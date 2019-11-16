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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Suç öyküleri

16 Kasım 2019

DENGE gibi görünen dengesizliklerin zirvelerindeyiz.Küresel ekonomi diye başlayan ve tüm yoksul ülkelerin insanlarına umut olan ekonomide gün geçtikçe güçlünün daha çok kazandığına, güçsüzün ise sürekli kaybettiğine şahit oluyoruz.

Ve umutsuz insanların sayısı büyük bir kalabalığa dönüşüyor...

Herkes sanki bir uçurumun kenarında yürüyor.

Pamuk ipliğine bağlı yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu günü kurtarmaya çalışıyor dünyanın hemen her ülkesinde...

*

Küresel ekonomi diye başlayan şarkının son durağı ise yoksulluğun gittikçe artması...

Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinde yanardağ gibi büyük bir kalabalığın öfkesi birikiyor...

Ve bu ülkelerin hemen hepsinde işsizlik, yoksulluk gittikçe artıyor...

Küresel güçler bu yanardağı soğutacaklarına daha da alevlendiriyor...

*

Eskiden Hindistan, Afrika, Asya ve Ortadoğu’daki yoksul kesim, dünyanın hemen her yerinde kendilerinin yaşadığı gibi bir hayatın olduğuna inanıyordu...

Yeni dünyanın küresel iletişim araçları bu inancı bir günde yok etti...

Ve haliyle kimse içinde bulunduğu yoksulluğu kabul etmediği gibi her geçen gün isyan ediyor...

Ve milyarlarca telefon ve bilgisayardan, kontrol dışı sosyal medya ya da internet sitelerinden lüks içinde yaşayan bir başka büyük kalabalığın gündelik hayatını izliyor, takip ediyor...

İşte bu durum her geçen gün öfke dağına birilerini daha çıkarıyor...

*

Küresel ekonomi mutluluk yerine mutsuzluğu bir rüzgâr gibi ekiyor ve haliyle fırtına biçiliyor dünyanın birçok ülkesinde...

Her gün binlerce suç öyküsünün haberlerini izliyor, okuyor ve duyuyoruz...

İyilerin azaldığı, kötülerin arttığı bir yere doğru gidiyoruz...

Cezaevleri, karakollar, güvenlik güçleri, adliyeler yetersizleşiyor.

Ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor...

*

Rusya Devlet Başkanı Putin, Brezilya’daki iş forumunda dünyanın yoksul ülkelerini bekleyen tehlikeye dikkat çekerek demiş ki:

- Siyasi amaçlı tek taraflı yaptırımlar ve haksız rekabet yöntemleri küresel ekonomiyi kötü etkiliyor...

*

Ve küresel ekonomiyi bekleyen büyük resmi şöyle özetlemiş:

- 2018 başlarından bu yana küresel ekonominin büyüme hızı aralıksız düşüyor. IMF’nin tahminlerine göre bu yıl son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düşecek.

*

Suç öykülerinin gittikçe artış göstermesi dünya için iyi bir durak değil...

Büyük kalabalıkların, yani hayata tutunamayanların sayısı arttıkça içsavaşlar ve isyanlar yüzünden büyük göçler tetikleniyor...

Kısacası, diyoruz ki bir ülkenin huzuru yaşayanların mutluluğuna endekslidir...

O büyük kalabalık mutlu olmadıkça küresel ekonomi de iflas edecektir bir gün...

 

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