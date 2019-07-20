Küresel korumacılık

On yıl önce Lehman Brothers’ın çöküşüyle başlayan ve genişleyen küresel finansal krizin etkileri hâlâ sürüyor...
O yıllarda krizin etkilerinin giderilmesi için G-20 ülkeleri liderleri uluslararası finans kuruluşlarına sermaye katkısı yapma kararını almıştı...
Ve IMF ile Dünya Bankası’na 1.1 trilyon dolar ek katkı sağlanmıştı...
*
O günden beri anlıyoruz ki “ekonomik dinamizm” eşit şekilde dünyaya hâlâ yayılmış değil.
Uzmanlara göre ise...
Brezilya’da havacılık sektörü çok dinamik.
Çin’de teknoloji ve yeşil enerji sektörü önplanda.
Bugün ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde inovasyon motorunun yok olmuş olması endişe vericidir.
*
“Yeni düşünceler yok” diyen uzmanlar konuşuyor:
Yeni ticari düşünceler yeterli düzeyde değil.
Dinamik bir ekonomi için diğerlerinden farklı olmak gerekli.
Bir ekonominin sağlıklı olması için yenilikçi olması şart.
Kriz sürecinde batan bankalardan iflas eden şirketlere kadar herkese finansal destek sağlandı...
Ve sadece yeni fikirlere, yeni kurulacak şirketlere destek verilmedi!
*
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasından kaynaklanan, tehdit içeren ve tutarsız açıklamalarının küresel ticareti sıkıntıya sokarak dünyadaki belirsizliği arttırdığını vurgulayıp diyorlar ki:
Trump’ın serbest ticaret, küresel ekonomik dengesizlikler, iklim değişikliği, mülteci krizleri ve kural esaslı çoktaraflı küresel ticaret sistemi konularında dünya liderlerine karşı tavırsızlıkları hâlâ sürüyor.
*
Dünya ekonomisinin yüzde 80’ini, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiren G-20’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderleri, Osaka Zirvesi’nde 14’üncü kez bir araya gelmişti...
Zirveyi biz de takip etmiştik ve oldukça umutlanmıştık...
Küresel sorunlar dağ gibi birikmiş...
Ticaret ihtilaflarının çözümü.
Serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi.
İstihdam.
İklim değişikliği.
Terörizm.
Göç.
Kural esaslı çok taraflı küresel yönetişimi.
Ve iltica.
*
Küresel sorunlara çözümler bulmakta oldukça zorlanılıyor...
Ekonomik ve finansal sorunların büyüdüğünden şikâyet eden analistler ise diyor ki:
Mülteci krizi...
Avrupa’da aşırı sağın yükselişi...
Ve küresel ekonomi tehdit ediliyor...
Bu tehditlerin en belirgin nedeni ise kritik ülkelerin birçoğunda jeopolitik gerginliklerin yaşanması...
Küresel korumacılık gittikçe kutuplaşırken, küresel güvenlik ise sürekli hafife alınıyor...
Bu gerginlikler yüzünden ticaret ve finans dünyası olağanüstü etkileniyor...
Kısacası, savaşların gölgesinde herkes can derdine düşüyor ve ekonomi ikinci plana itiliyor...
Küresel korumacılık
On yıl önce Lehman Brothers’ın çöküşüyle başlayan ve genişleyen küresel finansal krizin etkileri hâlâ sürüyor...
O yıllarda krizin etkilerinin giderilmesi için G-20 ülkeleri liderleri uluslararası finans kuruluşlarına sermaye katkısı yapma kararını almıştı...
Ve IMF ile Dünya Bankası’na 1.1 trilyon dolar ek katkı sağlanmıştı...
*
O günden beri anlıyoruz ki “ekonomik dinamizm” eşit şekilde dünyaya hâlâ yayılmış değil.
Uzmanlara göre ise...
Brezilya’da havacılık sektörü çok dinamik.
Çin’de teknoloji ve yeşil enerji sektörü önplanda.
Bugün ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde inovasyon motorunun yok olmuş olması endişe vericidir.
*
“Yeni düşünceler yok” diyen uzmanlar konuşuyor:
Yeni ticari düşünceler yeterli düzeyde değil.
Dinamik bir ekonomi için diğerlerinden farklı olmak gerekli.
Bir ekonominin sağlıklı olması için yenilikçi olması şart.
Kriz sürecinde batan bankalardan iflas eden şirketlere kadar herkese finansal destek sağlandı...
Ve sadece yeni fikirlere, yeni kurulacak şirketlere destek verilmedi!
*
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasından kaynaklanan, tehdit içeren ve tutarsız açıklamalarının küresel ticareti sıkıntıya sokarak dünyadaki belirsizliği arttırdığını vurgulayıp diyorlar ki:
Trump’ın serbest ticaret, küresel ekonomik dengesizlikler, iklim değişikliği, mülteci krizleri ve kural esaslı çoktaraflı küresel ticaret sistemi konularında dünya liderlerine karşı tavırsızlıkları hâlâ sürüyor.
*
Dünya ekonomisinin yüzde 80’ini, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiren G-20’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderleri, Osaka Zirvesi’nde 14’üncü kez bir araya gelmişti...
Zirveyi biz de takip etmiştik ve oldukça umutlanmıştık...
Küresel sorunlar dağ gibi birikmiş...
Ticaret ihtilaflarının çözümü.
Serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi.
İstihdam.
İklim değişikliği.
Terörizm.
Göç.
Kural esaslı çok taraflı küresel yönetişimi.
Ve iltica.
*
Küresel sorunlara çözümler bulmakta oldukça zorlanılıyor...
Ekonomik ve finansal sorunların büyüdüğünden şikâyet eden analistler ise diyor ki:
Mülteci krizi...
Avrupa’da aşırı sağın yükselişi...
Ve küresel ekonomi tehdit ediliyor...
Bu tehditlerin en belirgin nedeni ise kritik ülkelerin birçoğunda jeopolitik gerginliklerin yaşanması...
Küresel korumacılık gittikçe kutuplaşırken, küresel güvenlik ise sürekli hafife alınıyor...
Bu gerginlikler yüzünden ticaret ve finans dünyası olağanüstü etkileniyor...
Kısacası, savaşların gölgesinde herkes can derdine düşüyor ve ekonomi ikinci plana itiliyor...