Perdenin arkası

ABD’nin 70 milyon Kızılderiliyi öldürdüğünü yazdığımızda ve birçok kesimden bilginin yanlış olabileceğine dair uyarılar aldığımızda kendilerine Roger Garaudy’nin 1977 yılında yazdığı ‘Medeniyetler Diyaloğu’ adlı eserini kaynak olarak gösterdik...
Garaudy diyor ki:
Batılılar 100 milyonu aşkın Amerika yerlisini öldürerek dünyada hiç görülmeyen bir soykırım yaptı...
Ve üç yüzyıl süren köle ticareti sırasında en az yüz milyon Afrikalıyı da öldürerek bir başka akıl almaz soykırımı gerçekleştirdiler.
Kızılderilileri kafatası avcısı, barbar, vahşi gösteren filmleriyle gerçekleri ne kadar çok çarpıttığını da anlıyoruz...
*
Köle ticareti sırasında 19. yüzyıla kadar toplam 34 milyon 500 bin Afrikalı ve Ortadoğulu kölenin öldüğünü belirten araştırmacılar, en büyük soykırımın Avrupalıların Amerika’yı fethinden sonra, yani 1492 tarihinden itibaren yaşandığını ve toplam 15 milyon Afrikalının köle olarak Amerika’ya gemilerle götürüldüğünü yazıyor...
*
ABD’nin iki yüz elli yıllık tarihinde yaşanan katliamlar sadece bunlardan ibaret değil...
İşte yıllara göre katliamlar...
1898’de Meksika’yı işgal etti, aynı yıl Küba’ya girdi.
1921 yılında Nikaragua’yı işgal ederek 300 kişiyi katletti.
1945’te ise Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasıyla 500 bin kişinin ölümüne neden oldu...
*
Ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdıran ABD, 200 bin kişiyi öldürdü...
1950-1953 yılları arasında Amerikan savaş uçakları tarafından üç yıl boyunca havadan bombalanan Kuzey Kore’de 4 milyona yakın insan öldü...
Yine 1950 yılında Guatemala işgalinde 200 bin sivil öldürüldü...
*
1953 yılında Rusya yanlısı İran Başbakanı Muhammed Musaddık’ı darbeyle devirip Şah Rıza Pehlevi’yi yeniden göreve getirdi...
Ve on binlerce İranlı öldürüldü...
1950-59 yılları arasında Küba’da 60 bin kişiyi ABD destekli Batista’nın birlikleri öldürdü...
1960 yılında Kongo’nun ilk bağımsız devlet başkanı olan Patrice Lumumba’yı ve yüz binlerce kişiyi öldüren Kongo diktatörü Joseph Mobutu’yu destekledi...
Araştırmacılara göre 3 milyon kişinin ölümünden tek sorumlu ABD’dir.
*
Ve Küba’da Fidel Castro’yu devirmek için CIA’in planladığı Domuzlar Körfezi Çıkarması’nda 294 kişi öldürüldü.
1965 ve 1966 yıllarında Endonezya’da seçilmiş hükümetin darbeyle devrilmesiyle başlayan olaylar ve sonrasında 500 bin ile 1 milyon arası köylü ve işçi öldürüldü...
Darbeci General Suharto, otuz yıllık otoriter yönetimi boyunca ABD’den aldığı askeri ve ekonomik yardımlarla Doğu Timor’u işgal ederek 180 bin kişiyi öldürdü.
*
1962-1975 yılları arasında Vietnam’da ABD ve müttefikleri 3 milyon sivili öldürdü...
Vietnam Savaşı’nda Amerika’nın sivil halk üzerinde kullandığı zehirli portakal gazının yaptığı soykırımdan da bahseden hiç yok...
Kısacası, her yıl Türkiye’yi soykırım iftiralarıyla köşeye sıkıştırmaya çalışan ABD yönetimi, üniversiteleri, aydınları, medyası hiç dönüp kendi tarihlerinin perde arkasına bakmıyor...
Ve kendi halkına bile yalan söylüyor...
............................................................
Pazartesi yazımızda devam edeceğiz...
Perdenin arkası
ABD’nin 70 milyon Kızılderiliyi öldürdüğünü yazdığımızda ve birçok kesimden bilginin yanlış olabileceğine dair uyarılar aldığımızda kendilerine Roger Garaudy’nin 1977 yılında yazdığı ‘Medeniyetler Diyaloğu’ adlı eserini kaynak olarak gösterdik...
Garaudy diyor ki:
Batılılar 100 milyonu aşkın Amerika yerlisini öldürerek dünyada hiç görülmeyen bir soykırım yaptı...
Ve üç yüzyıl süren köle ticareti sırasında en az yüz milyon Afrikalıyı da öldürerek bir başka akıl almaz soykırımı gerçekleştirdiler.
Kızılderilileri kafatası avcısı, barbar, vahşi gösteren filmleriyle gerçekleri ne kadar çok çarpıttığını da anlıyoruz...
*
Köle ticareti sırasında 19. yüzyıla kadar toplam 34 milyon 500 bin Afrikalı ve Ortadoğulu kölenin öldüğünü belirten araştırmacılar, en büyük soykırımın Avrupalıların Amerika’yı fethinden sonra, yani 1492 tarihinden itibaren yaşandığını ve toplam 15 milyon Afrikalının köle olarak Amerika’ya gemilerle götürüldüğünü yazıyor...
*
ABD’nin iki yüz elli yıllık tarihinde yaşanan katliamlar sadece bunlardan ibaret değil...
İşte yıllara göre katliamlar...
1898’de Meksika’yı işgal etti, aynı yıl Küba’ya girdi.
1921 yılında Nikaragua’yı işgal ederek 300 kişiyi katletti.
1945’te ise Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasıyla 500 bin kişinin ölümüne neden oldu...
*
Ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdıran ABD, 200 bin kişiyi öldürdü...
1950-1953 yılları arasında Amerikan savaş uçakları tarafından üç yıl boyunca havadan bombalanan Kuzey Kore’de 4 milyona yakın insan öldü...
Yine 1950 yılında Guatemala işgalinde 200 bin sivil öldürüldü...
*
1953 yılında Rusya yanlısı İran Başbakanı Muhammed Musaddık’ı darbeyle devirip Şah Rıza Pehlevi’yi yeniden göreve getirdi...
Ve on binlerce İranlı öldürüldü...
1950-59 yılları arasında Küba’da 60 bin kişiyi ABD destekli Batista’nın birlikleri öldürdü...
1960 yılında Kongo’nun ilk bağımsız devlet başkanı olan Patrice Lumumba’yı ve yüz binlerce kişiyi öldüren Kongo diktatörü Joseph Mobutu’yu destekledi...
Araştırmacılara göre 3 milyon kişinin ölümünden tek sorumlu ABD’dir.
*
Ve Küba’da Fidel Castro’yu devirmek için CIA’in planladığı Domuzlar Körfezi Çıkarması’nda 294 kişi öldürüldü.
1965 ve 1966 yıllarında Endonezya’da seçilmiş hükümetin darbeyle devrilmesiyle başlayan olaylar ve sonrasında 500 bin ile 1 milyon arası köylü ve işçi öldürüldü...
Darbeci General Suharto, otuz yıllık otoriter yönetimi boyunca ABD’den aldığı askeri ve ekonomik yardımlarla Doğu Timor’u işgal ederek 180 bin kişiyi öldürdü.
*
1962-1975 yılları arasında Vietnam’da ABD ve müttefikleri 3 milyon sivili öldürdü...
Vietnam Savaşı’nda Amerika’nın sivil halk üzerinde kullandığı zehirli portakal gazının yaptığı soykırımdan da bahseden hiç yok...
Kısacası, her yıl Türkiye’yi soykırım iftiralarıyla köşeye sıkıştırmaya çalışan ABD yönetimi, üniversiteleri, aydınları, medyası hiç dönüp kendi tarihlerinin perde arkasına bakmıyor...
Ve kendi halkına bile yalan söylüyor...
............................................................
Pazartesi yazımızda devam edeceğiz...