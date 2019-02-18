Rabarba siyaseti

Duyuyoruz ki Ankara’nın arka sokaklarında yeni siyasi defterler açılıyormuş.
Lakin sadece defterler yeni...
Ve duyuyoruz ki pusularda bekleyenler kalabalıklaşıyormuş.
Hesap kitap defterlerine adını yazdıranlar sessizce kuyruğa girmiş...
Kim olduklarına bakıyoruz.
Filmsiz kalan aktörler, yani bildiklerimiz...
Ve tanıdıklarımız...
Davanın neferleriydi güya...
Şimdi pusuda pusu siyaseti yapmaya çalışıyorlar...
Defterlerin etrafındaki isimlere bakıyoruz da...
Ya terk edenler ya da terk edilenler.
Pusuda birilerinin iktidardan düşmesi bekleniyor...
Şimdi de “yeni” bir dava etrafında toplanarak iktidar olmanın hayaliyle yaşanıyor...
Niye?
Neden?
Bulunmaz Hint kumaşı gibiler...
Ve sanki hep kendileri bu ülkeye hizmet etmek, yani bu millete hükmetmek zorunda...
Kişisel hırsın adı, ülke ve millete sevda başlığıyla fatura ediliyor.
Pusularda bekleyerek faturayı da millete ödetmek de şeytani bir tuzak.
Ve bu neyin kavgası?
Siyaset, var olmanın vazgeçilmez bir adresi mi?
Ki sürekli hesap kitap yapılıyor...
Niye 31 Mart sonrası?
Neden şimdi değil?
Hezimet bekleniyor pusularda.
Karaya vurmuş balıkların peşinde sürüklenmek yanlış.
Kim ne biliyorduysa siyasetin içinde iken yapacak, söyleyecekti...
Ki yapacaklarını yaptılar, söyleyeceklerini de söylediler...
Yeni, farklı kim ne yapacak ve ne söyleyecek?
Her hareket elbette yenidir ama her yeni de iyi hareket olmayabilir.
Siyasi kavgaların başlangıç tarihini bilmiyoruz...
Lakin siyasi ihanetlerle varılacak yerin adı, duvarlardır...
Dünyanın hemen her ülkesinde siyasi kavgalara şahit olmaktayız...
Bizde ise kişisel olmanın ötesine kimse geçemiyor...
Başarılarını pusu siyasetine borçlu olanlardan vazgeçmeyi beklemek hayal...
Biz pusu siyasetinin bitmesini beklerken iktidara giden yolda tuzak kurmanın hiç bitmeyeceğini anladık!
Bitmeyecek de...
Devlet dışı aktörlerin hesapları...
Ve illegal örgütlerin ihanetleri...
FETÖ, PKK gibi gün ışığına çıkanların yaptıklarını biliyoruz.
Lakin yeraltında notlar yazarak defterleriyle yeryüzüne çıkmayı bekleyenler de var.
Rıhtımlar ıslanmış bir defa...
Ve zemini kaygan.
Ayak oyunları,
Çarpışmalar,
Çatışmalar bitecek gibi değil...
Çünkü rabarba siyaseti birilerinin ruhuna işlemiş.
Rabarba siyaseti
Duyuyoruz ki Ankara’nın arka sokaklarında yeni siyasi defterler açılıyormuş.
Lakin sadece defterler yeni...
Ve duyuyoruz ki pusularda bekleyenler kalabalıklaşıyormuş.
Hesap kitap defterlerine adını yazdıranlar sessizce kuyruğa girmiş...
Kim olduklarına bakıyoruz.
Filmsiz kalan aktörler, yani bildiklerimiz...
Ve tanıdıklarımız...
Davanın neferleriydi güya...
Şimdi pusuda pusu siyaseti yapmaya çalışıyorlar...
Defterlerin etrafındaki isimlere bakıyoruz da...
Ya terk edenler ya da terk edilenler.
Pusuda birilerinin iktidardan düşmesi bekleniyor...
Şimdi de “yeni” bir dava etrafında toplanarak iktidar olmanın hayaliyle yaşanıyor...
Niye?
Neden?
Bulunmaz Hint kumaşı gibiler...
Ve sanki hep kendileri bu ülkeye hizmet etmek, yani bu millete hükmetmek zorunda...
Kişisel hırsın adı, ülke ve millete sevda başlığıyla fatura ediliyor.
Pusularda bekleyerek faturayı da millete ödetmek de şeytani bir tuzak.
Ve bu neyin kavgası?
Siyaset, var olmanın vazgeçilmez bir adresi mi?
Ki sürekli hesap kitap yapılıyor...
Niye 31 Mart sonrası?
Neden şimdi değil?
Hezimet bekleniyor pusularda.
Karaya vurmuş balıkların peşinde sürüklenmek yanlış.
Kim ne biliyorduysa siyasetin içinde iken yapacak, söyleyecekti...
Ki yapacaklarını yaptılar, söyleyeceklerini de söylediler...
Yeni, farklı kim ne yapacak ve ne söyleyecek?
Her hareket elbette yenidir ama her yeni de iyi hareket olmayabilir.
Siyasi kavgaların başlangıç tarihini bilmiyoruz...
Lakin siyasi ihanetlerle varılacak yerin adı, duvarlardır...
Dünyanın hemen her ülkesinde siyasi kavgalara şahit olmaktayız...
Bizde ise kişisel olmanın ötesine kimse geçemiyor...
Başarılarını pusu siyasetine borçlu olanlardan vazgeçmeyi beklemek hayal...
Biz pusu siyasetinin bitmesini beklerken iktidara giden yolda tuzak kurmanın hiç bitmeyeceğini anladık!
Bitmeyecek de...
Devlet dışı aktörlerin hesapları...
Ve illegal örgütlerin ihanetleri...
FETÖ, PKK gibi gün ışığına çıkanların yaptıklarını biliyoruz.
Lakin yeraltında notlar yazarak defterleriyle yeryüzüne çıkmayı bekleyenler de var.
Rıhtımlar ıslanmış bir defa...
Ve zemini kaygan.
Ayak oyunları,
Çarpışmalar,
Çatışmalar bitecek gibi değil...
Çünkü rabarba siyaseti birilerinin ruhuna işlemiş.