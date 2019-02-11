Trump, ticaretini korumak isterken dünyayı yeni bir felakete sürüklüyor.
Sınırlarına ekonomik duvarlar örüyor.
Göçmen politikalarını gittikçe sertleştiriyor...
Ve sıradışı stratejilerini hayata geçirmek istiyor.
Stratejistler soruyor:
Ticari paylaşım savaşları başlayacak mı?
Küreselleşmenin çanları çalınıyor...
Ve çokuluslu şirketlerin her ülkede aşırı güçlenmesiyle başlayan değişim süreci sona eriyor...
2011’den beri eve dönüş yolculuğunu tamamlayan fonlar ise artık yeni maceraya yelken açmak istemiyor...
Korumacı yaklaşımla yeni ticaret savaşlarının kapılarını aralayan Trump, Çin, Meksika ve Almanya’nın ticari rejim politikalarına bu yüzden sürekli saldırıyor...
Global sermaye tedirgin günler yaşıyor.
Stratejistler soruyor:
Globalizm bitti mi?
Güçsüzlerin gücüne gelince, ne oyun kurmaya ne de bozmaya asla yetmiyor...
Ve hepsi bir araya gelse dahi yapacakları pek bir şey yok.
Trump, bu ülkelerdeki ucuz işçilik ve imkânlardan faydalanan ABD’li şirketleri de eve dönmeye zorluyor...
Stratejistler soruyor:
ABD 1930’lu yıllara geri mi dönüyor?
Trump, gittikçe sertleşirken geçmişte yaptıklarını unutmuş gibi...
Oysa kendi şirketleri 2005 yılından bugüne kadar Çin’de yaklaşık 130 ticari markanın tescilini yaptırmış!
Çin’le yetinmeyen Trump, Rusya, Mısır, Brezilya, Yeni Zelanda, Meksika, Filipinler, Endonezya, Kanada, Körfez ve Avrupa ülkelerinde de sayısız marka tescilini yaptırmakla meşgul...
Hindistan’da parfüm ve çorba dahil toplam 500’e yakın farklı işkolunda marka tescillerini almış.
Şirketleri arasında Türkiye de var...
Stratejistler soruyor:
Trump ve şirketleri dünyayı ele geçirmek mi istiyor?
Kendine gelince global, başkalarına gelince eve dönüş çağrısı.
Çifte standartın zirvelerinde dolaşan Trump, paylaşım savaşlarının fitilini ateşliyor.
Çin’deki ABD’li yatırımcılara gelince, şartların daha cazip, yani yolgeçen hanı olmasını istiyor...
Stratejistler soruyor:
2019 yılı daha mı çok kötü geçecek?
Devletler iyiliklerde buluşamıyor bir türlü...
Varsa yoksa güç ve para oyunları peşinde.
Mezarlıklardan ibret bile alınmıyor!
Paylaşım savaşları
Trump, ticaretini korumak isterken dünyayı yeni bir felakete sürüklüyor.
Sınırlarına ekonomik duvarlar örüyor.
Göçmen politikalarını gittikçe sertleştiriyor...
Ve sıradışı stratejilerini hayata geçirmek istiyor.
Stratejistler soruyor:
Ticari paylaşım savaşları başlayacak mı?
Küreselleşmenin çanları çalınıyor...
Ve çokuluslu şirketlerin her ülkede aşırı güçlenmesiyle başlayan değişim süreci sona eriyor...
2011’den beri eve dönüş yolculuğunu tamamlayan fonlar ise artık yeni maceraya yelken açmak istemiyor...
Korumacı yaklaşımla yeni ticaret savaşlarının kapılarını aralayan Trump, Çin, Meksika ve Almanya’nın ticari rejim politikalarına bu yüzden sürekli saldırıyor...
Global sermaye tedirgin günler yaşıyor.
Stratejistler soruyor:
Globalizm bitti mi?
Güçsüzlerin gücüne gelince, ne oyun kurmaya ne de bozmaya asla yetmiyor...
Ve hepsi bir araya gelse dahi yapacakları pek bir şey yok.
Trump, bu ülkelerdeki ucuz işçilik ve imkânlardan faydalanan ABD’li şirketleri de eve dönmeye zorluyor...
Stratejistler soruyor:
ABD 1930’lu yıllara geri mi dönüyor?
Trump, gittikçe sertleşirken geçmişte yaptıklarını unutmuş gibi...
Oysa kendi şirketleri 2005 yılından bugüne kadar Çin’de yaklaşık 130 ticari markanın tescilini yaptırmış!
Çin’le yetinmeyen Trump, Rusya, Mısır, Brezilya, Yeni Zelanda, Meksika, Filipinler, Endonezya, Kanada, Körfez ve Avrupa ülkelerinde de sayısız marka tescilini yaptırmakla meşgul...
Hindistan’da parfüm ve çorba dahil toplam 500’e yakın farklı işkolunda marka tescillerini almış.
Şirketleri arasında Türkiye de var...
Stratejistler soruyor:
Trump ve şirketleri dünyayı ele geçirmek mi istiyor?
Kendine gelince global, başkalarına gelince eve dönüş çağrısı.
Çifte standartın zirvelerinde dolaşan Trump, paylaşım savaşlarının fitilini ateşliyor.
Çin’deki ABD’li yatırımcılara gelince, şartların daha cazip, yani yolgeçen hanı olmasını istiyor...
Stratejistler soruyor:
2019 yılı daha mı çok kötü geçecek?
Devletler iyiliklerde buluşamıyor bir türlü...
Varsa yoksa güç ve para oyunları peşinde.
Mezarlıklardan ibret bile alınmıyor!