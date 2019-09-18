Kuyruğunu yiyen yılan

Dünya nüfusunun gittikçe artmasıyla gıda ve su ihtiyacının olağanüstü boyuta varabileceğinden, küresel ısınmayla birlikte dünyanın birçok yerinde iklim değişikliklerinin yaşandığından, şehirlerde artan sıcaklıkların büyük sorunlara yol açabileceğinden söz etmiştik geçen yazımızda...
Bilimsel araştırmalara göre tatlı su kaynaklarının yüzde 70’inin tarımda kullanıldığına dikkat çeken uzmanlar diyor ki:
Dünyadaki toplam sera gazı üretiminin üçte biri tarım faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Ayrıca biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediği gibi, toprağın bozulmasına da yol açıyor.
Tarım için kullanılabilecek arazi sınırlı olduğundan, daha verimli tarımsal üretim yapmanın yollarını bulmak gerekiyor.
*
Tükettikçe tükeniyoruz, farkında mıyız?
Bilmiyoruz...
Yalnız bildiğimiz bir şey var: Tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz kaçınılmaz bir zorunluluk...
İngiltere merkezli Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi’nin raporlarına göre dünyada her üç kişiden biri beslenme problemi yaşıyormuş...
Yani, birileri çılgınca tüketirken birileri hâlâ ekmek arayışında.
İsraf denizinde yüzen büyük bir kalabalığın çılgınca tüketimine kimse dur diyemiyor...
*
Raporda ise şu başlıklara dikkat çekiliyor:
Açlık veya yetersiz beslenme...
Şişmanlık ve obezite.
Üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor.
*
Karbon salımının küresel ısınmaya yol açtığını, bunun da tarımsal üretimden kaynaklandığını açıklayan uzmanlar, gittikçe değişen iklim yüzünden gelecekte birçok ürünün tehdit altında olduğuna ve şu sonuçların olabileceğine dikkat çekerek diyorlar ki:
Gıda ürünlerinin fiyatları daha çok artacak.
Dünyanın her yerinde kamu düzeni bozulacak.
*
10 milyar insanı besleyecek üretimin gittikçe tehlikeli bir sınıra doğru ilerlediğini anlıyoruz.
BM raporlarından ise gıda ürünlerinin yaklaşık üçte birinin tüketiciler veya marketler tarafından çöpe atıldığını veya verimsiz ulaşım ve toplama işlemleri sonucu bozulduğunu öğreniyoruz.
Gıda israfının en fazla yaşandığı ülkenin Hollanda olduğunu da...
Hollanda hükümetinin 2030’a dek gıda israfını yarı yarıya azaltmayı hedeflediğini de...
*
“Sürdürülebilir tarıma dayalı bir dünya inşa etmek zor bir iş” diyen uzmanlar şunları söylüyor:
Gelecekte hepimize yetecek gıda üretimi için çiftçiler, bilim insanları, mühendisler, işletmeler, marketler ve hükümetlerin ortak çalışması gerekiyor. Bir de bizlerin de tüketiciler olarak üzerimize düşenleri yapmamız...
Küresel ısınma ve su sıkıntısı başta geliyor ve bu sorunların her birinin zincirleme etkileri oluyor.
*
Yani, gelecekte petrol savaşları yerini gıda ve su savaşlarına bırakır mı?
Veya Ömer Madra’nın “kuyruğunu yiyen yılan” misaline doğru mu gidiyoruz...
Cumartesi günkü yazımızda...
Kuyruğunu yiyen yılan
Dünya nüfusunun gittikçe artmasıyla gıda ve su ihtiyacının olağanüstü boyuta varabileceğinden, küresel ısınmayla birlikte dünyanın birçok yerinde iklim değişikliklerinin yaşandığından, şehirlerde artan sıcaklıkların büyük sorunlara yol açabileceğinden söz etmiştik geçen yazımızda...
Bilimsel araştırmalara göre tatlı su kaynaklarının yüzde 70’inin tarımda kullanıldığına dikkat çeken uzmanlar diyor ki:
Dünyadaki toplam sera gazı üretiminin üçte biri tarım faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Ayrıca biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediği gibi, toprağın bozulmasına da yol açıyor.
Tarım için kullanılabilecek arazi sınırlı olduğundan, daha verimli tarımsal üretim yapmanın yollarını bulmak gerekiyor.
*
Tükettikçe tükeniyoruz, farkında mıyız?
Bilmiyoruz...
Yalnız bildiğimiz bir şey var: Tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz kaçınılmaz bir zorunluluk...
İngiltere merkezli Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi’nin raporlarına göre dünyada her üç kişiden biri beslenme problemi yaşıyormuş...
Yani, birileri çılgınca tüketirken birileri hâlâ ekmek arayışında.
İsraf denizinde yüzen büyük bir kalabalığın çılgınca tüketimine kimse dur diyemiyor...
*
Raporda ise şu başlıklara dikkat çekiliyor:
Açlık veya yetersiz beslenme...
Şişmanlık ve obezite.
Üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor.
*
Karbon salımının küresel ısınmaya yol açtığını, bunun da tarımsal üretimden kaynaklandığını açıklayan uzmanlar, gittikçe değişen iklim yüzünden gelecekte birçok ürünün tehdit altında olduğuna ve şu sonuçların olabileceğine dikkat çekerek diyorlar ki:
Gıda ürünlerinin fiyatları daha çok artacak.
Dünyanın her yerinde kamu düzeni bozulacak.
*
10 milyar insanı besleyecek üretimin gittikçe tehlikeli bir sınıra doğru ilerlediğini anlıyoruz.
BM raporlarından ise gıda ürünlerinin yaklaşık üçte birinin tüketiciler veya marketler tarafından çöpe atıldığını veya verimsiz ulaşım ve toplama işlemleri sonucu bozulduğunu öğreniyoruz.
Gıda israfının en fazla yaşandığı ülkenin Hollanda olduğunu da...
Hollanda hükümetinin 2030’a dek gıda israfını yarı yarıya azaltmayı hedeflediğini de...
*
“Sürdürülebilir tarıma dayalı bir dünya inşa etmek zor bir iş” diyen uzmanlar şunları söylüyor:
Gelecekte hepimize yetecek gıda üretimi için çiftçiler, bilim insanları, mühendisler, işletmeler, marketler ve hükümetlerin ortak çalışması gerekiyor. Bir de bizlerin de tüketiciler olarak üzerimize düşenleri yapmamız...
Küresel ısınma ve su sıkıntısı başta geliyor ve bu sorunların her birinin zincirleme etkileri oluyor.
*
Yani, gelecekte petrol savaşları yerini gıda ve su savaşlarına bırakır mı?
Veya Ömer Madra’nın “kuyruğunu yiyen yılan” misaline doğru mu gidiyoruz...
Cumartesi günkü yazımızda...