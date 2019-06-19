‘İnsanlar kandırılmak istiyor’ diyor Charles Bukowski...
Ve sanki yaşarken sonraki günlerde yaşayacak olan milyarlarca insanın da yaşamını özetlemiş.
Diyor ki Bukowski:
Gerçeklikten, yaşamaktan korkuyorlar çünkü.
Bu yüzden hep televizyon izleyip fal baktırıyorlar.
Onlara yalan söylerseniz sizi severler, en çok sizi severler.
Gerçekleri hatırlatırsanız sizden uzaklaşırlar, bazen nefret bile ederler.
*
“İnsan insanın kurdudur” denilen günlerden geçiyoruz.
Herkes bir yerlerde birilerini yalanlarla kandırabilmenin peşinde...
Ve sürekli sonraki günlerini düşünüp planlar yapıyor.
*
Herkes farklı bir hesap veya kitapların içinde...
Birilerinin düşeceği, birilerinin yükseleceği gizli planların telaşında günler tüketiliyor.
Ve sanki sonraki günler yükselen hiç düşmeyecekmiş gibi...
*
Adil olunmadıkça hiçbir şey düzelmiyor, düzelmeyecek de.
Hayat yolculuğunun yol haritalarındaki pusula kişisel menfaati gösterdiği müddetçe...
Ve sonraki günler uğruna ayrıcalık peşinde koşarken insanların haklarını çiğnedikçe...
*
Adil olan dengelidir, merhametlidir, bağımsızdır...
Dünya bugün tüm sıkıntılarını adil olmayan bir gelir dağılımı yüzünden yaşıyor...
Ve sonraki günlerin hesapları uğruna savaşlarda milyonlarca insan öldürülüyor...
*
İkiyüzlü dünyanın bir yarısını güneş aydınlatırken diğer yarısı karanlıkta.
Ne kadar da yanınızda, uzağınızda yaşayan ikiyüzlü insanlara benziyor.
Ve sonraki günler düşünülerek bir yüzünü aydınlıkta, bilmediğimiz kaç yüzünü karanlıkta dolaştırıyor.
*
Birileri suçluyor, birileri suçlara gerekçeler uyduruyor...
Kimler itiyor, kimler tutmuyor ve kimler kaldırmıyor belli değil.
Ve sonraki günlere kavuşacakmış gibi herkes uzun bir yolculuk hesabı yapıyor...
*
Dünya kıyamet günlerine doğru alabildiğine dönüp duruyor.
Herkes farkında olmadan hayat yolculuklarında tükeniyor.
Ve “bazıları seçimlerinin, bazıları da seçemediklerinin” bedelini ödüyor.
*
Açgözlü dünyanın açgözlü çocukları her geçen gün büyüyor...
Kimse durup bir gün kendi defterini açıp ağlamıyor.
Ve sonraki günlere dair açgözlü hayallerin ihanetleri yazılıyor.
*
Kısacası, herkes yarınlar için koşturuyor.
Rahmetli Tarık Buğra’nın sözü aklımıza düşüyor yine:
Yarın diye bir şey yoktur.
Ve herkes için bugün vardır...
Yarınlar hepimiz için meçhuldür...
Sonraki günler
‘İnsanlar kandırılmak istiyor’ diyor Charles Bukowski...
Ve sanki yaşarken sonraki günlerde yaşayacak olan milyarlarca insanın da yaşamını özetlemiş.
Diyor ki Bukowski:
Gerçeklikten, yaşamaktan korkuyorlar çünkü.
Bu yüzden hep televizyon izleyip fal baktırıyorlar.
Onlara yalan söylerseniz sizi severler, en çok sizi severler.
Gerçekleri hatırlatırsanız sizden uzaklaşırlar, bazen nefret bile ederler.
*
“İnsan insanın kurdudur” denilen günlerden geçiyoruz.
Herkes bir yerlerde birilerini yalanlarla kandırabilmenin peşinde...
Ve sürekli sonraki günlerini düşünüp planlar yapıyor.
*
Herkes farklı bir hesap veya kitapların içinde...
Birilerinin düşeceği, birilerinin yükseleceği gizli planların telaşında günler tüketiliyor.
Ve sanki sonraki günler yükselen hiç düşmeyecekmiş gibi...
*
Adil olunmadıkça hiçbir şey düzelmiyor, düzelmeyecek de.
Hayat yolculuğunun yol haritalarındaki pusula kişisel menfaati gösterdiği müddetçe...
Ve sonraki günler uğruna ayrıcalık peşinde koşarken insanların haklarını çiğnedikçe...
*
Adil olan dengelidir, merhametlidir, bağımsızdır...
Dünya bugün tüm sıkıntılarını adil olmayan bir gelir dağılımı yüzünden yaşıyor...
Ve sonraki günlerin hesapları uğruna savaşlarda milyonlarca insan öldürülüyor...
*
İkiyüzlü dünyanın bir yarısını güneş aydınlatırken diğer yarısı karanlıkta.
Ne kadar da yanınızda, uzağınızda yaşayan ikiyüzlü insanlara benziyor.
Ve sonraki günler düşünülerek bir yüzünü aydınlıkta, bilmediğimiz kaç yüzünü karanlıkta dolaştırıyor.
*
Birileri suçluyor, birileri suçlara gerekçeler uyduruyor...
Kimler itiyor, kimler tutmuyor ve kimler kaldırmıyor belli değil.
Ve sonraki günlere kavuşacakmış gibi herkes uzun bir yolculuk hesabı yapıyor...
*
Dünya kıyamet günlerine doğru alabildiğine dönüp duruyor.
Herkes farkında olmadan hayat yolculuklarında tükeniyor.
Ve “bazıları seçimlerinin, bazıları da seçemediklerinin” bedelini ödüyor.
*
Açgözlü dünyanın açgözlü çocukları her geçen gün büyüyor...
Kimse durup bir gün kendi defterini açıp ağlamıyor.
Ve sonraki günlere dair açgözlü hayallerin ihanetleri yazılıyor.
*
Kısacası, herkes yarınlar için koşturuyor.
Rahmetli Tarık Buğra’nın sözü aklımıza düşüyor yine:
Yarın diye bir şey yoktur.
Ve herkes için bugün vardır...
Yarınlar hepimiz için meçhuldür...