Küfürlü duvarlar

‘Dünya sığmıyor insana Havel’ diyen şaire inat, savaşmaya devam ediyor insanoğlu...
Irak’ta...
Suriye’de...
Ve Yemen’de...
Batılıların tüm kanlı pençeleri halkların içinde geziniyor...
İslam coğrafyası hâlâ uykularda, hiç uyanmıyor...
*
Savaşan tarafların hepsine sorulsa “Müslümanım” diyecekler kendilerine...
Ve dillerinden düşürmedikleri “üç günlük dünya” için kardeşlerini katletmeye de devam ediyorlar...
İyi ki sonsuz değilmiş...
*
Otuz yıl önce takvim yaprakları 9 Kasım 1989’u gösteriyordu...
Berlin’in ortasında şehri ikiye ayıran küfürlü yazıların duvarları vardı bir zamanlar...
Bir tarafında varlık, diğer tarafında yokluk çeken halklar...
Ve iki halkı birbirinden ayıran duvarlar...
Bir gün birilerinin aklına birleşerek barış içerisinde yaşamak geldi ve yıkıldı duvarlar...
Bu tablo o günden beri İslam coğrafyasındaki hiçbir ülkeye ibret olmadı.
Olmayacak da...
*
O duvarların yıkılmasında büyük katkısı olan Gorbaçov, günümüz dünyasında yaşananlarla ilgili BBC’ye konuşmuş...
Ve demiş ki:
Batı, Rusya’yı kışkırtıyor!
Sadece Rusya’yı değil, artık tüm dünyayı kışkırtıyor...
*
Rusya ile Batı arasındaki gerilimin dünya için “büyük bir tehlike” oluşturduğunu söyleyen Gorbaçov diyor ki:
Tüm devletler, bizler ve gezegenimiz için nükleer silahların imha edilmesi gerektiğini deklare etmeli.
“Başta nükleer silahlar olmak üzere, kitlesel imha silahları var oldukça tehlike de o denli büyük olacaktır” diyen Gorbaçov, günümüzdeki savaşlara bakışını ise şöyle özetliyor:
“Serin... Ama hâlâ bir ‘savaş’”.
*
Bilindiği gibi Doğu ve Batı Almanya, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından birleşmişti...
Ve Gorbaçov ise tarihi bir karar vererek SSCB’nin gelişmelere müdahil olmama kararını dünyaya duyurmuştu...
Bugün ise o tarihi kararı için diyor ki:
Kan dökülemezdi. Buna izin veremezdik. Özellikle Almanya için, bizim için, Avrupa için, tüm dünya için bu kadar önemli bir konuda. Dolayısıyla müdahale etmeyeceğimizi açıkladık.
*
Gorbaçov, SSCB’nin dağılmasının 25. yılında BBC’den Steve Rosenberg’e geçmişte Sovyetler Birliği’nin “ihanete uğradığı için” dağıldığını, bugün ise Batı’nın Rusya’yı kışkırttığını vurgulayarak diyor ki:
Bize ihanet edildi. Arkamdan bıçaklandım. Bir sigara yakmak için koca bir evi ateşe verdiler. Sadece güç kazanmak için. Bunu demokratik yollarla yapamadılar. Bu yüzden suç işlediler. Bu bir darbeydi.
*
“İçsavaşa doğru gidiyorduk ve ben bundan kaçınmak istemiştim” diyen Gorbaçov:
Bizimki gibi bir toplumda bir bölünme veya boğuşma yaşanması, nükleer dahil silahların taşınması, birçok insanın ölümüne ve büyük bir yıkıma neden olacaktı. Sırf iktidarda kalmak için bunun olmasına izin veremezdim.
Ve “Geri adım atmak benim zaferimdi” diyerek noktalıyor...
*
Arap Birliği ve İslam coğrafyasını yöneten tüm liderlerin bir masanın etrafında oturup düşünerek yeni kararlar alma ve yüreklerindeki küfürlü duvarları yıkma zamanıdır...
Ve Türkiye’nin de bu barışa büyük katkıları olacağına inanıyoruz...
Yoksa kardeş kanlarını akıttıkları nehirler bir gün isyan ederek taşacaktır...
*
Ve şairin “İnsan insana sığmıyor Havel” deyişindeki günler tükenecektir...
Küfürlü duvarlar
‘Dünya sığmıyor insana Havel’ diyen şaire inat, savaşmaya devam ediyor insanoğlu...
Irak’ta...
Suriye’de...
Ve Yemen’de...
Batılıların tüm kanlı pençeleri halkların içinde geziniyor...
İslam coğrafyası hâlâ uykularda, hiç uyanmıyor...
*
Savaşan tarafların hepsine sorulsa “Müslümanım” diyecekler kendilerine...
Ve dillerinden düşürmedikleri “üç günlük dünya” için kardeşlerini katletmeye de devam ediyorlar...
İyi ki sonsuz değilmiş...
*
Otuz yıl önce takvim yaprakları 9 Kasım 1989’u gösteriyordu...
Berlin’in ortasında şehri ikiye ayıran küfürlü yazıların duvarları vardı bir zamanlar...
Bir tarafında varlık, diğer tarafında yokluk çeken halklar...
Ve iki halkı birbirinden ayıran duvarlar...
Bir gün birilerinin aklına birleşerek barış içerisinde yaşamak geldi ve yıkıldı duvarlar...
Bu tablo o günden beri İslam coğrafyasındaki hiçbir ülkeye ibret olmadı.
Olmayacak da...
*
O duvarların yıkılmasında büyük katkısı olan Gorbaçov, günümüz dünyasında yaşananlarla ilgili BBC’ye konuşmuş...
Ve demiş ki:
Batı, Rusya’yı kışkırtıyor!
Sadece Rusya’yı değil, artık tüm dünyayı kışkırtıyor...
*
Rusya ile Batı arasındaki gerilimin dünya için “büyük bir tehlike” oluşturduğunu söyleyen Gorbaçov diyor ki:
Tüm devletler, bizler ve gezegenimiz için nükleer silahların imha edilmesi gerektiğini deklare etmeli.
“Başta nükleer silahlar olmak üzere, kitlesel imha silahları var oldukça tehlike de o denli büyük olacaktır” diyen Gorbaçov, günümüzdeki savaşlara bakışını ise şöyle özetliyor:
“Serin... Ama hâlâ bir ‘savaş’”.
*
Bilindiği gibi Doğu ve Batı Almanya, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından birleşmişti...
Ve Gorbaçov ise tarihi bir karar vererek SSCB’nin gelişmelere müdahil olmama kararını dünyaya duyurmuştu...
Bugün ise o tarihi kararı için diyor ki:
Kan dökülemezdi. Buna izin veremezdik. Özellikle Almanya için, bizim için, Avrupa için, tüm dünya için bu kadar önemli bir konuda. Dolayısıyla müdahale etmeyeceğimizi açıkladık.
*
Gorbaçov, SSCB’nin dağılmasının 25. yılında BBC’den Steve Rosenberg’e geçmişte Sovyetler Birliği’nin “ihanete uğradığı için” dağıldığını, bugün ise Batı’nın Rusya’yı kışkırttığını vurgulayarak diyor ki:
Bize ihanet edildi. Arkamdan bıçaklandım. Bir sigara yakmak için koca bir evi ateşe verdiler. Sadece güç kazanmak için. Bunu demokratik yollarla yapamadılar. Bu yüzden suç işlediler. Bu bir darbeydi.
*
“İçsavaşa doğru gidiyorduk ve ben bundan kaçınmak istemiştim” diyen Gorbaçov:
Bizimki gibi bir toplumda bir bölünme veya boğuşma yaşanması, nükleer dahil silahların taşınması, birçok insanın ölümüne ve büyük bir yıkıma neden olacaktı. Sırf iktidarda kalmak için bunun olmasına izin veremezdim.
Ve “Geri adım atmak benim zaferimdi” diyerek noktalıyor...
*
Arap Birliği ve İslam coğrafyasını yöneten tüm liderlerin bir masanın etrafında oturup düşünerek yeni kararlar alma ve yüreklerindeki küfürlü duvarları yıkma zamanıdır...
Ve Türkiye’nin de bu barışa büyük katkıları olacağına inanıyoruz...
Yoksa kardeş kanlarını akıttıkları nehirler bir gün isyan ederek taşacaktır...
*
Ve şairin “İnsan insana sığmıyor Havel” deyişindeki günler tükenecektir...