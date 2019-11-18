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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Kurmaca bir dünya

18 Kasım 2019

Yeni dünya, yeni bir düzene mi geçiyor?

Çünkü mevcut düzen de hiç kimseyi mutlu edemiyor...

Ve her ülkenin büyük kalabalıkları şu soruların da cevabını arıyor...

Yani liberalizmin mağlubiyeti mi başlıyor?

Ya da Soğuk Savaş’ın galibiyeti de buraya kadar mıydı?

*

Soğuk Savaş günlerinin bittiği günleri hatırlayalım...

Bir günde ‘izm’ler iflas etmiş ve o büyük boşluğu liberalizm doldurmuş gibiydi...

Ve “Bir gün herkes ekonomi konuşacak” deniliyordu...

Yani savaşlar bitecek ve yerini de ekonomi alacaktı...

Ticaretin önündeki tüm sınırlar bir günde kaldırılmıştı...

“Para duvar tanımaz” gerekçesiyle dünyanın hemen her yeri kalkınacaktı...

Özellikle de yoksul ülkeler...

*

Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla başlayan paranın sınır tanımayışı ve ticaretin serbest bırakılışının ardından otuz yıl geçmiş...

Ve o duvarın yıkıldığı gün dünyaya bahar gelmiş gibiydi...

O günden beri hayal kırıklığı yaşayan büyük kalabalıklar serbest ticaretin büyük bir rekabete dönüştüğüne ve acımasız savaşlara şahit oldukça umudunu yitiriyordu...

*

Küresel güçler bir yandan sınırsız ticaret yapıyor, diğer yandan ise geliştirdikleri modern silahları, füzeleri satıyordu yoksul ülkelere...

Ve yoksul ülkeler kalkınmayı beklerken ellerindeki kaynakları da kaybettikleri gibi aşırı derecede borçlandırıldıklarını anladıklarında ise son tren çoktan gitmiş oluyordu...

*

Barış yoluyla ticaret yaparak para kazanma süreci buraya kadar mı, yoksa uzlaşıyla devam edecek belli değil...

Gelişmiş ülkelerin dahi karanlık bir tünele doğru gidişini yorumlayan uzmanlar diyor ki:

Üretim bolluğu da yokluğu da büyük bir krizdir...

*

Her ikisinin varlığının tırmanışının dünyayı yeni bir krize götüreceğini belirten uzmanlar, yeniden silahlara dönüldüğüne dikkat çekiyor...

Ve Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporları da bu şüpheyi doğruluyor...

Rapora göre, 2018 yılında silahlanmaya 1.8 trilyon dolar harcanmış..

ABD 640...

Çin 188...

Türkiye ise 19 milyar dolar...

 

*Yani, dünya silah deposuna dönüşmüş gibi...

Kurmaca oyunlarla kurmaca yeni bir dünya kuruluyor sanki...

Liberalizm de büyük bir yalanmış ve bizler bu yalanların kucağında oyalanarak, sallanarak ve ihanete uğrayarak büyütülmüşüz...

Anlıyoruz ki savaşlardan hiç uzak durulmamış...

Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla güya savaşlar sona erecek ve silahlara veda denilecekti...

Meğerse eski silahlara veda ediliyormuş...

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