li yapımcılar çekmiş...

ABD yönetimi sadece iki diziyi oturup izlese, bizlere “soykırım” iftirasını atmaya utanır...

300 yıllık tarihindeki vahşi olayları ayrıntılarıyla yazmaya kalkışsak ansiklopedi olacak kadar vahşet, katliam ve soykırım var...

*

Biz yıllardan beri film ve dizileriyle ABD’nin sevimli yüzüyle tanışmışız...

1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ambargo kararıyla...

60, 71, 80 ve 15 Temmuz askeri darbelerindeki parmak izleriyle karşılaştıkça...

Ve Kuzey Irak’ta askerlerimize çuval geçirildiği gün, bu ülkenin halkı ABD’nin gerçek yüzünü görmeye başladı...

*

Resmi tarih kitaplarımızda bunlar hiç yazmıyordu...

Bize taş, cilalı devirleri ve sürüngen hayvanları anlattılar...

ABD’yi de hayaller ülkesi diye...

Ve özgürlükler...

*

Her iki diziyi izleyenler petrol, kömür, altın benzeri madenler ve kürk için çıkan savaşları, cinayetleri ve katliamları gördüğünde gerçek soykırımın nasıl yapıldığını görecek...

Çiftçilerin arazilerine, çiftliklerine bankerlerin ve bankaların nasıl el koyduklarını...

Ve petrol tüccarlarının kiralık katillerle halkı öldürterek nasıl rant sağladıklarını da...

Bize kovboyların hikâyeleri hep gösterildi...

Oysa, orada bile yüzlerce insan öldürülüyordu...

*

Üç yüz yıllık tarihlerindeki birtakım soykırım notlarını belgeleriyle çarşamba yazımızda paylaşacağım...

 

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